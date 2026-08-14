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Box Office: 'आवारापन 2' या 'बटवारा 1947', ओपनिंग डे कौन पड़ा किस पर भारी? जानें अब तक के आंकड़ें

'आवारापन 2' और 'बटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे रही है. आइए जानें दोनों फिल्मों ने ओपनिंग डे पर कितनी कमाई की.

Awarapan 2 vs Batwara
'आवारापन 2' और 'बटवारा 1947' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 14, 2026 at 8:11 PM IST

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हैदराबाद: आज बॉक्सऑफिस पर बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं- 'आवारापन 2' और 'बटवारा 1947'. 'आवारापन 2' को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जिसकी वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है. जबकि 'बटवारा 1947' को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है, जिसका असर इसके कलेक्शन पर भी देखने को मिला है. इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है. रिलीज से पहले की चर्चा से इसकी उम्मीद थी, फिर एडवांस सेल्स से यह और पक्का हो गया, और अब ओपनिंग के आंकड़े ठीक यही दिखा रहे हैं.

'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'आवारापन 2' के लिए, सुबह के शो के कलेक्शन, वेलकम टू द जंगल और धमाल 4 जैसी फिल्मों के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा रहा. उम्मीद है कि फिल्म पहले दिन से 20 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर सकती है, लेकिन यह अभी पक्का नहीं है.

इमरान हाशमी की फिल्म की अभी तक की कमाई की बात करें सैकनिल्क के मुताबिक, 'आवारापन 2' ने एडवांस बुकिंग से 2.05 करोड़ रुपये कमाए हैं, जिसमें 3,684 शो में 62,431 टिकट बिके हैं. इन आंकड़ों में ब्लॉक्ड सीटें शामिल नहीं हैं. ब्लॉक्ड सीटों को जोड़ने के बाद, फिल्म का ग्रॉस एडवांस बुकिंग कलेक्शन 3.51 करोड़ रुपये है. वहीं, ओपनिंग डे पर हाशमी की फिल्म ने शाम 8 बजे तक 7872 शो के लिए 15.57 करोड़ रुपये की कमाई की. जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 18.37 करोड़ रुपये रहा.

'आवारापन 2' ने 'आवारापन' के लाइफटाइम कलेक्शन छोड़ा पीछे
इमरान हाशमी की कल्ट-क्लासिक फिल्म आवारापन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी. इसने पूरे थिएटर रन के दौरान भारत में .7.76 करोड़ और दुनिया भर में 12.18 करोड़ रुपये (लगभग) की कमाई की थी. अपनी जबरदस्त एडवांस बुकिंग के बाद, इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ने पहले इंस्टॉलमेंट के लाइफटाइम कलेक्शन को पहले ही पार कर लिया है.

'बटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1
'बटवारा 1947' इमरान हाशमी-स्टारर से पीछे चल रही है। सनी देओल की फिल्म ने 3,477 शो में 18,109 टिकट बेचकर 53.21 लाख रुपये कमाए हैं, जिसमें ब्लॉक की गई सीटें शामिल नहीं थी. ब्लॉक की गई सीटों को मिलाकर, 'बटवारा 1947' के लिए कुल ग्रॉस एडवांस बुकिंग कलेक्शन 1.61 करोड़ रुपये रहा.

सैकनिल्क के अनुसार, 'बटवारा 1947' ने भारत में अपने पहले दिन के लिए शाम 8 बजे तक 7684 शो के लिए 3.44 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन अभी 4.06 करोड़ रुपये है. पहले दिन के आखिरी आंकड़े अभी आने बाकी हैं.

'आवारापन 2' वर्सेस 'बटवारा 1947'

अब तक के आंकड़ों से यह साफ हो गया है कि ओपनिंग डे पर इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' सनी देओल की फिल्म पर भारी पड़ी है. फिलहाल, आखिरी आंकड़ा आना अभी बाकी है. देखते हैं कि वीकेंड तक कौन-सी फिल्म आगे निकलती है.

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