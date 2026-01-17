ETV Bharat / entertainment

बी प्राक हैं भारत की शान, नेशनल अवार्ड किया नाम, हिट गानों की लंबी लिस्ट, ऐसा है सिंगर का लाइफस्टाइल

हैदराबाद: भारत के मशहूर पंजाबी सिंगर बी प्राक एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार वह अपने हाई टोन वाले गानों से नहीं बल्कि, लॉरेस बिश्नोई गैंग से मिली जान से मारने की धमकी के चलते चर्चा में हैं. सिंगर से 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई हैं और एक हफ्ते का टाइम दिया गया है. धमकी में यह भी कहा गया है कि अगर एक हफ्ते के अंदर फिरौती की रकम नहीं पहुंची तो सिंगर को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है. इस मामले में मोहाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. इस बीच हम जानेंगे तेजी से उभरते नेशनल अवार्ड विनिंग सिंगर बी प्राक के बारे में.

शुरुआती जीवन

बी प्राक का असली नाम प्रतीक बच्चन है. उनका जन्म 7 फरवरी 1986 को चंडीगढ़ में हुआ था. सिंगर को संगीत विरासत में मिला, उनके पिता वरिंदर भी एक पंजाबी और हिंदी म्यूजिक कंपोजर थे. वह लोक गीत व भजनों को भी कंपोज करते थे. बी प्राक के पिता ने जट्ट पंजाब दा जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया है. बी प्राक की स्कूली पढ़ाई चंडीगढ़ से ही हुई थी.

संगीत करियर

बी प्राक ने अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत बतौर म्यूजिक कंपोजर की थी. उन्होंने गीतकार जानी के साथ अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की. साल 2013 में प्राक ने सॉन्ग 'सोच' से धमाका किया, जिसे हार्डी संधू ने गाया था. आज बी प्राक रोमांटिक, सैड, पॉवरफुल इमोशनल और हाईटोन वाले गाने गाते हैं.

बॉलीवुड में पहला ब्रेक

बी प्राक अपनी आवाज और हाईटोन से लोगों के दिलों पर राज कर चुके थे और फिर बॉलीवुड की उन पर नजर पड़ी. बी प्राक को साल 2020 में रिलीज हुई सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म शेरशाह से बॉलीवुड में ब्रेक मिला और उन्होंने फिल्म के लिए अपना गाना 'मन भरैया' नए अंदाज में गाया. इसके बाद से वह बॉलीवुड के लिए कई गाने गा चुके हैं, जिसमें फिल्म केसरी में गाया गाना तेरी मिट्टी से उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया. रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल के लिए गाया गाना 'सारी दुनिया जला देंगे' को कैसे भुला सकते हैं.

बी प्राक के हिट सॉन्ग

तेरी मिट्टी में- मार्च 2019, नेशनल अवार्ड विनिंग सॉन्ग, फिल्म केसरी

पछताओगे- अगस्त 2019