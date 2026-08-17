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Box Office: 'आवारापन 2' ने 'बटवारा 1947' से की 4 गुना कमाई, जानें दोनों फिल्मों का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन

'आवारापन 2'/'बटवारा 1947' ( Poster )

हैदराबाद: सिनेमा लवर्स के लिए इंडिपेंडेंस डे 2026 और भी खास हो गया है, क्योंकि इमरान हाशमी की आवारापन 2 और सनी देओल की बटवारा 1947 एक ही रिलीज डेट पर सिनेमाघरों में आई. सनी और इमरान 19 साल बाद टिकट विंडो पर आमने-सामने हैं. पिछली बार दोनों की फिल्में 2007 में क्लैश हुई थी. सनी की 'अपने' इमरान की 'आवारापन' दोनों एक दूसरे को टक्कर देने सिनेमा में आई थी. दोनों फिल्मों को रिलीज हुए 3 दिन हो गए हैं. आइए जानें वीकेंड पर आवारापन 2' और 'बटवारा 1947' ने कितना कलेक्शन किया है. 'आवारापन 2', जिसे नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है, पुरानी यादों के साथ सिनेमाघरों में उतरी. दूसरी ओर, 'बटवारा 1947', 1947 के भारत-पाकिस्तान बंटवारे के बैकग्राउंड वाली एक इमोशनल पार्टीशन-एरा ड्रामा है. राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, करण देओल वगैरह भी लीड रोल में हैं. जहां 'आवारापन 2' को जबरदस्त रिव्यू मिले हैं, वहीं 'बटवारा 1947' को दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. 'बटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3

सैकनिल्क के अनुसार, सनी देओल की फिल्म ने पहले दिन यानी शुक्रवार को 5.75 करोड़ रुपये की कमाई की. दूसरे दिन, फिल्म को 15 अगस्त की छुट्टी का फायदा मिला और इसने बॉक्स ऑफिस पर 13.50 करोड़ रुपये कमाए. तीसरे दिन, फिल्म के शो कम थे और इसने 7.25 करोड़ रुपये कमाए. यह शनिवार के नंबरों से 22 प्रतिशत कम था. 3 दिनों के बाद नितिन कक्कड़ की फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन 26.50 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, सनी की फिल्म ने ओवरसीज पर 2 करोड़ का कलेक्शन किया. इस तरह 'बटवारा 1947' ने इन 3 दिनों में दुनिया भर में कुल 37.11 करोड़ रुपये कमाए हैं.