Interview: 'सलमान खान ही हैं असली 'प्रेम', मेरी अपनी होगी अलग पहचान', 'ये प्रेम मोल लिया' पर आयुष्मान खुराना के खुलासे
ईटीवी भारत ने बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना से उनकी अपकमिंग फिल्म ये प्रेम मोल लिया और उसमें उनके किरदार के बारे में खुलकर बात की.
By Seema Sinha
Published : November 24, 2026 at 6:16 PM IST
बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना अपनी फिल्मों में अब तक लीक से हटकर और खामियों से भरे किरदार निभाने के लिए पहचाने जाते रहे हैं. 'विक्की डोनर', 'बधाई हो', 'बाला' और 'अंधाधुन' जैसी फिल्मों में उन्होंने ऐसे किरदारों को पर्दे पर उतारा, जो आम जिंदगी से जुड़े होने के साथ-साथ सामाजिक मुद्दों को भी छूते हैं. लेकिन अब आयुष्मान अपने करियर में पहली बार एक ऐसे किरदार को निभाने जा रहे हैं, जिसे हिंदी सिनेमा में आदर्श पुरुष यानी 'परफेक्ट मैन' के रूप में देखा जाता है. हम बात कर रहे हैं राजश्री प्रोडक्शंस की आगामी फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' की, जिसमें आयुष्मान मशहूर किरदार 'प्रेम' के रूप में नजर आएंगे.
फिल्म का निर्देशन सूरज बड़जात्या ने किया है और यह 27 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. खास बात यह है कि प्रेम का यह लोकप्रिय किरदार एक दशक से ज्यादा समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहा है. ऐसे में आयुष्मान के सामने न सिर्फ इस किरदार को अपने अंदाज में निभाने की चुनौती है, बल्कि दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव भी है.
ईटीवी भारत से बातचीत में आयुष्मान खुराना ने बताया कि वह खुद सूरज बड़जात्या के पास इस फिल्म और किरदार का प्रस्ताव लेकर गए थे. जब निर्देशक ने उन्हें फिल्म की कहानी सुनाई तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. वे हंसते हुए कहते हैं, "असल में यह मेरा मेन जॉनर है. मैंने 'विक्की डोनर', 'बधाई हो' और 'बाला' जैसी फिल्मों में कई कमियों वाले और अलग तरह के किरदार निभाए हैं, बस फर्क इतना है कि इस बार मैं पहली बार एक एकदम परफेक्ट किरदार निभा रहा हूं."
खुराना ने ईटीवी भारत को बताया, "एक एक्टर के तौर पर हर कोई कभी न कभी 'प्रेम' का किरदार निभाना चाहेगा, क्योंकि हम सूरज जी की फिल्में देखकर बड़े हुए हैं. 'प्रेम' का किरदार निभाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. मैंने खुद इस फिल्म और रोल के लिए सूरज जी से कॉन्टेक्ट किया था, और जब उन्होंने मुझे यह सब्जेक्ट सुनाया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा."
सलमान खान से नहीं करेंगे प्रेम की तुलना
सूरज बड़जात्या की फिल्मों में प्रेम का नाम आते ही दर्शकों के जेहन में सबसे पहले सलमान खान का चेहरा सामने आता है. 'मैंने प्यार किया' और 'हम आपके हैं कौन' जैसी फिल्मों में सलमान ने प्रेम के किरदार को ऐसी पहचान दी, जिसे आज भी दर्शक याद करते हैं. ऐसे में आयुष्मान के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस विरासत को आगे बढ़ाने की है. हालांकि, एक्टर ने स्पष्ट किया कि वह सलमान खान के अंदाज की कॉपी करने के बजाय प्रेम के किरदार में अपनी अलग पहचान लेकर आएंगे.
आयुष्मान ने कहा, "प्रेम के किरदार की कुछ बुनियादी खूबियां हैं, जैसे दयालुता, संवेदनशीलता और सादगी. लेकिन हर सब्जेक्ट के लिए एक एक्टर होता है और हमें लगता है कि यह सब्जेक्ट मेरे ज्यादा करीब है क्योंकि अगर आप मेरी फिल्मोग्राफी देखें तो मैंने कई सामाजिक रूप से जुड़े सब्जेक्ट्स पर काम किया है और शायद यही वजह है कि सूरज जी चाहते थे कि मैं यह रोल करूं, लेकिन, बेशक, सलमान ओरिजिनल और आइडियल प्रेम हैं, कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता. लेकिन यह एक अलग फिल्म है."
