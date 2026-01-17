बी प्राक हैं भारत की शान, नेशनल अवार्ड किया नाम, हिट गानों की लंबी लिस्ट, ऐसा है सिंगर का लाइफस्टाइल
बी प्राक ने म्यूजिक करियर की शुरुआत में ही अपनी गायकी से नेशनल अवार्ड जीतकर म्यूजिक की दुनिया में क्रांति लाने का काम किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 17, 2026 at 12:39 PM IST|
Updated : January 17, 2026 at 12:47 PM IST
हैदराबाद: भारत के मशहूर पंजाबी सिंगर बी प्राक एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार वह अपने हाई टोन वाले गानों से नहीं बल्कि, लॉरेस बिश्नोई गैंग से मिली जान से मारने की धमकी के चलते चर्चा में हैं. सिंगर से 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई हैं और एक हफ्ते का टाइम दिया गया है. धमकी में यह भी कहा गया है कि अगर एक हफ्ते के अंदर फिरौती की रकम नहीं पहुंची तो सिंगर को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है. इस मामले में मोहाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. इस बीच हम जानेंगे तेजी से उभरते नेशनल अवार्ड विनिंग सिंगर बी प्राक के बारे में.
शुरुआती जीवन
बी प्राक का असली नाम प्रतीक बच्चन है. उनका जन्म 7 फरवरी 1986 को चंडीगढ़ में हुआ था. सिंगर को संगीत विरासत में मिला, उनके पिता वरिंदर भी एक पंजाबी और हिंदी म्यूजिक कंपोजर थे. वह लोक गीत व भजनों को भी कंपोज करते थे. बी प्राक के पिता ने जट्ट पंजाब दा जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया है. बी प्राक की स्कूली पढ़ाई चंडीगढ़ से ही हुई थी.
संगीत करियर
बी प्राक ने अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत बतौर म्यूजिक कंपोजर की थी. उन्होंने गीतकार जानी के साथ अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की. साल 2013 में प्राक ने सॉन्ग 'सोच' से धमाका किया, जिसे हार्डी संधू ने गाया था. आज बी प्राक रोमांटिक, सैड, पॉवरफुल इमोशनल और हाईटोन वाले गाने गाते हैं.
बॉलीवुड में पहला ब्रेक
बी प्राक अपनी आवाज और हाईटोन से लोगों के दिलों पर राज कर चुके थे और फिर बॉलीवुड की उन पर नजर पड़ी. बी प्राक को साल 2020 में रिलीज हुई सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म शेरशाह से बॉलीवुड में ब्रेक मिला और उन्होंने फिल्म के लिए अपना गाना 'मन भरैया' नए अंदाज में गाया. इसके बाद से वह बॉलीवुड के लिए कई गाने गा चुके हैं, जिसमें फिल्म केसरी में गाया गाना तेरी मिट्टी से उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया. रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल के लिए गाया गाना 'सारी दुनिया जला देंगे' को कैसे भुला सकते हैं.
बी प्राक के हिट सॉन्ग
तेरी मिट्टी में- मार्च 2019, नेशनल अवार्ड विनिंग सॉन्ग, फिल्म केसरी
पछताओगे- अगस्त 2019
फिलहाल- नवंबर 2019
फिलहाल- 2 (जुलाई 6, 2021)
बारिश की जाए- मार्च 2021
कुछ भी हो जाए- 2023
मन भरैया- (2017) (मन भरैया 2.0- 2020 शेरशाह- बॉलीवुड डेब्यू सॉन्ग)
दिल तोड़ के- जून 2020
बारिश बन जाना- जून 2022
रूदारियां-नवंबर 2022
क्या लोग तुम - जुलाई 2024
दिल काट के देखना है- दिसंबर 2025 (ट्रेंडिंग)
अवार्ड्स
बी प्राक को अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा स्टारर फिल्म केसरी में गाए देशभक्ति गाने तेरी मिट्टी से राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था.
67th National Film Awards | Singers B Praak and Savani Ravindra receive the award in the 'Best Male Playback Singer' (for “Teri Mitti”) and 'Best Female Playback Singer' (for “Raan Petala”) categories respectively. pic.twitter.com/v8ei1LlmI4— ANI (@ANI) October 25, 2021
नेटवर्थ और लाइफस्टाइल
बी प्राक अपने गानों में बेहद स्टाइलिश नजर आते हैं, जिससे पता चलता है कि उनका लाइफस्टाइल कितना लग्जुरियस है. रिपोर्ट्स की मानें तो सिंगर की नेटवर्थ 70 करोड़ रुपये से ज्यादा है. सिंगर एक गाना गाने के लिए कितनी फीस लेते हैं इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यह तय है कि वह एक महंगे सिंगर हैं. उनके कार कलेक्शन की बात करें तो इसमें मर्सिडीज मेबैक, बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज, ह्यूंडई क्रेटा, बीएमडब्ल्यू 530i स्पोर्ट्स जैसी एक्सपेसिंव कार शामिल हैं. इसके अलावा सिंगर को जूलरी पहने का बहुत शौक है. वह अपने हाथ में लाखों की अंगूठी और ब्रैसलेट पहनते हैं.
फैमिली
बी प्राक ने अपने पीक करियर के बीच साल 2019 में मीरा नामक लड़की से शादी रचाई और शादी के तीन साल बाद 2022 में कपल को एक बेटा हुआ था, जो जन्म के कुछ समय बाद ही चल बसा . इसके बाद बीते साल कपल के घर एक बार फिर किलकारी गूंजी और मीरा ने फिर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम अदब रखा है.
धर्म और अध्यात्म की तरफ झुकाव
सिंगर ने कई भक्ति सॉन्ग भी गाए हैं. भक्ति की तरफ उनका रुझान बहुत तेजी से हुआ है. उनको कई बार वृंदावन जाते हुए देखा गया है. सिंगर ने कई सत्संग भी किए हैं. राधा-रानी और महाकाल प्यारे जैसे भक्ति सॉन्ग उनके फैंस के बीच खूब सुने जाते हैं.