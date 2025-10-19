ETV Bharat / entertainment

'बाहुबली: द एपिक' U/A सर्टिफिकेट के साथ होगी रिलीज, जानें कितने घंटे की है फिल्म और एडवांस बुकिंग कमाई

हैदराबाद: एस. एस. राजामौली की बाहुबली फ्रेंचाइज़ अब भी भारत की पहली पैन-इंडिया फिल्म मानी जाती है, जिसने भारतीय सिनेमा को नई राह दी और इतिहास में अपनी खास जगह भी बनाई. इस तरह से दुनियाभर के दर्शकों द्वारा सराही गई इस महागाथा ने न सिर्फ करोड़ों दिल पर राज किया, बल्कि कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए जबरदस्त सफलता अपने नाम की.

अब, विजनरी फिल्म मेकर एस.एस. राजामौली इस सिनेमाई चमत्कार को 'बाहुबली: द एपिक' के रूप में फिर से दर्शकों के सामने पेश करने के लिए तैयार हैं. बता दें कि ​यह एक री-एडिटेड और रीमास्टर्ड प्रेजेंटेशन है, जो 'बाहुबली: द बिगिनिंग' और 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' को एक साथ लाकर एक शानदार सिनेमई अनुभव देने वाला है. ऐसे में अब नई अपडेट यह है कि ​इस फिल्म को अब सेंसरशिप मिल गई है और इसे U/A सर्टिफिकेट दिया गया है।इस फ़िल्म का रनटाइम 3 घंटे 44 मिनट है.

फिल्म के मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 'बाहुबली: द एपिक' को सेंसर सर्टिफिकेट मिलने की यह रोमांचक खबर शेयर करते हुए लिखा है #BaahubaliTheEpic को यू/ए सर्टिफिकेट मिल गया है, जिसकी रनटाइम है 3 घंटे 44 मिनट! 31 अक्टूबर से दुनियाभर के सिनेमाघरों में देखिए द एपिक.

‘बाहुबली: द एपिक’ को बाहुबली की पूरी कहानी के सिंगल फिल्म वर्शन के रूप में पेश किया गया है, जिसमें दोनों फिल्मों के सीना को जोड़कर नए तकनीकी सुधार किए गए हैं, कुछ पुराने और पहले न देखे गए सीन जोड़े गए हैं, और थोड़े बहुत बदलाव भी किए गए हैं. फिल्म को लेकर उत्साह सातवें आसमान पर है, क्योंकि दर्शक एक ही फिल्म में दो सुपरहिट फिल्मों का जादू देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.