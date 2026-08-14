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Box Office: 'आवारापन 2' या 'बटवारा 1947', ओपनिंग डे कौन पड़ा किस पर भारी? जानें अब तक के आंकड़ें

'आवारापन 2' और 'बटवारा 1947' ( Poster )

हैदराबाद: आज बॉक्सऑफिस पर बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं- 'आवारापन 2' और 'बटवारा 1947'. 'आवारापन 2' को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जिसकी वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है. जबकि 'बटवारा 1947' को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है, जिसका असर इसके कलेक्शन पर भी देखने को मिला है. इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है. रिलीज से पहले की चर्चा से इसकी उम्मीद थी, फिर एडवांस सेल्स से यह और पक्का हो गया, और अब ओपनिंग के आंकड़े ठीक यही दिखा रहे हैं. 'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'आवारापन 2' के लिए, सुबह के शो के कलेक्शन, वेलकम टू द जंगल और धमाल 4 जैसी फिल्मों के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा रहा. उम्मीद है कि फिल्म पहले दिन से 20 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर सकती है, लेकिन यह अभी पक्का नहीं है. इमरान हाशमी की फिल्म की अभी तक की कमाई की बात करें सैकनिल्क के मुताबिक, 'आवारापन 2' ने एडवांस बुकिंग से 2.05 करोड़ रुपये कमाए हैं, जिसमें 3,684 शो में 62,431 टिकट बिके हैं. इन आंकड़ों में ब्लॉक्ड सीटें शामिल नहीं हैं. ब्लॉक्ड सीटों को जोड़ने के बाद, फिल्म का ग्रॉस एडवांस बुकिंग कलेक्शन 3.51 करोड़ रुपये है. वहीं, ओपनिंग डे पर हाशमी की फिल्म ने शाम 8 बजे तक 7872 शो के लिए 15.57 करोड़ रुपये की कमाई की. जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 18.37 करोड़ रुपये रहा.