बचपन की परवरिश ने प्रेम बनने में की मदद
उन्होंने कहा, "धीरे-धीरे मैं प्रेम बन गया, उनके जैसा बनने के लिए एक सफर है, यह एक पूरा सफर है. इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन जिस चीज़ ने मेरी मदद की, वह है मेरी परवरिश. मैं ऐसे ही परिवार में पला-बढ़ा हूं. मैं ऐसे परिवार में बड़ा हुआ हूं, मैंने जॉइंट और न्यूक्लियर परिवार दोनों देखे हैं और मैं हर तरह के लोगों के साथ रहा हूं. इसलिए, प्रेम बनने की मेरी तैयारी बचपन से ही शुरू हो गई थी क्योंकि मैं एक ट्रेडिशनल परिवार से हूं. मेरा छोटा भाई जो मुझसे सिर्फ तीन साल छोटा है, मेरे लिए चरण स्पर्श करता है, इसलिए हम अपने परिवार में इस परंपरा को मानते आ रहे हैं. जब मैं सूरज-जी के सेट पर होता था तो मुझे घर जैसा महसूस होता था."
'सूरज बड़जात्या खुद प्रेम हैं'
खुराना ने आगे कहा, "इसके अलावा, सूरज जी खुद प्रेम हैं और वह एक्टर्स को अपना कैरेक्टर देते हैं. उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया है या करना चाहते हैं, वह इस कैरेक्टर प्रेम के जरिए करते हैं. वह सबसे सफल डायरेक्टर हैं, इसके बावजूद वह बहुत विनम्र हैं, वह पेन और नोटबुक लेकर घूमते हैं, वह अभी भी एक स्टूडेंट और लर्नर हैं, उनमें कोई ईगो नहीं है, वह अभी भी लोगों की राय लेते हैं, वह बहुत खुले विचारों वाले हैं."
'ये प्रेम मोल लिया' को बताया राजश्री की सबसे प्रोग्रेसिव फिल्मों में से एक
आयुष्मान खुराना ने फिल्म में अपने किरदार प्रेम मिश्रा को 'ग्रीन फ्लैग' बताया है. यानी ऐसा पुरुष, जो रिश्तों में बराबरी, सम्मान और समझदारी को महत्व देता है. एक्टर के मुताबिक, 'ये प्रेम मोल लिया' राजश्री प्रोडक्शंस की अब तक की सबसे प्रोग्रेसिव फिल्मों में से एक हो सकती है.
फिल्म की कहानी में प्रेम अपनी पत्नी के परिवार के साथ रहने का फैसला करता है. वह सिर्फ अपनी पत्नी के मायके नहीं जाता, बल्कि अपने माता-पिता को भी साथ लेकर वहां रहने का फैसला करता है. कहानी का यह पहलू भारतीय समाज में लंबे समय से चली आ रही उस परंपरा पर सवाल उठाता है, जिसमें शादी के बाद लड़की से ही अपना घर छोड़कर पति के परिवार के साथ रहने की उम्मीद की जाती है.
नई पीढ़ी के साथ-साथ मिलेनियल्स को भी खास तौर पर पसंद आएगी ये फिल्म
आयुष्मान ने कहा कि यह फिल्म नई पीढ़ी के साथ-साथ मिलेनियल्स को भी खास तौर पर पसंद आएगी. उन्होंने इसे राजश्री प्रोडक्शंस का नया अवतार बताते हुए 'राजश्री 2.0' कहा. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह जेन-जी जेड से ज्यादा मिलेनियल्स की फिल्म है. सूरज जी और राजश्री ने बहुत लंबा सफर तय किया है. पहले वे सिर्फ परंपराओं को मानते थे, लेकिन पहली बार राजश्री फिल्म में परंपराओं पर सवाल उठाया गया है. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए यह नए जमाने की है, मेरे लिए यह राजश्री 2.0 है."
