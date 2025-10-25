ETV Bharat / entertainment

प्रभास-राजामौली की 'बाहुबली- द एपिक' का दमदार ट्रेलर रिलीज, फैंस से मिल रहा है जबरदस्त रिएक्शन

एस.एस. राजामौली की मैग्नम ओप्स बाहुबली सिनेमाघरों में लौटने को है तैयार, ट्रेलर रिलीज ने देशभर में बढ़ाया उत्साह!

baahubali the epic trailer out
प्रभास-राजामौली की 'बाहुबली- द एपिक' का दमदार ट्रेलर रिलीज (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 25, 2025 at 10:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: इंतजार आखिरकार खत्म हुआ! एस.एस. राजामौली की महाकाव्य फिल्म बाहुबली- द एपिक का ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है, और देश फिर से उस खुशी में डूब गया है, जिसे सिर्फ यह फिल्म ला सकती है. दर्शक फिर से उस भव्यता और भावनाओं को महसूस कर रहे हैं, जिसने एक युग को खास बनाया था, और 31 अक्टूबर को फिल्म के ग्रैंड री-रिलीज के लिए उत्सुकता अपने चरम पर है. यह ऐसा दिन है जब यह फिल्म देश के सिनेमाघरों में दोबारा दिखाई जाएगी.

भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई फिल्म, बाहुबली ने कहानी कहने और बॉक्स ऑफिस पर सफलता की परिभाषा ही बदल दी. इसकी फिल्मी महानता और बड़े सांस्कृतिक प्रभाव ने पैन-इंडिया फिल्मों का दौर शुरू किया, जिससे KGF और पुष्पा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए रास्ता बना.

अपनी शानदार तस्वीरों और जबरदस्त कहानी के साथ, बाहुबली सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि भारतीय सिनेमा की असीम संभावनाओं का जश्न है, जहां शोले सबसे लंबी चलने वाली फिल्मों में से एक है, वहीं बाहुबली 2 अब भी सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस हिट्स में से एक है और ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो आज भी टूटना मुश्किल हैं.

यह री-रिलीज दर्शकों को बाहुबली की जादुई दुनिया को बड़े स्क्रीन पर आखिरी बार देखने का मौका देती है, जैसे इसे देखना चाहिए था. बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं जो बाहुबली की तरह पूरे देश को चकित और तारीफ़ में एक साथ ला सकें.

अगर दो फिल्में हैं जिन्होंने सच में भारतीय सिनेमा की पहचान बनाई, तो वे हैं शोले और बाहुबली. यह कहानी फिर लौट आई आई है. तो अब एक बार फिर बाहुबली को उसकी पूरी शान में देखिए.

सोशल मीडिया पर बाहुबली- द एपिक का ट्रेलर प्रभास के फैंस के बीच छा गया है और वो ट्रेलर शेयर कर अपना रिएक्शन दे रहे हैं. कईयों ने लिखा है, बाहुबली इज बैक, तो कई फैंस लिखते हैं, अब होगा असली धमाका.

ये भी पढ़ें:

'फौजी' बना 'बाहुबली', प्रभास के बर्थडे पर नई फिल्म का टाइटल रिलीज, सामने आया 'रेबल स्टार' का धांसू फर्स्ट लुक

TAGGED:

BAAHUBALI THE EPIC TRAILER OUT
BAAHUBALI THE EPIC
बाहुबली द एपिक ट्रेलर रिलीज
PRABHAS
BAAHUBALI THE EPIC TRAILER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबकी बार मोदी सरकार, ठंडा मतलब कोका-कोला ऐड स्लोगन देने वाले पीयूष पांडे का निधन

दूषित भोजन खाने से पांच लोगों की मौत, अबूझमाड़ में अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग

Microsoft Edge में अब सभी के लिए लॉन्च हुआ AI Copilot मोड, क्या ChatGPT Atlas को मिलेगी टक्कर?

फ्रेंच ओपन: भारतीय बैडमिंटन के लिए निराशाजनक दिन, दूसरे राउंड में ही खत्म हुई भारत की चुनौती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.