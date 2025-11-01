ETV Bharat / entertainment

बाहुबली: द एपिक बॉक्स ऑफिस डे 1 कलेक्शन, पहले ही दिन कर डाली करोड़ों की कमाई, 'बाहुबली-द बिगनिंग' को छोड़ा पीछे

बाहुबली: द एपिक में दोनों पार्ट से डिलीट किए गये सीन भी दिखाए जा रहे हैं, जिन्होंने थिएटर के अंदर भूचाल ला दिया है.

Baahubali The Epic Box Office Collection Day 1
बाहुबली: द एपिक बॉक्स ऑफिस डे 1 कलेक्शन (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 1, 2025 at 12:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: प्रभास और एस.एस राजामौली की फिल्म बाहुबली: द एपिक बीती 31 अक्टूबर को वर्ल्डवाइड रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर छा गई. बाहुबली: द एपिक पिछली दोनों बाहुबली- द बिगनिंग और बाहुबली द कन्क्लूजन को मिलकर बनाई गई है. बाहुबली: द एपिक में दोनों पार्ट से डिलीट किए गये सीन भी दिखाए जा रहे हैं, जिन्होंने थिएटर के अंदर भूचाल ला दिया है. बाहुबली: द एपिक का क्रेज भी उतना ही नजर आ रहा है, जितना की पहली दो फिल्मों के लिए देखने को मिला था. चलिए जानते हैं. बाहुबली: द एपिक ने पहले दिन भारत में कितन करोड़ का कलेक्शन किया है.

बाहुबली: द एपिक डे 1 कलेक्शन

प्रभास, राणा दग्गुबती, अनुष्का शेट्टी स्टारर फिल्म बाहुबली: द एपिक का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. राजामौली ने बड़े ही शानदार ढंग से बाहुबली: द एपिक को दर्शकों के लिए पेश किया है. सैकनिल्क की मानें तो बाहुबली: द एपिक ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 9.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है, जबकि प्रेड-प्रीव्यू पर फिल्म ने 1.15 करोड़ रुपये की कमाई की. फिल्म का कुल कलेक्शन 10.4 करोड़ रुपये है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 23.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

बाहुबली: द एपिक ने तोड़ा रिकॉर्ड

सैकनिल्क की मानें तो बाहुबली: द एपिक ने अपने पहले दिन की कमाई से बाहुबली द बिगनिंग के ओपनिंग कलेक्शन (5.15) करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जबकि दूसरे दिन भी बाहुबली- द बिगनिंग की कमाई 7.10 करोड़ रुपये, यानि बाहुबली: द एपिक से कम थी. बाहुबली द बिगनिंग ने भारत में 650 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं, बाहुबली- द कनक्लूजन ने भारत में पहले ही दिन 121 करोड़ रुपये से खाता खोला था. बाहुबली 2 भारत की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म है, जिसने भारत में 1030. 42 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 1860 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

थामा और एक दीवाने की दीवानियत छोड़ा पीछे

बता दें, दिवाली के मौके पर रिलीज हुई आयुष्मान खुराना की फिल्म थामा ने बीते शुक्रवार (31 अक्टूबर ) को 3 करोड़ रुपये और हर्षवर्धन राणे-सोनम बाजवा एक तरफा लव स्टोरी फिल्म एक दीवाने की दीवानियत ने भारत में 2.50 करोड़ रुपये कमाए हैं. इस हिसाब से 31 अक्टूबर को कमाई के मामले में बाहुबली- द एपिक ने इन दोनों फिल्मों को कमाई में पीछे छोड़ दिया है.

ये भी पढ़ें:

प्रभास-राजामौली की 'बाहुबली- द एपिक' का दमदार ट्रेलर रिलीज, फैंस से मिल रहा है जबरदस्त रिएक्शन

TAGGED:

BAAHUBALI THE EPIC
BAAHUBALI THE EPIC COLLECTION DAY 1
BAAHUBALI THE EPIC COLLECTION
बाहुबली द एपिक बॉक्स ऑफिस डे 1
BAAHUBALI THE EPIC BOX OFFICE DAY 1

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'मेरी बीवी हिंदू'!, धर्म परिवर्तन की कोई योजना नहीं', अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने दी सफाई

फलोदी में टैक्सी को डंपर ने मारी टक्कर, दर्दनाक हादसे में चार की मौत

जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई-रोई बिनाले' रिलीज, देशभर में मिली 800 स्क्रीन, चल रही हाउसफुल

भारतीय पहलवान ने बहरीन में बिखेरा जलवा, यूथ एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.