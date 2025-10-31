ETV Bharat / entertainment

13 साल के करियर में आयुष्मान खुराना ने कितनी बार बढ़ाई फीस?, किस फिल्म से लगी लॉटरी, एक्टर का खुलासा

हैदराबाद: आयुष्मान खुराना ने साल 2012 में फिल्म विक्की डोनर से बॉलीवुड डेब्यू किया था. आयुष्मान की डेब्यू फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी. इसके बाद एक्टर को यशराज घराने से भी फिल्में मिलना शुरू हो गया था. आज आयुष्मान की गिनती ए-लिस्टेड स्टार्स में होती है. अब आयुष्मान एक फिल्म के लिए अच्छी खासी फीस वसूलते हैं. एक्टर ने बताया कि किस फिल्म के बाद उनकी लॉटरी लग गई थी और उनकी फीस में कितनी बढ़ोतरी हुई. फिलहाल आयुष्मान हॉरर लव स्टोरी फिल्म थामा में दिख रहे हैं. इस फिल्म में उनके साथ साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं. यह पहली बार है जब आयु्ष्मान और रश्मिका एक साथ पर्दे पर आए हैं.

एक इंटरव्यू में जब आयुष्मान खुराना से पूछा गया कि उन्होंने अपने 13 साल के फिल्मी करियर में कितनी बार अपनी फीस बढ़ाई है? तो इस पर एक्टर ने जवाब दिया, 'मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने श्रीराम राघवन से फिल्म अंधाधुन के हिट होने से पहले फीस के रूप में सिर्फ एक रुपया मांगा था, लेकिन फिल्म हिट होने के बाद मुझे इसका मुनाफा मिला, यह फिल्म खासकर चीन में बहुत हिट हुई थी'. दरअसल, आयुष्मान ने बैकएंड डील्स के तहत फिल्म में काम किया था. इसमें एक मोटी और निश्चित फीस लेने के बजाय एक्टर्स फिल्म के मुनाफे का खास हिस्सा लेते हैं. बॉलीवुड के तीनों खान शाहरुख, सलमान और आमिर इस डील के तहत ही काम करते हैं.

आयुष्मान खुराना की हिट फिल्में

विक्की डोनर एक्टर ने दम लगा के हईसा,बधाई हो, आर्टिकल 15, ड्रीम गर्ल, बाला, शुभ मंगल ज्यादा सावधान जैसी शानदार फिल्मों में काम किया है. अब वह पति पत्नी और वो दो फिल्म में नजर आएंगे. यह फिल्म पति पत्नी और वो का सीक्वल है. आयुष्मान की फिल्में ज्यादातर सोशल मुद्दों पर होती है.