Box Office: 'आवारापन 2' या 'बटवारा 1947', एक सप्ताह में किसने की सबसे ज्यादा कमाई? 7वें दिन 1 Cr भी नहीं कमा पाई ये फिल्म
'आवारापन 2' और 'बटवारा 1947' को रिलीज हुए एक सप्ताह हो गया है. आइए जानें दोनों फिल्मों ने इन 7 दिनों में कितनी कमाई की.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 20, 2026 at 8:25 PM IST
हैदराबाद: 'आवारापन 2' और 'बटवारा 1947' को स्क्रीन पर आए एक सप्ताह हो गया है. ये दोनों फिल्में 14 अगस्त को स्क्रीन पर आई थीं, जिससे दर्शकों के लिए यह इंडिपेंडेंस डे वीकेंड एक दिलचस्प बन गया. छठे दिन की बात करें तो छठे दिन भी 'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की 'बटवारा 1947' पर अपना दबदबा बनाए रखा. 7वें दिन कौन-सी फिल्म किस पर भारी पड़ी चलिए जानते हैं.
'आवारापन 2' और 'बटवारा 1947 के बीच बॉक्स ऑफिस की लड़ाई पहले सप्ताह के बाद एक अहम मोड़ ले चुकी है. जहां इमरान हाशमी की रोमांटिक-एक्शन सीक्वल ने भारत में मजबूत पकड़ बनाए रखी है और 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, वहीं सनी देओल और प्रीति जिंटा की पीरियड ड्रामा को रफ्तार बनाए रखने में मुश्किल हुई है.
'बटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस 1 वीक कलेक्शन
'बटवारा 1947' थिएटर में काफी धीमी चली है. सनी देओल, प्रीति जिंटा, अली फजल और शबाना आजमी स्टारर इस फिल्म ने पहले दिन 5.75 करोड़ रुपये से ओपनिंग की थी. इंडिपेंडेंस डे पर इसने बड़ी बढ़त हासिल की, 13.50 करोड़ रुपये कमाए, लेकिन रविवार को यह गिरकर 7.25 करोड़ पर आ गई.
इसके बाद फिल्म ने सोमवार को 2 करोड़ रुपये, मंगलवार को 2.25 करोड़ रुपये और बुधवार को 1.40 करोड़ रुपये कमाए. छठे दिन के आखिर तक, इंडिया में इसकी नेट कमाई 32.15 करोड़ रुपये हो गई.
'बटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7
सनी देओल स्टारर इस फिल्म ने छठे 1.4 करोड़ रुपये कमाए, लेकिन 7वें दिन इसकी रफ्तार पहले से भी कम होती दिखी. सैकनिल्क के मुताबिक, बटवारा 1947 ने 20 अगस्त को शाम 8 बजे तक मात्र 64 लाख रुपये ही कमा पाई.
इंडिया में इसकी ग्रॉस कमाई 38.93 करोड़ रुपये रही, जबकि इंडिया में इसकी नेट कमाई 32.79 करोड़ रुपये हो गई. सैकनिल्क ने बताया कि 7वें दिन के आखिरी आंकड़े अभी आने बाकी हैं.
'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस 1 वीक कलेक्शन
इमरान हाशमी, दिशा पटानी और शबाना आजमी स्टारर 'आवारापन 2' ने 14 अगस्त को ज़बरदस्त ओपनिंग की और इंडिपेंडेंस डे के लंबे वीकेंड तक अपनी शानदार कमाई जारी रखी. फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 22 करोड़ कमाए, फिर शनिवार को 33.75 करोड़ रुपये कमाए. रविवार को इसमें 26 करोड़ रुपये और जुड़े, इसके बाद सोमवार को 9.25 करोड़ और मंगलवार को 9.75 करोड़ रुपये कमाए. बुधवार को, फिल्म ने और 6.75 करोड़ रुपये कमाए, जिससे 7वें दिन शुरू होने से पहले इंडिया में इसकी नेट टोटल कमाई 107.50 करोड़ रुपये हो गई.
'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7
इमरान हाशमी की आवारापन 2 आज सातवें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 6-7 करोड़ रुपये कमाने की उम्मीद है. सैकनिल्क के मुताबिक, आवारापन 2 ने गुरुवार शाम 8 बजे तक भारत में 9616 शो के लिए 3.48 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. 7 दिनों के बाद इसका कुल कलेक्शन 110.98 करोड़ रुपये हो गया है.
'आवारापन 2' वर्सेस 'बटवारा 1947'
अलग-अलग परफॉर्मेंस ने बॉक्स ऑफिस क्लैश में आवारापन 2 को साफ तौर पर विनर बना दिया है. 7वें दिन की शुरुआत तक, दोनों फिल्मों के इंडिया नेट कलेक्शन के बीच का अंतर 75 करोड़ से ज्यादा हो गया था. जहां आवारापन 2 ने इंडिया में 107 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन पार कर लिया है, वहीं बटवारा 1947 अभी भी 32 करोड़ रुपये के आस-पास है. दर्शकों की डिमांड पर एग्जिबिटर्स के जवाब देने से बटवारा 1947 के शो की संख्या में भी कमी आई है, जबकि आवारापन 2 ने थिएटर में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए रखी है.
पहला हफ्ता अब खत्म होने वाला है, आवारापन 2 एक मजबूत परफॉर्मर के तौर पर मजबूती से खड़ी दिख रही है, जबकि बटवारा 1947 को थिएटर में अपनी जगह बनाने के लिए आगे एक मुश्किल रास्ता चुनना होगा.