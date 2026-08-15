स्वतंत्रता दिवस पर 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का स्पेशल लुक आउट, थॉर और डॉक्टर डूम के बीच दिखा जबरदस्त मुकाबला
मार्वल स्टूडियोज ने एवेंजर्स: डूम्सडे का एक स्पेशल लुक दिखाया, जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर के विक्टर वॉन डूम पर रोशनी डाली गई.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 15, 2026 at 1:53 PM IST
हैदराबाद: साल की सबसे ज्यादा इंतजर की जाने वाली फिल्मों में से एक, एवेंजर्स डूम्सडे का पहला ट्रेलर रिलीज करने के बाद, मेकर्स ने अब फैंस के लिए एक स्पेशल लुक रिलीज किया है. इस फुटेज में उस विलेन डॉक्टर डूम की एक झलक दिखाई गई है जिसका इंतजार बहुत ज्यादा था, जिसका रोल रॉबर्ट डाउनी जूनियर करेंगे.
15 अगस्त ने मेकर्स ने सोशल मीडिया एवेंजर्स: डूम्सडे का स्पेशल लुक जारी किया और कैप्शन में लिखा, 'वह पहले अलग हुआ करता था. एवेंजर्स: डूम्सडे 18 दिसंबर को हर जगह थिएटर में आ रही है.'
इस स्पेशल लुक को मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फीगे ने स्टेज पर दिखाया. उनके साथ एकेडमी अवॉर्ड विनर रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी थे, जो विक्टर वॉन डूम/डॉक्टर डूम का रोल कर रहे हैं, क्रिस इवांस स्टीव रोजर्स के रोल में हैं और हेली एटवेल पेगी कार्टर के रोल में हैं. इस प्रेजेंटेशन में फैंस को नए एमसीयू सुपरविलेन की पहली बड़ी झलक मिली और आने वाली एवेंजर्स फिल्म में होने वाले टकराव के लेवल का इशारा मिला.
प्रोमो में डॉक्टर डूम को कहानी के सेंटर में मजबूती से दिखाया गया है, जिससे डाउनी जूनियर का कैरेक्टर एमसीयू के हीरोज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है. हालांकि कहानी की खास डिटेल्स अभी भी गुप्त हैं, लेकिन खबर है कि फुटेज में वैनेसा किर्बी का रोल निभा रही सू स्टॉर्म हैं, जो डॉक्टर डूम के विलेन वाले रोल के लिए स्टेज तैयार कर रही हैं. इसमें डूम और क्रिस हेम्सवर्थ के रोल में थॉर के बीच एक धमाकेदार टकराव भी दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि विलेन एमसीयू के कुछ सबसे ताकतवर हीरोज का सामना करेगा.
एक और बड़े एलान में, मार्वल स्टूडियोज ने कंफर्म किया है कि उनकी लंबे समय से इंतजार की जा रही एक्स-मैन मूवी 5 मई, 2028 को थिएटर में आएगी. एक्स की बात करें तो, कास्ट के साथ रिलीज डेट का भी एलान किया गया है. सैडी सिंक जीन ग्रे का रोल करेंगी, किट कॉनर साइक्लोप्स का रोल करेंगे, समारा वीविंग एम्मा फ्रॉस्ट का रोल करेंगी, इंडे नवरेट रोग का रोल करेंगी, माया बॉयड स्टॉर्म का रोल करेंगी और क्रिस्टोफर एबॉट प्रोफेसर X का रोल करेंगे। एडम ड्राइवर को विलेन मिस्टर सिनिस्टर के रोल में कास्ट किया गया है.
The X-Men are coming to the MCU:— Marvel Studios (@MarvelStudios) August 15, 2026
Sadie Sink is Jean Grey
Kit Connor is Cyclops
Christopher Abbott is Professor Charles Xavier
Samara Weaving is Emma Frost
Inde Navarrette is Rogue
Maya Boyd is Storm
Adam Driver is Nathaniel Milbury
Only in theaters May 5, 2028. pic.twitter.com/ZCd4f7I1W7
एवेंजर्स: डूम्सडे तीन अलग-अलग यूनिवर्स के हीरो को एक साथ लेकर आ रही है. यह फिल्म एवेंजर्स: एंडगेम (2019) के बाद पहली एवेंजर्स इंस्टॉलमेंट है. एंथनी और जो रूसो के डायरेक्शन में बनी, एवेंजर्स डूम्सडे 18 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. फिल्म का बॉक्स-ऑफिस पर वार्नर ब्रदर्स की ड्यून फ्रैंचाइज़ी की तीसरी इंस्टॉलमेंट से भी बड़ा क्लैश होगा.