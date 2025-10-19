ETV Bharat / entertainment

'बाहुबली: द एपिक' U/A सर्टिफिकेट के साथ होगी रिलीज, जानें कितने घंटे की है फिल्म और एडवांस बुकिंग कमाई

इस महागाथा ने न सिर्फ करोड़ों दिल पर राज किया, बल्कि कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए जबरदस्त सफलता अपने नाम की.

Baahubali The Epic
'बाहुबली: द एपिक' (POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 19, 2025 at 5:39 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: एस. एस. राजामौली की बाहुबली फ्रेंचाइज़ अब भी भारत की पहली पैन-इंडिया फिल्म मानी जाती है, जिसने भारतीय सिनेमा को नई राह दी और इतिहास में अपनी खास जगह भी बनाई. इस तरह से दुनियाभर के दर्शकों द्वारा सराही गई इस महागाथा ने न सिर्फ करोड़ों दिल पर राज किया, बल्कि कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए जबरदस्त सफलता अपने नाम की.

अब, विजनरी फिल्म मेकर एस.एस. राजामौली इस सिनेमाई चमत्कार को 'बाहुबली: द एपिक' के रूप में फिर से दर्शकों के सामने पेश करने के लिए तैयार हैं. बता दें कि ​यह एक री-एडिटेड और रीमास्टर्ड प्रेजेंटेशन है, जो 'बाहुबली: द बिगिनिंग' और 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' को एक साथ लाकर एक शानदार सिनेमई अनुभव देने वाला है. ऐसे में अब नई अपडेट यह है कि ​इस फिल्म को अब सेंसरशिप मिल गई है और इसे U/A सर्टिफिकेट दिया गया है।इस फ़िल्म का रनटाइम 3 घंटे 44 मिनट है.

फिल्म के मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 'बाहुबली: द एपिक' को सेंसर सर्टिफिकेट मिलने की यह रोमांचक खबर शेयर करते हुए लिखा है #BaahubaliTheEpic को यू/ए सर्टिफिकेट मिल गया है, जिसकी रनटाइम है 3 घंटे 44 मिनट! 31 अक्टूबर से दुनियाभर के सिनेमाघरों में देखिए द एपिक.

‘बाहुबली: द एपिक’ को बाहुबली की पूरी कहानी के सिंगल फिल्म वर्शन के रूप में पेश किया गया है, जिसमें दोनों फिल्मों के सीना को जोड़कर नए तकनीकी सुधार किए गए हैं, कुछ पुराने और पहले न देखे गए सीन जोड़े गए हैं, और थोड़े बहुत बदलाव भी किए गए हैं. फिल्म को लेकर उत्साह सातवें आसमान पर है, क्योंकि दर्शक एक ही फिल्म में दो सुपरहिट फिल्मों का जादू देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

यह फिल्म 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसे कई प्रीमियम फॉर्मेट्स जैसे IMAX, 4DX, D-Box, Dolby Cinema और EPIQ में दिखाया जाएगा. फिल्म तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी.

एडवांस बुकिंग

अमेरिका में, कुछ दिन पहले ही फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई है, और लोगों की प्रतिक्रिया अविश्वसनीय रही है. अब तक, केवल दो री-रिलीज ने ही अपने पूरे प्रदर्शन में $100,000 का आंकड़ा पार किया है. $119,000 के साथ खलीजा 4K और $116,000 के साथ अथाडु 4K - जो री-रिलीज में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्में हैं. बाहुबली: द एपिक ने अपने पहले दिन की एडवांस बुकिंग के साथ ही इन फुल-रन कलेक्शन को पार कर लिया है, जिससे साबित होता है कि यह ट्रेंड कितना व्यापक है.

इस अविश्वसनीय गति के साथ पुनः रिलीज होने से यूएसए बॉक्स ऑफिस पर $1 मिलियन का आंकड़ा छूने की उम्मीद है. सभी क्षेत्रों में समान स्तर के असाधारण अवसर मिलने की उम्मीद है.

