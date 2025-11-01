बाहुबली: द एपिक बॉक्स ऑफिस डे 1 कलेक्शन, पहले ही दिन कर डाली करोड़ों की कमाई, 'बाहुबली-द बिगनिंग' को छोड़ा पीछे
बाहुबली: द एपिक में दोनों पार्ट से डिलीट किए गये सीन भी दिखाए जा रहे हैं, जिन्होंने थिएटर के अंदर भूचाल ला दिया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 1, 2025 at 12:06 PM IST
हैदराबाद: प्रभास और एस.एस राजामौली की फिल्म बाहुबली: द एपिक बीती 31 अक्टूबर को वर्ल्डवाइड रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर छा गई. बाहुबली: द एपिक पिछली दोनों बाहुबली- द बिगनिंग और बाहुबली द कन्क्लूजन को मिलकर बनाई गई है. बाहुबली: द एपिक में दोनों पार्ट से डिलीट किए गये सीन भी दिखाए जा रहे हैं, जिन्होंने थिएटर के अंदर भूचाल ला दिया है. बाहुबली: द एपिक का क्रेज भी उतना ही नजर आ रहा है, जितना की पहली दो फिल्मों के लिए देखने को मिला था. चलिए जानते हैं. बाहुबली: द एपिक ने पहले दिन भारत में कितन करोड़ का कलेक्शन किया है.
बाहुबली: द एपिक डे 1 कलेक्शन
प्रभास, राणा दग्गुबती, अनुष्का शेट्टी स्टारर फिल्म बाहुबली: द एपिक का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. राजामौली ने बड़े ही शानदार ढंग से बाहुबली: द एपिक को दर्शकों के लिए पेश किया है. सैकनिल्क की मानें तो बाहुबली: द एपिक ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 9.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है, जबकि प्रेड-प्रीव्यू पर फिल्म ने 1.15 करोड़ रुपये की कमाई की. फिल्म का कुल कलेक्शन 10.4 करोड़ रुपये है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 23.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.
बाहुबली: द एपिक ने तोड़ा रिकॉर्ड
सैकनिल्क की मानें तो बाहुबली: द एपिक ने अपने पहले दिन की कमाई से बाहुबली द बिगनिंग के ओपनिंग कलेक्शन (5.15) करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जबकि दूसरे दिन भी बाहुबली- द बिगनिंग की कमाई 7.10 करोड़ रुपये, यानि बाहुबली: द एपिक से कम थी. बाहुबली द बिगनिंग ने भारत में 650 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं, बाहुबली- द कनक्लूजन ने भारत में पहले ही दिन 121 करोड़ रुपये से खाता खोला था. बाहुबली 2 भारत की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म है, जिसने भारत में 1030. 42 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 1860 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
Srikakulam Top Day 1 Gross#BaahubaliTheEpic 4,12,958🧨🧨🧨🔥🔥🔥#Simhadri4K 2,75,960#GabbarSingh 2,73,590#Jalsa 2,07,569#Kushi 1, 98,455— 🔥 Nani_Rebelisim🔥 (@Nanibhai1143) November 1, 2025
India's Biggest Superstar #Prabhas 🔥💥 pic.twitter.com/2fnvr6yI81
Bobbili re rel movies day1 gross#BaahubaliTheEpic 1.32L— - (@OnlyFrPSPK) November 1, 2025
Gabbarsingh4k 1.20L
Kushi 1.03L
Jalsa 99k
Rest movies below 50k
#BahubaliTheEpic day 1 gross :— Sai Prasad Pbᴿᴱᴮᴱᴸᵂᴼᴼᴰ (@saiprasadpb) November 1, 2025
Krishna - 53.10L(ATR)
Ceeded - 92L (ATR)
West - 41.5L(ATR)
East - 51.2(ATR)
Nellore - 28L(ATR)
Uttarandhra - 86L(ATR)
Nizam - ??
Guntur - ??
थामा और एक दीवाने की दीवानियत छोड़ा पीछे
बता दें, दिवाली के मौके पर रिलीज हुई आयुष्मान खुराना की फिल्म थामा ने बीते शुक्रवार (31 अक्टूबर ) को 3 करोड़ रुपये और हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा एक तरफा लव स्टोरी फिल्म एक दीवाने की दीवानियत ने भारत में 2.50 करोड़ रुपये कमाए हैं. इस हिसाब से 31 अक्टूबर को कमाई के मामले में बाहुबली- द एपिक ने इन दोनों फिल्मों को कमाई में पीछे छोड़ दिया है.
