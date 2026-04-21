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'आवारापन 2' की नई रिलीज डेट आउट, बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की 'लाहौर 1947' से होगा सामना

'आवारापन 2'/'लाहौर 1947' ( Poster )

हैदराबाद: इमरान हाशमी की आगामी फिल्म 'आवारापन 2' की नई रिलीज डेट आखिरकार सामने आ गई है. यह फिल्म 2007 में आई फिल्म का सीक्वल है, जिसमें इमरान हाशमी के साथ श्रिया सरन भी थीं. पहले पार्ट का निर्देशन जहां मोहित सूरी ने किया था, वहीं 'आवारापन 2' का निर्देशन नितिन कक्कड़ करेंगे. सोमवार को 'आवारापन 2' की नई रिलीज डेट का एलान किया गया है. इमरान हाशमी और दिशा पटानी अभिनीत यह फिल्म पहले 3 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे किसी वजह से पोस्टपोन कर दिया गया. 21 अप्रैल को, फिल्म मेकर्स ने सोशल मीडिया पर नए पोस्टर साझा करते हुए बताया कि 'आवारापन 2' इसी साल अगस्त में रिलीज होगी. विशेष फ़िल्म्स ने फिल्म की नई रिलीज डेट से पर्दा हटाते हुए पोस्ट में लिखा है, 'इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' 14 अगस्त 2026 को रिलीज होगी. इस घोषणा को शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, 'इस स्वतंत्रता दिवस वीकेंड पर खुद को फ्री रखें और 14 अगस्त 2026 को हमारे साथ सिनेमाघरों में 'आवारापन 2' देखने आएं.'