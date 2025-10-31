ETV Bharat / entertainment

13 साल के करियर में आयुष्मान खुराना ने कितनी बार बढ़ाई फीस?, किस फिल्म से लगी लॉटरी, एक्टर का खुलासा

आयुष्मान खुराना ने साल 2012 में अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था और उनकी पहली ही फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी.

ayushmann khurrana
आयुष्मान खुराना (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 31, 2025 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आयुष्मान खुराना ने साल 2012 में फिल्म विक्की डोनर से बॉलीवुड डेब्यू किया था. आयुष्मान की डेब्यू फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी. इसके बाद एक्टर को यशराज घराने से भी फिल्में मिलना शुरू हो गया था. आज आयुष्मान की गिनती ए-लिस्टेड स्टार्स में होती है. अब आयुष्मान एक फिल्म के लिए अच्छी खासी फीस वसूलते हैं. एक्टर ने बताया कि किस फिल्म के बाद उनकी लॉटरी लग गई थी और उनकी फीस में कितनी बढ़ोतरी हुई. फिलहाल आयुष्मान हॉरर लव स्टोरी फिल्म थामा में दिख रहे हैं. इस फिल्म में उनके साथ साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं. यह पहली बार है जब आयु्ष्मान और रश्मिका एक साथ पर्दे पर आए हैं.

कितनी बार बढ़ाई फीस?

एक इंटरव्यू में जब आयुष्मान खुराना से पूछा गया कि उन्होंने अपने 13 साल के फिल्मी करियर में कितनी बार अपनी फीस बढ़ाई है? तो इस पर एक्टर ने जवाब दिया, 'मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने श्रीराम राघवन से फिल्म अंधाधुन के हिट होने से पहले फीस के रूप में सिर्फ एक रुपया मांगा था, लेकिन फिल्म हिट होने के बाद मुझे इसका मुनाफा मिला, यह फिल्म खासकर चीन में बहुत हिट हुई थी'. दरअसल, आयुष्मान ने बैकएंड डील्स के तहत फिल्म में काम किया था. इसमें एक मोटी और निश्चित फीस लेने के बजाय एक्टर्स फिल्म के मुनाफे का खास हिस्सा लेते हैं. बॉलीवुड के तीनों खान शाहरुख, सलमान और आमिर इस डील के तहत ही काम करते हैं.

आयुष्मान खुराना की हिट फिल्में

विक्की डोनर एक्टर ने दम लगा के हईसा,बधाई हो, आर्टिकल 15, ड्रीम गर्ल, बाला, शुभ मंगल ज्यादा सावधान जैसी शानदार फिल्मों में काम किया है. अब वह पति पत्नी और वो दो फिल्म में नजर आएंगे. यह फिल्म पति पत्नी और वो का सीक्वल है. आयुष्मान की फिल्में ज्यादातर सोशल मुद्दों पर होती है.

ये भी पढ़ें:

थामा बनाम EDKD बॉक्स ऑफिस डे 6 : 100 करोड़ के करीब पहुंची आयुष्मान खुराना की फिल्म, कमाई में पीछे छूटी 'एक दीवाने....'

TAGGED:

AYUSHMANN KHURRANA
AYUSHMANN KHURRANA FEE
AYUSHMANN KHURRANA FILMS
आयुष्मान खुराना
AYUSHMANN KHURRANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'मैं मानसिक तौर पर ठीक नहीं हूं...' जेमिमा ने खोला राज! बताया अर्धशतक और शतक का क्यों नहीं मनाया जश्न?

50 लाख का सोना झील में समाया! जान की बाजी लगाकर गोताखोर ईश्वर ने तलाशा बैग, ज्वैलरी पाकर खुशी से निहाल हुआ ओनर

जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई-रोई बिनाले' रिलीज, देशभर में मिली 800 स्क्रीन, चल रही हाउसफुल

भारतीय पहलवान ने बहरीन में बिखेरा जलवा, यूथ एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.