मशहूर प्रोड्यूसर एवीएम सरवनन का निधन: रजनीकांत ने दी श्रद्धांजलि, पुराने दिनों को याद कर इमोशनल हुए 'थलाइवा'

एवीएम सरवनन का कई महीनों से इलाज चल रहा था. चेन्नई में एवीएम स्टूडियो परिसर के अंदर उनके आवास पर सुबह 5.30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली. उन्हें श्रद्धांजलि देने कई स्टार पहुंचे. इनमें सुपरस्टार रजनीकांत भी थे. दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया था.

चेन्नई: तमिल सिनेमा के पिलर और मशहूर ए़वीएम स्टूडियोज के मैनेजिंग फोर्स एवीएम सरवनन का गुरुवार, 4 दिसंबर की सुबह उम्र से जुड़ी बीमारियों की वजह से निधन हो गया. वह 86 वर्ष के थे. सुपरस्टार रजनीकांत उनके आवास पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

पुराने प्रोड्यूसर को अंतिम श्रद्धांजलि देने के बाद रजनीकांत ने मीडिया से बात की. रजनीकांत ने कहा, 'वह सच में एक महान इंसान थे. वह एक सज्जन व्यक्ति का सच्चा उदाहरण थे. वह हमेशा सफेद रंग के कपड़े पहनते थे और उनका दिल भी उतना ही साफ था. वह ऐसे व्यक्ति थे जो सिनेमा को पूरे दिल से प्यार करते थे. अगर वह कुछ मिनट भी बोलते, तो उन्हें अपने पिता की याद आती, जिन्हें वह कई बार 'अप्पाची' कहते थे.'

इसके बाद एक्टर ने मशहूर प्रोड्यूसर के साथ अपने खास रिश्ते की डिटेल्स शेयर कीं. सुपरस्टार ने कहा, 'वह मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरे शुभचिंतक थे. जब मैं मुश्किल समय से गुजारा, तो वह मेरे साथ खड़े रहे. मैंने एवीएम में नौ फिल्मों में काम किया है. सभी नौ फिल्में बड़ी हिट रहीं. अगर मैं कहूं कि उनके हिट होने का मुख्य कारण सरवनन सर थे, तो यह कोई बढ़ा-चढ़ाकर कहना नहीं होगा.'

थलाइवा ने आगे कहा, 'अस्सी के दशक में, 'मुराट्टू कलाई' थी. इसे तमिल में बड़े लेवल पर बनाया गया था. 2000 के दशक में, 'शिवाजी' थी, जिसे फिर से बड़े लेवल पर बनाया गया था. इसी तरह, वह 2020 के दशक में एक और फिल्म बनाने के लिए मुझसे बात कर रहे थे. ऐसा नहीं हुआ.' प्रोड्यूसर के निधन पर रजनीकांत ने कहा, 'मैं उनके परिवार वालों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे.'

सरवनन मशहूर AVM बैनर के तहत बनी कई मशहूर फिल्मों के पीछे एक अनोखी विरासत छोड़ गए हैं. उनके योगदान ने सिनेमा की कई पीढ़ियों को बनाया और उन्हें पूरी इंडस्ट्री में बहुत तारीफ मिली. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने तमिल सिनेमा के इस गुजर चुके आइकॉन को श्रद्धांजलि दी.