खुराना का कहना है कि इस फिल्म में एक मैसेज भी है, लेकिन यह पारंपरिक जेंडर रोल पर भी सवाल उठाती है. फिल्म पूछती है कि सिर्फ दुल्हन से ही दूल्हे के घर में रहने की उम्मीद क्यों की जाती है, जबकि उसकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं. खुराना बताते हैं, "जाहिर है, वह घर पर सबका ख्याल रख रही है, तो अगर वह चली गई तो उन लोगों का ख्याल कौन रखेगा? लड़कों को यह खास अधिकार है कि वे अपने माता-पिता का ख्याल रखेंगे, लेकिन दुल्हन के माता-पिता का क्या होगा? हम इन बातों पर सवाल उठा रहे हैं और यह बहुत जरूरी विषय है. जहां कुछ फिल्में समाज को वैसा ही दिखाती हैं जैसा वह है, वहीं राजश्री की कहानी दिखाती है कि एंटरटेनमेंट और फैमिली वैल्यूज को मिलाकर समाज क्या बन सकता है."
क्या बदलेंगी शादी और परिवार से जुड़ी पुरानी परंपराएं?
जब आयुष्मान से पूछा गया कि क्या भारतीय समाज में इन परंपराओं को बदलना वास्तव में संभव है, तो उन्होंने माना कि ऐसा करना आसान नहीं है. हालांकि, उनका मानना है कि अगर बेटियां सोशली, फाइनेंशियली और इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं तो वे अपने फैसलों के लिए मजबूती से खड़ी हो सकती हैं. उन्होंने कहा कि रिश्ते में साथी का सहयोग भी बेहद जरूरी है. अगर कोई व्यक्ति अपनी पार्टनर से सच्चा प्यार करता है तो उसे उसकी इच्छाओं और जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए.
आयुष्मान के मुताबिक, "हमारी परंपराओं में बदलाव लाना बेहद मुश्किल है. लेकिन अगर आपकी बेटी सोशली, फाइनेंशियली और इमोशनली इंडिपेंडेंट है तो वह अपनी बात रख सकती है. अगर उसका साथी उसे उसी रूप में स्वीकार करता है, जैसी वह है, तो वह भी उसका साथ देगा. मुझे नहीं लगता कि ऐसे लड़कों की कमी है. अगर कोई लड़का आपसे सच में प्यार करता है तो वह आपके लिए स्टैंड लेगा और आपकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करेगा."
आयुष्मान की पसंदीदा फिल्में
आयुष्मान ने बातचीत के दौरान सूरज बड़जात्या की फिल्मों से जुड़ी अपनी पुरानी यादें भी साझा कीं. उन्होंने बताया कि बचपन से ही वह राजश्री की फिल्मों के फैन रहे हैं. खास तौर पर 'मैंने प्यार किया' और 'हम आपके हैं कौन' उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में शामिल हैं.
एक्टर ने बताया कि उन्होंने बचपन में वीसीआर पर 'मैंने प्यार किया' कई बार देखी थी. वहीं, बाद में परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर 'हम आपके हैं कौन' देखने का अनुभव भी उनके लिए बेहद खास रहा. उन्होंने कहा, "ये दोनों बहुत खूबसूरत फिल्में हैं. मैं इन्हीं फिल्मों को देखते हुए बड़ा हुआ हूं. जब आप बहुत छोटे होते हैं तो सिनेमा का आप पर गहरा असर पड़ता है. आप इंप्रेस होने वाले और इमोशनल होते हैं, इसलिए ये दोनों फिल्में मेरे लिए बहुत खास हैं."
आयुष्मान खुराना ने अपने करियर में हमेशा अलग-अलग तरह की कहानियों और किरदारों को प्राथमिकता दी है. 'विक्की डोनर' से उन्होंने सामाजिक मुद्दे को हल्के-फुल्के अंदाज में पर्दे पर उतारा. इसके बाद 'दम लगा के हईशा', 'शुभ मंगल सावधान', 'बधाई हो' और 'बाला' जैसी फिल्मों में भी उन्होंने समाज से जुड़े मुद्दों को एंटरटेनमेंट तरीके से पेश किया.
