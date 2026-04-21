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'आवारापन 2' की नई रिलीज डेट आउट, बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की 'लाहौर 1947' से होगा सामना

फाइनली इमरान हाशमी की आगामी फिल्म 'आवारापन 2' की नई रिलीज डेट आ गई है. यह बॉक्स ऑफिस पर 'लाहौर 1947' से क्लैश होगा.

Awarapan 2 Lahore 1947
'आवारापन 2'/'लाहौर 1947' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 21, 2026 at 4:07 PM IST

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हैदराबाद: इमरान हाशमी की आगामी फिल्म 'आवारापन 2' की नई रिलीज डेट आखिरकार सामने आ गई है. यह फिल्म 2007 में आई फिल्म का सीक्वल है, जिसमें इमरान हाशमी के साथ श्रिया सरन भी थीं. पहले पार्ट का निर्देशन जहां मोहित सूरी ने किया था, वहीं 'आवारापन 2' का निर्देशन नितिन कक्कड़ करेंगे.

सोमवार को 'आवारापन 2' की नई रिलीज डेट का एलान किया गया है. इमरान हाशमी और दिशा पटानी अभिनीत यह फिल्म पहले 3 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे किसी वजह से पोस्टपोन कर दिया गया.

21 अप्रैल को, फिल्म मेकर्स ने सोशल मीडिया पर नए पोस्टर साझा करते हुए बताया कि 'आवारापन 2' इसी साल अगस्त में रिलीज होगी. विशेष फ़िल्म्स ने फिल्म की नई रिलीज डेट से पर्दा हटाते हुए पोस्ट में लिखा है, 'इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' 14 अगस्त 2026 को रिलीज होगी. इस घोषणा को शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, 'इस स्वतंत्रता दिवस वीकेंड पर खुद को फ्री रखें और 14 अगस्त 2026 को हमारे साथ सिनेमाघरों में 'आवारापन 2' देखने आएं.'

'आवारापन 2' का प्रोडक्शन इस समय मुंबई में अपने आखिरी दौर में है. इमरान हाशामी इस फिल्म में अपने आइकॉनिक किरदार 'शिवम' के रूप में वापसी कर रहे हैं. इसमें दिशा पटानी लीड एक्ट्रेस के तौर पर और शबाना आजमी एक अहम भूमिका में नजर आएंगी.

दिशा पटानी का विशेष फिल्म्स के साथ पहला कोलैबोरेशन भी है. यह फिल्म एक बेहद इंटेंस म्यूजिकल लव स्टोरी है, जिसे डायरेक्टर नितिन कक्कड़ और राइटर बिलाल सिद्दीकी मिलकर तैयार कर रहे हैं. यह फिल्म पहले पार्ट की कहानी को आगे बढ़ाएगी और अपराध की दुनिया में शिवम के सफर को दर्शाएगी.

'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल और प्रीति जिंटा की आगामी फिल्म 'लाहौर 1947' के साथ क्लैश होगी. आमिर खान के सपोर्ट वाली यह फिल्म 13 अगस्त, 2026 को रिलीज होने वाली है.

ओरिजिनल फिल्म 'आवारापन' को उसकी इमोशनल गहराई और पॉपुलर म्यूजिक के लिए आज भी याद किया जाता है. 'आवारापन' को मिली सफलता और दर्शकों के प्यार को देखते हुए, फ्रैंस को इस सीक्वल से भी काफी उम्मीदें हैं.

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