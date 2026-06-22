Film Promotion : मूक-बधिर हिटवुमन के किरदार में नजर आएंगी हुमा कुरैशी, 3 जुलाई को रिलीज होगी 'बेबी डू डाई डू'
जयपुर में 'बेबी डू डाई डू' का प्रमोशन. हुमा बोलीं- ये फिल्म एक्शन, सस्पेंस और रोमांच से भरपूर है. दर्शकों को आखिर तक बांधे रखेगी.
Published : June 22, 2026 at 5:28 PM IST
जयपुर: हिंदी सिनेमा में अब तक आपने कई गैंगस्टर, किलर और अंडरवर्ल्ड की कहानियां देखी होंगी, लेकिन जल्द ही दर्शकों को एक ऐसा किरदार देखने को मिलेगा जो पूरी तरह अलग है. अभिनेत्री हुमा कुरैशी अपनी आगामी फिल्म 'बेबी डू डाई डू' में एक मूक-बधिर, लेकिन बेहद खतरनाक हिटवुमन की भूमिका में नजर आएंगी. जयपुर में फिल्म के प्रमोशन के दौरान हुमा ने बताया कि ये फिल्म एक्शन, सस्पेंस और रोमांच से भरपूर है, जो दर्शकों को शुरू से आखिर तक बांधे रखेगी.
बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी अपनी नई फिल्म 'बेबी डू डाई डू' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंचीं हुमा ने मीडिया मुखातिब होते हुए बताया कि ये फिल्म उनके लिए काफी खास है, क्योंकि इसमें वो सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि निर्माता की भूमिका में भी जुड़ी रही हैं. हुमा ने कहा कि वो हमेशा ऐसी कहानियों का हिस्सा बनना चाहती हैं जो कुछ नया कहें. उनके मुताबिक, फिल्म की मुख्य किरदार बेबी करमारकर एक ऐसी महिला है, जैसी भारतीय दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखी होगी. वो एक हिटवुमन है, जो सुन और बोल नहीं सकती, लेकिन बेहद खतरनाक है.
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हुमा ने बताया कि फिल्म की कहानी मुंबई की अंडरवर्ल्ड दुनिया के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां हर कदम पर खतरा है और किसी पर भरोसा करना आसान नहीं है. ऐसे माहौल में बेबी अपने अलग अंदाज से सामने आती है. उन्होंने कहा कि ये सिर्फ क्राइम थ्रिलर नहीं है, बल्कि इसमें एक्शन, सस्पेंस और डार्क ह्यूमर का भी शानदार मिश्रण है. फिल्म की एक खास बात बेबी का लाल रंग का छाता भी है. देखने में ये सामान्य छाता लगता है, लेकिन इसके अंदर बंदूक छिपी होती है. यही छाता उसकी पहचान भी है और उसका सबसे बड़ा हथियार भी.
हुमा ने कहा कि वो नहीं चाहती थीं कि ये सिर्फ एक महिला किरदार वाली सामान्य फिल्म बनकर रह जाए. उन्होंने कोशिश की है कि बेबी को एक असली इंसान की तरह पर्दे पर पेश किया जाए, जिसमें खूबियां भी हों और कमियां भी. उन्होंने बताया कि निर्देशक नचिकेत सामंत ने फिल्म की दुनिया को बहुत बारीकी से तैयार किया है. वहीं, अपने भाई और अभिनेता-निर्माता साकिब सलीम के साथ काम करना भी उनके लिए यादगार अनुभव रहा.
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जयपुर में फिल्म प्रमोशन के दौरान हुमा कुरैशी ने वर्ल्ड ट्रेड पार्क में फिल्म 'बेबी डू डाई डू' के कटआउट का अनावरण भी किया. साथ ही कहा कि बेबी सिर्फ एक हत्यारी नहीं है, बल्कि ऐसा किरदार है जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीता है. उम्मीद है कि दर्शकों को ये कहानी पसंद आएगी और वे उससे जुड़ाव महसूस करेंगे. फिल्म में हुमा कुरैशी के साथ सिकंदर खेर, चंकी पांडे, रचित सिंह, मरुधा शेखावत, विद्या मालवदे, अरुण कुशवाह और हिमांशु मलिक भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. ये फिल्म 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.