वहीं, 'आर्टिकल 15' में उन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ने वाले पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया. 'अनेक' में वह अंडरकवर अधिकारी बने, जबकि डार्क थ्रिलर अंधाधुन में अंधेपन का नाटक करने वाले पियानो बजाने वाले का रोल करने के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला. 'एन एक्शन हीरो' में उन्होंने एक्शन और मेटा-कॉमेडी के नए अंदाज को अपनाया. इसके बाद 'थामा' (2025) में वह हॉरर-कॉमेडी की दुनिया में वैम्पायर के रूप में नजर आए. वहीं, 2026 की फिल्म 'उड़ता तीर' में उन्होंने भूलने की बीमारी से जूझ रहे एक ऑपरेटिव का किरदार निभाया. अब 'ये प्रेम मोल लिया' के साथ, उन्होंने परिवार को ध्यान में रखकर बनाए गए प्रेम किरदार को अपनाया. उनकी अलग-अलग तरह की फिल्मों के बावजूद, फैंस और क्रिटिक्स अक्सर कहते हैं कि उन्होंने अभी तक किसी पूरी तरह से ऐतिहासिक पीरियड एपिक, बायोपिक, या बिना कॉमेडी या हमदर्दी वाले विलेन के रोल में कोई बड़ा रोल नहीं किया है.
नेगेटिव किरदार निभाना चाहते हैं आयुष्मान
उन्होंने कहा, "मुझे अभी और भी कई किरदार करने हैं. मैंने यह लड़का पड़ोस का… नॉर्थ इंडियन किरदार कई बार किया है. मैंने अलग-अलग जॉनर में काम किया है और मुझे हटके फिल्में करने में मजा आता है, जैसे उड़ता तीर, जो मेरे लिए एक अच्छा एक्सपेरिमेंट था. अब मैं डार्क किरदार करना पसंद करूंगा. कुछ एक्टर्स ने बहुत जल्दी बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन मैं और भी बहुत कुछ करना चाहता हूं. मैं नेगेटिव और ग्रे शेड वाले किरदार करना चाहता हूं, जो मैंने इंडस्ट्री में 14 साल बिताने के बाद भी अब तक नहीं किए हैं. लेकिन यह जरूरी है कि स्क्रिप्ट और कहानी अच्छी हो, जो मेरे लिए किसी भी फिल्म में सबसे जरूरी है, और उसके बाद किरदार आता है."
बड़जात्या ने पहले कंफर्म किया था कि सलमान खान को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता था और वे सच में खुश थे कि खुराना यह रोल कर रहे हैं. बड़जात्या ने कहा कि उन्हें सुपरस्टार को फॉर्मली यह खबर बताने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि वे पहले से ही कास्टिंग को सपोर्ट कर रहे थे.
सलमान खान भी आयुष्मान को प्रेम के किरदार में देखकर हैं खुश
आयुष्मान ने भी सलमान से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया. उन्होंने बताया कि जब वह अपनी फिल्म 'उड़ता तीर' के प्रमोशन के लिए 'बिग बॉस' के सेट पर पहुंचे थे, उस समय 'ये प्रेम मोल लिया' का पहला गाना रिलीज हो चुका था.
आयुष्मान ने कहा, "जब मैं 'उड़ता तीर' के प्रमोशन के लिए बिग बॉस के सेट पर गया था, उस समय 'ये प्रेम मोल लिया' का पहला गाना रिलीज हो चुका था. सलमान उस दौरान सिर्फ इसी फिल्म के बारे में बात कर रहे थे. मुझे उन्हें याद दिलाना पड़ा कि मैं वहां अपनी फिल्म 'उड़ता तीर' का प्रमोट करने आया हूं. वह इस फिल्म को लेकर बहुत खुश थे. दरअसल, उन्होंने सूरज जी से कहा था कि मैं इस खास कहानी के लिए एकदम सही मैच हूं."
'ये प्रेम मोल लिया' के बाद इस फिल्म में नजर आएंगे आयुष्मान
'ये प्रेम मोल लिया' के बाद आयुष्मान खुराना अपनी अगली फिल्म 'मापुपा'को लेकर भी उत्साहित हैं. यह एक हिंदी ड्रामा-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें उनके साथ श्रेया चौधरी नजर आएंगी. फिल्म 19 फरवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
इसका निर्देशन समीर सक्सेना कर रहे हैं. खास बात यह है कि इस फिल्म के जरिए यशराज फिल्म्स और पोशम पा पिक्चर्स पहली बार किसी थिएटरिकल फिल्म के लिए साथ आ रहे हैं. पोशम पा पिक्चर्स अपनी अलग और पारंपरिक फिल्मी ढर्रे से हटकर कहानियों के लिए जाना जाता है. फिल्म को जॉनर-बेंडिंग यानी अलग-अलग शैलियों का मेल बताया जा रहा है.