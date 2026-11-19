ईशा सिंह को चीट करने के आरोपों के बीच अविनाश मिश्रा का आया बयान, बोले- रिलेशनशिप पर्सनल, ना कि पब्लिक एंटरटेनमेंट
टीवी एक्ट्रेस ईशा सिंह के साथ ब्रेकअप की चल रही अफवाहों के बीच एक्टर अविनाश मिश्रा का रिएक्शन सामने आया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2026 at 3:45 PM IST
हैदराबाद: टीवी स्टार अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह के रिश्ते के बीच अनबन की खबरों ने खूब चर्चा बटोरी है. यह तब शुरू हुआ जब ईशा ने सोशल मीडिया पर अविनाश को अनफॉलो कर दिया है. इसके अलावा, सोशल मीडिया पर एक वॉयस नोट भी वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह वॉयज नोट ईशा की मां का है. नोट में ईशा की मां अविनाश पर उनकी बेटी को धोखा देने का आरोप लगा रही हैं. अब इस पूरे मामले पर अविनाश मिश्रा का रिएक्शन आया है.
गुरुवार, 19 नवंबर को अविनाश मिश्रा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट पोस्ट किया. यह नोट तब आया है, जब एक्टर पर ईशा सिंह को चीट करने का आरोप लगा है. टीवी एक्टर ने सोशल मीडिया पेज से सभी की प्राइवेसी का सम्मान करने की रिक्वेस्ट की. हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर ईशा का जिक्र नहीं किया या ब्रेकअप की खबरों को कन्फर्म नहीं किया, लेकिन उनका मैसेज उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में चल रही चर्चा को संबोधित करता हुआ लगा.
अविनाश ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'दोस्तों, आइए इस बात को यहीं छोड़ दें और आगे बढ़ें.' 'खतरों के खिलाड़ी' सीजन 15 के विजेता ने बताया कि बीते कुछ हफ्ते उनके लिए काफी मुश्किल थे. उन्होंने अपने नोट में लिखा है, 'पिछले कुछ हफ्ते कई लोगों के लिए मुश्किल रहे हैं.'
लोगों से प्राइवेसी की अपील करते हुए उन्होंने आखिरी में लिखा है, 'लोगों से गुजारिश है कि वे सभी की प्राइवेसी का सम्मान करें. रिलेशनशिप पर्सनल होते हैं, ना कि पब्लिक एंटरटेनमेंट. हर चीज का मकसद सिर्फ व्यूज और एंगेजमेंट पाना नहीं होता. आइए, लोगों को शांति से जीने दें.'
अविनाश के इस पोस्ट से पहले सोशल मीडिया पर एक वॉयज नोट वायरल हुआ था. दावा किया गया कि यह जो ऑडियो है वो ईशा की मां का है. वॉइस नोट में दावा किया गया है कि अविनाश ने ईशा सिंह को धोखा दिया है.
वायरल ऑडियो में, वह कहती है, "उसने ओके करा है, चीजें आगे बढ़ी, तो हम एग्री हुए, वरना कोई मां अपनी बेटी को ऐसे प्लेटफॉर्म पर सब बोलने के लिए नहीं भेज देगी. आज अविनाश के खिलाफ कुछ बोला जाता है, तो मैं उसके साथ खड़ी होती, क्योंकि अब वह मेरे परिवार का मेंबर होने वाला होता है. लेकिन इस बीच में जो चीट हुआ और जो भी चीज हुई, अब ये चीज फैलाने का कोई मतलब नहीं है."
वॉयस नोट में महिला कहती है, "आज मेरी बेटी जिस तकलीफ से निकली और जिस तरह से हमारी फैमिली ने ईशा को संभाला, वो जिस दर्द में गई, हमारे घर का जो महौल था, हम जिस तरह से कोशिश कर रहे थे कि उसका दिमाग शांत हो, ये दूसरे लोग नहीं जानते. ये तो दिख गया कि मां ऐसी करती है, वैसी करती है, लेकिन ये नहीं दिखा कि बेटी के साथ खड़े होने के लिए भी मां-बाप और परिवार ही आते हैं."
बता दें, अभी तक न तो अविनाश और न ही ईशा ने सीधे तौर पर ब्रेकअप की अटकलों को कंफर्म किया है और न ही मना किया है. हालांकि, दोनों की तस्वीरें एक-दूसरे के इंस्टाग्राम अकाउंट पर हैं. फैंस ने भी उनकी तस्वीरों पर अपना प्यार बरसाया है.