'बेबी डू डाई डू' के प्रमोशन के लिए कश्मीर पहुंचीं हुमा कुरैशी, दर्शकों का जताया आभार
'बेबी डू डाई डू' की एक्ट्रेस हुमा कुरैशी फिल्म के प्रमोशन के लिए कश्मीर पहुंचीं. उन्होंने फिल्म को सपोर्ट देने के लिए आभार जताया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 10, 2026 at 6:10 PM IST
श्रीनगर: बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी अपनी हाल ही में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'बेबी डू डाई डू' के प्रमोशन के लिए कश्मीर पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने श्रीनगर स्थित आईनॉक्स मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने पहुंचे दर्शकों से मुलाकात की और फिल्म को मिल रहे प्यार और सपोर्ट के लिए उनका आभार व्यक्त किया. हुमा के साथ फिल्म की पूरी टीम, निर्देशक और अन्य कलाकार भी मौजूद रहे.
हुमा कुरैशी ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि उनकी फिल्म को कश्मीर में दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी प्यार का शुक्रिया अदा करने के लिए वे व्यक्तिगत रूप से घाटी आई हैं.
उन्होंने कहा, 'हम सिर्फ कश्मीर को धन्यवाद कहने आए हैं. हमारी फिल्म यहां चल रही है और हमें लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है. हम खुद यहां आकर अपना आभार व्यक्त करना चाहते थे.'
हुमा कुरैशी ने कश्मीर से अपने पारिवारिक जुड़ाव का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'यह हमारा ननिहाल है. मेरे मामा यहीं के हैं. जब भी मैं और साकिब यहां आते हैं, हमें लोगों का बहुत प्यार मिलता है. इस बार हम अपनी पूरी टीम को साथ लेकर आए हैं ताकि वे भी महसूस कर सकें कि कश्मीर के लोग कलाकारों को कितना प्यार देते हैं.'
हुमा ने अपनी पिछली कश्मीर यात्रा को याद करते हुए बताया कि पिछले साल उनकी वेब सीरीज 'महारानी सीजन 4' की कुछ सीन की शूटिंग घाटी में हुई थी. उन्होंने कहा कि डल झील के बीच स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चार चिनार में शूटिंग करना उनके लिए बेहद यादगार अनुभव रहा. उन्होंने कहा कि कश्मीर प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है.
सिनेमा देखने पहुंचे आमिर अहमद ने कहा, 'यह एक अच्छी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें कई दिलचस्प मोड़ देखने को मिलते हैं. हुमा कुरैशी ने शानदार अभिनय किया है, लेकिन फिल्म का दूसरा भाग थोड़ा लंबा महसूस होता है. मेरी ओर से फिल्म को 5 में से 3 स्टार.'
वहीं इकरा भट ने कहा, 'हुमा कुरैशी का अभिनय प्रभावशाली है और फिल्म के एक्शन सीन काफी दमदार हैं. कहानी कुछ जगहों पर थोड़ी उलझी हुई लगती है, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म एक बार जरूर देखी जा सकती है.'
'बेबी डू डाई डू' 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. यह हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन नचिकेत सामंत ने किया है. फिल्म का निर्माण सेलीम सिब्लिंग्स और पुणे 04 पिक्चर के बैनर तले किया गया है. फिल्म के निर्माता हुमा कुरैशी, साकिब सलीम और नचिकेत सामंत हैं. फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट जसमीत कौर रीन, नचिकेत सामंत, गौरव शर्मा और परवेज शेख ने मिलकर लिखी है.
फिल्म में हुमा कुरैशी मुख्य भूमिका में नजर आई हैं. उनके साथ सिकंदर खेर और चंकी पांडे भी अहम किरदार निभा रहे हैं. इसके अलावा सीमा पाहवा, रचित सिंह, मरुधर शेखावत, विद्या मालवड़े और हिमांशु मलिक भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देते हैं. अभिनेता साकिब सलीम फिल्म के एक गाने में विशेष कैमियो करते नजर आते हैं.