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Interview: 'सलमान खान ही हैं असली 'प्रेम', मेरी अपनी होगी अलग पहचान', 'ये प्रेम मोल लिया' पर आयुष्मान खुराना के खुलासे

आयुष्मान खुराना ( Special Arrangement )

By Seema Sinha 13 Min Read

बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना अपनी फिल्मों में अब तक लीक से हटकर और खामियों से भरे किरदार निभाने के लिए पहचाने जाते रहे हैं. 'विक्की डोनर', 'बधाई हो', 'बाला' और 'अंधाधुन' जैसी फिल्मों में उन्होंने ऐसे किरदारों को पर्दे पर उतारा, जो आम जिंदगी से जुड़े होने के साथ-साथ सामाजिक मुद्दों को भी छूते हैं. लेकिन अब आयुष्मान अपने करियर में पहली बार एक ऐसे किरदार को निभाने जा रहे हैं, जिसे हिंदी सिनेमा में आदर्श पुरुष यानी 'परफेक्ट मैन' के रूप में देखा जाता है. हम बात कर रहे हैं राजश्री प्रोडक्शंस की आगामी फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' की, जिसमें आयुष्मान मशहूर किरदार 'प्रेम' के रूप में नजर आएंगे.

फिल्म का निर्देशन सूरज बड़जात्या ने किया है और यह 27 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. खास बात यह है कि प्रेम का यह लोकप्रिय किरदार एक दशक से ज्यादा समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहा है. ऐसे में आयुष्मान के सामने न सिर्फ इस किरदार को अपने अंदाज में निभाने की चुनौती है, बल्कि दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव भी है.

