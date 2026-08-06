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'आवारापन 2' का गाना 'तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यू' सुन पुरानी यादों में खोए भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह, बोले- स्कूल के दिनों में...

भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह का इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2 का 'तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यू' गाने पर रिएक्शन आया है.

Jasprit Bumrah Awarapan 2
जसप्रीत बुमराह/'आवारापन 2' (IANS/Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 6, 2026 at 8:53 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: इमरान हाशमी की आने वाली फिल्म 'आवारापन 2' का गाना 'तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज' रिलीज होने के बाद से ही लोगों का पसंदीदा बन गया है. वहीं, टीम इंडिया के भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस गाने को सुनकर स्कूल के दिनों में पहुंच गए हैं. यह गाना 2007 की सुपरहिट फ़िल्म 'आवारापन' के मशहूर गाने का ही नया वर्शन है.

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने गुरुवार, 6 अगस्त को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर आने वाली फिल्म 'आवारापन 2' के बारे में एक पोस्ट शेयर की और याद किया कि कैसे वे अपने स्कूल के दिनों में यह सुपरहिट गाना सुना करते थे.

बुमराह ने 2007 की फिल्म 'आवारापन' के मशहूर गाने के नए वर्शन 'तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज (फिल्म बैलेड)' का पोस्टर रीपोस्ट किया. इसके साथ ही बुमराह ने लिखा, 'स्कूल के दिनों में, यह गाना सुनकर मुझे बहुत 'कूल' फील होता था. एकदम पुरानी यादें ताजा हो गई हैं.' बुमराह की पुरानी यादें ताजा करने वाली पोस्ट ने गाने की रिलीज को लेकर चल रही चर्चा को और बढ़ा दिया है.

Jasprit Bumrah
जसप्रीत बुमराह का पोस्ट (Instagram)

श्रीलंका बनाम भारत 2026 टेस्ट सीरीज से बाहर हुए बुमराह
श्रीलंका में होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को अपने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की कमी खलेगी. हालांकि बुमराह को शुरुआत में टीम में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में चोट के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा. पिछले महीने इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच के दौरान उन्हें चोट लग गई थी. इस वजह से वह लॉर्ड्स में खेले गए अहम और निर्णायक मैच में नहीं खेल पाए थे.

म्यूजिक लवर्स का पंसदीदा गानों में से एक है 'तेरा मेरा रिश्ता'
ओरिजिनल 'तेरा मेरा रिश्ता' फिल्म 'आवारापन' के सबसे पॉपुलर गानों में से एक था. बॉलीवुड म्यूजिक के शौकीन आज भी इसे याद करते हैं. अब मेकर्स ने 'आवारापन 2' में 'तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज (फिल्म बैलेड)' का नया वर्शन लाकर म्यूजिक लवर्स की यादें ताजा कर दी हैं. इस गाने से म्यूजिक लवर्स को एक नया वर्शन तो मिला ही है, साथ ही ओरिजिनल गाने का इमोशनल एहसास भी बरकरार रहा है.

'आवारापन 2' के बारे में
'आवारापन 2' में इमरान हाशमी 'शिवम पंडित' के किरदार में वापसी कर रहे हैं, जो उन्होंने 2007 की कल्ट क्लासिक फिल्म में निभाया था. इस सीक्वल को नितिन कक्कड़ डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें दिशा पटानी, शबाना आज़मी, सुविंदर विक्की, विजयंत कोहली, अनिरुद्ध रावल और अतुल कुमार भी अहम भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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JASPRIT BUMRAH ON AWARAPAN 2
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जसप्रीत बुमराह आवारापन 2 सॉन्ग
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