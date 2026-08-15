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'Awarapan 2' vs 'Batwara 1947' Box Office: इमरान हाशमी या सनी, इंडिपेंडेंस डे पर किसने की ताबतोड़ कमाई? जानें दूसरे दिन का कलेक्शन

ओपनिंग डे 'आवारापन 2', 'बटवारा 1947' पर भारी पड़ी थी. आइए जानें दूसरे दिन इमरान की फिल्म और सनी की फिल्म ने कितनी कमाई की.

Awarapan 2 vs Batwara 1947
'आवारापन 2'/'बटवारा 1947' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 15, 2026 at 5:20 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: 14 अगस्त, 2026 को बॉलीवुड के सबसे बड़े क्लैश में से एक के लिए याद किया जाएगा. एक तरफ, हमारे पास सनी देओल की देशभक्ति वाली एक्शन-ड्रामा, बटवारा 1947 है. दूसरी तरफ, हमारे पास इमरान हाशमी की आवारापन 2 है, जो उनकी कल्ट क्लासिक, आवारापन (2007) का डायरेक्ट सीक्वल है. दोनों फिल्में अलग-अलग जॉनर की हैं और उनके अलग-अलग फैनबेस हैं. ओपनिंग डे का आंकड़ा आने के बाद यह साफ हो गया कि इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' और सनी देओल की 'बटवारा 1947' के बीच बॉक्स ऑफिस क्लैश एकतरफा रहा. इमरान हाशमी की आवारापन 2 साफ तौर पर विनर रही. आइए जानें दूसरे दिन दोनों फिल्मों ने कितनी कमाई की है.

'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'आवारापन 2' ने शुक्रवार को भारत में 9,033 शो में 22 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. जबकि, ओवरसीज पर इसने 2.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. दुनिया भर में इसका ग्रॉस कलेक्शन 28.90 करोड़ रुपये है.

आवारापन 2 ने सनी देओल और प्रीति जिंटा की पार्टीशन ड्रामा 'बटवारा 1947' से तीन गुना से ज्यादा कलेक्शन किया है, जिसे इंडिपेंडेंस डे के आसपास स्ट्रेटेजिकली रिलीज किया गया था. फिल्म ने पहले दिन दुनिया भर में सिर्फ 8.34 करोड़ रुपये कमाए.

स्वतंत्रता दिवस पर 'आवारापन 2' ने 'बटवारा 1947' से दुगुना कमाई की है. इमरान हाशमी की फिल्म ने 15 अगस्त को शाम 5 बजे तक 6,897 शो के लिए 15.21 करोड़ रुपये नेट और 44.35 करोड़ रुपये ग्रॉस कमाए हैं. इस तरह 'आवारापन 2' घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 37.21 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर ली है.

इसके अलावा, आवारापन 2 अपनी पिछली फिल्म आवारापन से भी आगे है, जिसमें इमरान हाशमी भी थे. 2007 में आई इस फिल्म ने भारत में लगभग 7.76 करोड़ रुपये और दुनिया भर में 12 करोड़ रुपये की नेट कमाई की थी, जो एक बड़ी कमर्शियल फेलियर बन गई थी, लेकिन बाद में इसे कल्ट का स्टेटस मिला.

'बटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2
सैकनिल्क के मुताबिक, 'बटवारा 1947' ने अपने पहले दिन इंडिया में 5.75 करोड़ रुपये की नेट कमाई की, जो फिल्म के लिए हैरानी की बात है कि कम शुरुआत है. इसने ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर 1.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 8.34 करोड़ रुपये है. फिल्म के स्केल और उम्मीदों को देखते हुए, आमिर खान के प्रोडक्शन वेंचर से डबल डिजिट में ओपनिंग की उम्मीद थी. हालांकि, आवारापन 2 के साथ इसके बॉक्स ऑफिस क्लैश ने साफ तौर पर इमरान हाशमी स्टारर फिल्म के फेवर में काम किया है.

दूसरे दिन की बात करें तो सनी देओल की फिल्म को छुट्टी का फायदा मिला है. फिल्म ने जहां पहले दिन 5.75 करोड़ रुपये कमाए, वहीं दूसरे दिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 'बटवारा 1947' शाम 5 बजे तक 5615 शो के लिए 7.67करोड़ रुपये कमाए हैं. जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 15.89 करोड़ रुपये रहा है. इस तरह फिल्म ने अब तक कुल 13.42 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है.

बॉक्स ऑफिस पर कौन, किससे आगे?
'आवारापन 2' ने शुक्रवार को 22 करोड़ की बंपर ओपनिंग की, जो 'बटवारा 1947' के डेब्यू से काफी आगे थी. इस वजह से, 'आवारापन 2' ने पहले दिन की बॉक्स ऑफिस लड़ाई आराम से जीत ली है, जबकि 'बटवारा 1947' को अब अपनी खोई हुई जगह वापस पाने के लिए वीकेंड में एक बड़ी छलांग लगानी होगी.

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