ईटीवी भारत से बातचीत में आयुष्मान खुराना ने बताया कि वह खुद सूरज बड़जात्या के पास इस फिल्म और किरदार का प्रस्ताव लेकर गए थे. जब निर्देशक ने उन्हें फिल्म की कहानी सुनाई तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. वे हंसते हुए कहते हैं, "असल में यह मेरा मेन जॉनर है. मैंने 'विक्की डोनर', 'बधाई हो' और 'बाला' जैसी फिल्मों में कई कमियों वाले और अलग तरह के किरदार निभाए हैं, बस फर्क इतना है कि इस बार मैं पहली बार एक एकदम परफेक्ट किरदार निभा रहा हूं." सूरज बड़जात्या के साथ आयुष्मान खुराना (Special Arrangement) खुराना ने ईटीवी भारत को बताया, "एक एक्टर के तौर पर हर कोई कभी न कभी 'प्रेम' का किरदार निभाना चाहेगा, क्योंकि हम सूरज जी की फिल्में देखकर बड़े हुए हैं. 'प्रेम' का किरदार निभाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. मैंने खुद इस फिल्म और रोल के लिए सूरज जी से कॉन्टेक्ट किया था, और जब उन्होंने मुझे यह सब्जेक्ट सुनाया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा." सलमान खान से नहीं करेंगे प्रेम की तुलना सूरज बड़जात्या की फिल्मों में प्रेम का नाम आते ही दर्शकों के जेहन में सबसे पहले सलमान खान का चेहरा सामने आता है. 'मैंने प्यार किया' और 'हम आपके हैं कौन' जैसी फिल्मों में सलमान ने प्रेम के किरदार को ऐसी पहचान दी, जिसे आज भी दर्शक याद करते हैं. ऐसे में आयुष्मान के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस विरासत को आगे बढ़ाने की है. हालांकि, एक्टर ने स्पष्ट किया कि वह सलमान खान के अंदाज की कॉपी करने के बजाय प्रेम के किरदार में अपनी अलग पहचान लेकर आएंगे. आयुष्मान ने कहा, "प्रेम के किरदार की कुछ बुनियादी खूबियां हैं, जैसे दयालुता, संवेदनशीलता और सादगी. लेकिन हर सब्जेक्ट के लिए एक एक्टर होता है और हमें लगता है कि यह सब्जेक्ट मेरे ज्यादा करीब है क्योंकि अगर आप मेरी फिल्मोग्राफी देखें तो मैंने कई सामाजिक रूप से जुड़े सब्जेक्ट्स पर काम किया है और शायद यही वजह है कि सूरज जी चाहते थे कि मैं यह रोल करूं, लेकिन, बेशक, सलमान ओरिजिनल और आइडियल प्रेम हैं, कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता. लेकिन यह एक अलग फिल्म है." सूरज बड़जात्या और आयुष्मान खुराना (Special Arrangement) बचपन की परवरिश ने प्रेम बनने में की मदद उन्होंने कहा, "धीरे-धीरे मैं प्रेम बन गया, उनके जैसा बनने के लिए एक सफर है, यह एक पूरा सफर है. इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन जिस चीज़ ने मेरी मदद की, वह है मेरी परवरिश. मैं ऐसे ही परिवार में पला-बढ़ा हूं. मैं ऐसे परिवार में बड़ा हुआ हूं, मैंने जॉइंट और न्यूक्लियर परिवार दोनों देखे हैं और मैं हर तरह के लोगों के साथ रहा हूं. इसलिए, प्रेम बनने की मेरी तैयारी बचपन से ही शुरू हो गई थी क्योंकि मैं एक ट्रेडिशनल परिवार से हूं. मेरा छोटा भाई जो मुझसे सिर्फ तीन साल छोटा है, मेरे लिए चरण स्पर्श करता है, इसलिए हम अपने परिवार में इस परंपरा को मानते आ रहे हैं. जब मैं सूरज-जी के सेट पर होता था तो मुझे घर जैसा महसूस होता था." 'सूरज बड़जात्या खुद प्रेम हैं' खुराना ने आगे कहा, "इसके अलावा, सूरज जी खुद प्रेम हैं और वह एक्टर्स को अपना कैरेक्टर देते हैं. उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया है या करना चाहते हैं, वह इस कैरेक्टर प्रेम के जरिए करते हैं. वह सबसे सफल डायरेक्टर हैं, इसके बावजूद वह बहुत विनम्र हैं, वह पेन और नोटबुक लेकर घूमते हैं, वह अभी भी एक स्टूडेंट और लर्नर हैं, उनमें कोई ईगो नहीं है, वह अभी भी लोगों की राय लेते हैं, वह बहुत खुले विचारों वाले हैं." 'ये प्रेम मोल लिया' को बताया राजश्री की सबसे प्रोग्रेसिव फिल्मों में से एक आयुष्मान खुराना ने फिल्म में अपने किरदार प्रेम मिश्रा को 'ग्रीन फ्लैग' बताया है. यानी ऐसा पुरुष, जो रिश्तों में बराबरी, सम्मान और समझदारी को महत्व देता है. एक्टर के मुताबिक, 'ये प्रेम मोल लिया' राजश्री प्रोडक्शंस की अब तक की सबसे प्रोग्रेसिव फिल्मों में से एक हो सकती है. आयुष्मान खुराना-शरवरी (Special Arrangement) फिल्म की कहानी में प्रेम अपनी पत्नी के परिवार के साथ रहने का फैसला करता है. वह सिर्फ अपनी पत्नी के मायके नहीं जाता, बल्कि अपने माता-पिता को भी साथ लेकर वहां रहने का फैसला करता है. कहानी का यह पहलू भारतीय समाज में लंबे समय से चली आ रही उस परंपरा पर सवाल उठाता है, जिसमें शादी के बाद लड़की से ही अपना घर छोड़कर पति के परिवार के साथ रहने की उम्मीद की जाती है. नई पीढ़ी के साथ-साथ मिलेनियल्स को भी खास तौर पर पसंद आएगी ये फिल्म आयुष्मान ने कहा कि यह फिल्म नई पीढ़ी के साथ-साथ मिलेनियल्स को भी खास तौर पर पसंद आएगी. उन्होंने इसे राजश्री प्रोडक्शंस का नया अवतार बताते हुए 'राजश्री 2.0' कहा. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह जेन-जी जेड से ज्यादा मिलेनियल्स की फिल्म है. सूरज जी और राजश्री ने बहुत लंबा सफर तय किया है. पहले वे सिर्फ परंपराओं को मानते थे, लेकिन पहली बार राजश्री फिल्म में परंपराओं पर सवाल उठाया गया है. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए यह नए जमाने की है, मेरे लिए यह राजश्री 2.0 है." खुराना का कहना है कि इस फिल्म में एक मैसेज भी है, लेकिन यह पारंपरिक जेंडर रोल पर भी सवाल उठाती है. फिल्म पूछती है कि सिर्फ दुल्हन से ही दूल्हे के घर में रहने की उम्मीद क्यों की जाती है, जबकि उसकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं. खुराना बताते हैं, "जाहिर है, वह घर पर सबका ख्याल रख रही है, तो अगर वह चली गई तो उन लोगों का ख्याल कौन रखेगा? लड़कों को यह खास अधिकार है कि वे अपने माता-पिता का ख्याल रखेंगे, लेकिन दुल्हन के माता-पिता का क्या होगा? हम इन बातों पर सवाल उठा रहे हैं और यह बहुत जरूरी विषय है. जहां कुछ फिल्में समाज को वैसा ही दिखाती हैं जैसा वह है, वहीं राजश्री की कहानी दिखाती है कि एंटरटेनमेंट और फैमिली वैल्यूज को मिलाकर समाज क्या बन सकता है." आयुष्मान खुराना-शरवरी (Special Arrangement)