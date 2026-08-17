ETV Bharat / entertainment

Box Office: 'आवारापन 2' ने 'बटवारा 1947' से की 4 गुना कमाई, जानें दोनों फिल्मों का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन

'आवारापन 2' ने सनी देओल की 'बटवारा 1947' को बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है. दोनों फिल्में 14 अगस्त को रिलीज हुई थी.

Awarapan 2 vs Batwara 1947
'आवारापन 2'/'बटवारा 1947' (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 17, 2026 at 9:05 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: सिनेमा लवर्स के लिए इंडिपेंडेंस डे 2026 और भी खास हो गया है, क्योंकि इमरान हाशमी की आवारापन 2 और सनी देओल की बटवारा 1947 एक ही रिलीज डेट पर सिनेमाघरों में आई. सनी और इमरान 19 साल बाद टिकट विंडो पर आमने-सामने हैं. पिछली बार दोनों की फिल्में 2007 में क्लैश हुई थी. सनी की 'अपने' इमरान की 'आवारापन' दोनों एक दूसरे को टक्कर देने सिनेमा में आई थी. दोनों फिल्मों को रिलीज हुए 3 दिन हो गए हैं. आइए जानें वीकेंड पर आवारापन 2' और 'बटवारा 1947' ने कितना कलेक्शन किया है.

'आवारापन 2', जिसे नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है, पुरानी यादों के साथ सिनेमाघरों में उतरी. दूसरी ओर, 'बटवारा 1947', 1947 के भारत-पाकिस्तान बंटवारे के बैकग्राउंड वाली एक इमोशनल पार्टीशन-एरा ड्रामा है. राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, करण देओल वगैरह भी लीड रोल में हैं. जहां 'आवारापन 2' को जबरदस्त रिव्यू मिले हैं, वहीं 'बटवारा 1947' को दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला.

'बटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3
सैकनिल्क के अनुसार, सनी देओल की फिल्म ने पहले दिन यानी शुक्रवार को 5.75 करोड़ रुपये की कमाई की. दूसरे दिन, फिल्म को 15 अगस्त की छुट्टी का फायदा मिला और इसने बॉक्स ऑफिस पर 13.50 करोड़ रुपये कमाए.

तीसरे दिन, फिल्म के शो कम थे और इसने 7.25 करोड़ रुपये कमाए. यह शनिवार के नंबरों से 22 प्रतिशत कम था. 3 दिनों के बाद नितिन कक्कड़ की फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन 26.50 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, सनी की फिल्म ने ओवरसीज पर 2 करोड़ का कलेक्शन किया. इस तरह 'बटवारा 1947' ने इन 3 दिनों में दुनिया भर में कुल 37.11 करोड़ रुपये कमाए हैं.

'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3
इमरान हाशमी स्टारर 'आवारापन 2' ने 22 करोड़ रुपये के साथ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग की और कई रिकॉर्ड बनाए. पहले दिन ही अपनी फिल्म ने अपने प्रीक्वल के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया.

फिल्म ने दूसरे दिन भी अपना जबरदस्त प्रदर्शन जारी रखा, और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 33.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसके साथ, 'आवारापन' सीक्वल का कुल घरेलू नेट कलेक्शन 55.75 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 66.90 करोड़ रुपये है'.दुनिया भर में, फिल्म ने 72.90 करोड़ रुपये कमाए थे.

तीसरे दिन की बात करें तो रविवार को फिल्म ने शनिवार की अपेक्षा कम कमाई. जहां शनिवार को इमरान हाशमी की फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 33.75 करोड़ रुपये कमाए है, वहीं रविवार को इसने 26 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. 3 दिनों के बाद आवारापन 2 100 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई हैं. इसका कुल कलेक्शन 81.75 करोड़ रुपये हो गया है.

ओवरसीज में दूसरे दिन 3.5 करोड़ रुपये कमाने के बाद, इमरान की इस फिल्म ने 4 करोड़ रुपये कमाए हैं. इस तरह से, 'आवारापन 2' ओवरसीज मार्केट में 12 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर ली है.

'आवारापन 2' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
दूसरी ओर, 'आवारापन 2', जिसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 2 दिनों में 72.9 करोड़ रुपये कमाए थे, के ओपनिंग वीकेंड में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. अब 'आवारापन 2' का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शनल कुल 110.10 करोड़ रुपये हो गया है.

नितिन कक्कड़ के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 2007 की कल्ट क्लासिक आवारापन का सीक्वल है. शिवम पंडित के रोल में इमरान हाशमी के अलावा, फिल्म में नफीसा के रोल में शबाना आजमी, जारा के रोल में दिशा पटानी, जोरावर के रोल में पूरन गब्बी, विजयंत कोहली और दूसरे एक्टर्स हैं.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

AWARAPAN 2 VS BATWARA 1947
बटवारा 1947 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
BATWARA 1947 BOX OFFICE COLLECTION
AWARAPAN 2 BOX OFFICE DAY 3
AWARAPAN 2 VS BATWARA 1947

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.