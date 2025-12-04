ETV Bharat / entertainment

'बाहुबली: द एपिक' का जापान में डेब्यू, एसएस राजामौली ने किया कंफर्म

फिल्म डायरेक्टर एसएस राजामौली ने गुरुवार को अपने फैंस को गुड न्यूज दिया है. उनकी फिल्म 'बाहुबली: द एपिक' जापान में डेब्यू कर रही है.

Baahubali The Epic
'बाहुबली: द एपिक' (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 4, 2025 at 8:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म 'बाहुबली: द एपिक' बाहुबली फ्रैंचाइजी के एक दशक पूरे होने पर बनी है और इसे दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. यह मूवी 2015 और 2017 की फिल्मों का रीमास्टर्ड कलेक्शन है. भारत में धूम मचाने के बाद अब 'बाहुबली: द एपिक' जापान में धमाल मचाने के लिए तैयार है.

एक जापानी डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें फिल्म मेकर एसएस राजामौली ने जापान में फिल्म के लॉन्च का एलान किया है. उन्होंने प्रीमियर में प्रभास के आने की भी पुष्टि की है.उन्होंने बताया कि वह स्क्रीनिंग में नहीं होंगे.

राजामौली ने कहा, ''बाहुबली: द एपिक' 4के में जल्द ही जापान में रिलीज होगी. इसके लिए मैं काफी खुश हूं माहिष्मती के राजा बाहुबली आप सबके साथ वहां होंगे. मुझे पता है कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. प्लीज उनका गर्मजोशी से स्वागत करें. थिएटर में 4K में बाहुबली देखना न भूलें.'

प्रभास, प्रोड्यूसर शोबू यार्लागड्डा के साथ, बाहुबली: द एपिक की 4के री-रिलीज को प्रमोट करने के लिए टोक्यो में 109 सिनेमाज किबा और मारुनोउची पिकाडिली जैसी जगहों पर होंगे. प्रभास के आने से जापान में 12 दिसंबर को फिल्म की रिलीज का इंतजार और बढ़ गया है.

राजामौली के डायरेक्शन में बनी बाहुबली सीरीज को जापान में बहुत पसंद किया गया है. फिल्मों के शानदार विजुअल्स, जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और दिलचस्प थीम ने दर्शकों को पसंद किया.

इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन के बारे में बात करें तो 'बाहुबली: द एपिक' की री-रिलीज ने दुनिया भर में लगभग 39.75 करोड़ रुपये कमाए. जबकि इसने घरेलू कलेक्शन में लगभग 33.45 करोड़ रुपये कमाए, जिससे यह देश में सबसे ज्यादा री-रिलीज हुई फिल्मों में से एक बन गई.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

BAAHUBALI THE EPIC
BAAHUBALI THE EPIC DEBUT IN JAPAN
SS RAJAMOULI
बाहुबली द एपिक जापान डेब्यू
BAAHUBALI THE EPIC DEBUT IN JAPAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.