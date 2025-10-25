प्रभास-राजामौली की 'बाहुबली- द एपिक' का दमदार ट्रेलर रिलीज, फैंस से मिल रहा है जबरदस्त रिएक्शन
एस.एस. राजामौली की मैग्नम ओप्स बाहुबली सिनेमाघरों में लौटने को है तैयार, ट्रेलर रिलीज ने देशभर में बढ़ाया उत्साह!
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 25, 2025 at 10:31 AM IST
हैदराबाद: इंतजार आखिरकार खत्म हुआ! एस.एस. राजामौली की महाकाव्य फिल्म बाहुबली- द एपिक का ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है, और देश फिर से उस खुशी में डूब गया है, जिसे सिर्फ यह फिल्म ला सकती है. दर्शक फिर से उस भव्यता और भावनाओं को महसूस कर रहे हैं, जिसने एक युग को खास बनाया था, और 31 अक्टूबर को फिल्म के ग्रैंड री-रिलीज के लिए उत्सुकता अपने चरम पर है. यह ऐसा दिन है जब यह फिल्म देश के सिनेमाघरों में दोबारा दिखाई जाएगी.
भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई फिल्म, बाहुबली ने कहानी कहने और बॉक्स ऑफिस पर सफलता की परिभाषा ही बदल दी. इसकी फिल्मी महानता और बड़े सांस्कृतिक प्रभाव ने पैन-इंडिया फिल्मों का दौर शुरू किया, जिससे KGF और पुष्पा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए रास्ता बना.
#BaahubaliTheEpic Trailer Out Now : Telugu : https://t.co/EyJWAM2UuS— Anushka Shetty 💫❤ (@sweetyfan_Trend) October 24, 2025
Hindi : https://t.co/NpQwHPVbA0
Tamil : https://t.co/o4FYCUnVeT@MsAnushkaShetty #AnushkaShetty pic.twitter.com/3sc9yCf6pC
Two films, One Experience 🛐🔥— 𝘛𝘰𝘮𝘺 (@tomy_ignatious) October 25, 2025
- ᴛ ʜ ᴇ ᴇ ᴩ ɪ ᴄ -#BahubaliTheEpic Trailer Out!
In Theatres from 31.10.25 pic.twitter.com/L4Rv69YOlA
Here's the Release Trailer of #BaahubaliTheEpic 😍🔥— Anushka Trends (@TrendsAnushka) October 24, 2025
Telugu: https://t.co/p1nnAnqzfI
Hindi: https://t.co/7Oc14pkcnz
In Cinemas worldwide from 31st October 2025. #BaahubaliTheEpicOn31stOct#AnushkaShetty pic.twitter.com/mMWY8vbGB4
अपनी शानदार तस्वीरों और जबरदस्त कहानी के साथ, बाहुबली सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि भारतीय सिनेमा की असीम संभावनाओं का जश्न है, जहां शोले सबसे लंबी चलने वाली फिल्मों में से एक है, वहीं बाहुबली 2 अब भी सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस हिट्स में से एक है और ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो आज भी टूटना मुश्किल हैं.
Rebels, Follow @RebelShowtimes for bookings and showtimes updates for #BaahubaliTheEpic and all upcoming Rebelstar #Prabhas movies 💥— Prabhas Trends (@TrendsPrabhas) October 25, 2025
As #Baahubali re-release bookings already started to open go and follow for regular updates 👉 @RebelShowtimes
यह री-रिलीज दर्शकों को बाहुबली की जादुई दुनिया को बड़े स्क्रीन पर आखिरी बार देखने का मौका देती है, जैसे इसे देखना चाहिए था. बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं जो बाहुबली की तरह पूरे देश को चकित और तारीफ़ में एक साथ ला सकें.
" rebel rajyam"🦖🔥🌋— Prabhas Trends (@TrendsPrabhas) October 24, 2025
dedicated to the king 👑 presented by karnataka rebelstar prabhas fans club - @KA_prabhasfc
Full Song Out today at 9:30PM 🎶 #Prabhas
Link - https://t.co/Ir7rtlzJZH pic.twitter.com/vyymEyVtVp
अगर दो फिल्में हैं जिन्होंने सच में भारतीय सिनेमा की पहचान बनाई, तो वे हैं शोले और बाहुबली. यह कहानी फिर लौट आई आई है. तो अब एक बार फिर बाहुबली को उसकी पूरी शान में देखिए.
सोशल मीडिया पर बाहुबली- द एपिक का ट्रेलर प्रभास के फैंस के बीच छा गया है और वो ट्रेलर शेयर कर अपना रिएक्शन दे रहे हैं. कईयों ने लिखा है, बाहुबली इज बैक, तो कई फैंस लिखते हैं, अब होगा असली धमाका.