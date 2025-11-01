ETV Bharat / entertainment

बाहुबली: द एपिक बॉक्स ऑफिस डे 1 कलेक्शन, पहले ही दिन कर डाली करोड़ों की कमाई, 'बाहुबली-द बिगनिंग' को छोड़ा पीछे

बाहुबली: द एपिक बॉक्स ऑफिस डे 1 कलेक्शन ( POSTER )

हैदराबाद: प्रभास और एस.एस राजामौली की फिल्म बाहुबली: द एपिक बीती 31 अक्टूबर को वर्ल्डवाइड रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर छा गई. बाहुबली: द एपिक पिछली दोनों बाहुबली- द बिगनिंग और बाहुबली द कन्क्लूजन को मिलकर बनाई गई है. बाहुबली: द एपिक में दोनों पार्ट से डिलीट किए गये सीन भी दिखाए जा रहे हैं, जिन्होंने थिएटर के अंदर भूचाल ला दिया है. बाहुबली: द एपिक का क्रेज भी उतना ही नजर आ रहा है, जितना की पहली दो फिल्मों के लिए देखने को मिला था. चलिए जानते हैं. बाहुबली: द एपिक ने पहले दिन भारत में कितन करोड़ का कलेक्शन किया है. बाहुबली: द एपिक डे 1 कलेक्शन प्रभास, राणा दग्गुबती, अनुष्का शेट्टी स्टारर फिल्म बाहुबली: द एपिक का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. राजामौली ने बड़े ही शानदार ढंग से बाहुबली: द एपिक को दर्शकों के लिए पेश किया है. सैकनिल्क की मानें तो बाहुबली: द एपिक ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 9.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है, जबकि प्रेड-प्रीव्यू पर फिल्म ने 1.15 करोड़ रुपये की कमाई की. फिल्म का कुल कलेक्शन 10.4 करोड़ रुपये है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 23.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.