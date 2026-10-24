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एवेंजर्स: डूम्सडे टीजर, विलेन 'डॉक्टर डूम' बनकर लौटे 'आर्यन मैन', सीरीज में किनकी हुई वापसी, क्यों नाराज हुए दर्शक, देखें

एवेंजर्स: डूम्सडे टीजर ( POSTER )

हैदराबाद: मार्वल स्टूडियोज ने मेजर लीग बेसबॉल की वर्ल्ड सीरीज के गेम 1 के दौरान एवेंजर्स: डूम्सडे का नया टीजर जारी किया है. इससे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बेसबॉल की सुर्खियों में आ गया है. रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के साथ वापसी करने वाले सुपरहीरोज की झलक दिखाने वाला यह प्रमोशनल वीडियो दिसंबर में रिलीज होने वाली फिल्म की एक छोटी सी झलक दिखाता है. हालांकि, एक एक्सक्लूसिव प्रीव्यू की तैयारी के बावजूद, टीजर पर मिले-जुले रिएक्शन आए हैं. कुछ फैन नए फुटेज से निराश हैं, जबकि कई मार्वल के बड़े खुलासों को छिपाकर रखने के फैसले से खुश हैं.

एवेंजर्स: डूम्सडे का टीजर

यह टीजर मिल्वौकी ब्रूअर्स और टैम्पा बे रेज के बीच वर्ल्ड सीरीज के ओपनर के दौरान दिखाया गया था. प्रमोशनल वीडियो में बेसबॉल स्टार्स और मार्वल के किरदारों को एक क्रॉसओवर में दिखाया गया था, जिसे आने वाली सुपरहीरो फिल्म के लिए इंतजार बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था. पेड्रो पास्कल के रीड रिचर्ड्स, जिन्हें मिस्टर फैंटास्टिक के नाम से भी जाना जाता है, एबेट्स फील्ड में पहली पिच फेंकते हुए दिखाई देते हैं. जूनियर कैमिनेरो, जैकब मिसियोरोव्स्की, फ्रेडी फ्रीमैन, ब्राइस हार्पर और रैंडी अरोजारेना जैसे खिलाड़ी क्लिप में कल्पना करते हुए देखते हैं. चमत्कार सुपरहीरो टीले पर चढ़ रहे हैं. इसके बाद वीडियो एक्शन पर आता है, जिसमें स्टीव रोजर्स के रोल में क्रिस इवांस, थॉर के रोल में क्रिस हेम्सवर्थ, ब्लैक पैंथर के रोल में लेटिटिया राइट, एंट-मैन के रोल में पॉल रड और कैप्टन अमेरिका के रोल में एंथनी मैकी की झलकियां दिखाई देती हैं. डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम भी दिखाई देते हैं, जो हीरोज के लिए खतरे का इशारा देते हैं. क्रॉसओवर को एक्सक्लूसिव प्रीव्यू के तौर पर प्रमोट किया गया था, लेकिन इसमें बहुत कम नया फुटेज ही दिया गया. रॉबर्ट डाउनी जूनियर का नया किरदार डाउनी जूनियर की MCU में वापसी, इस बार टोनी स्टार्क के आयरन मैन के बजाय डॉक्टर डूम के रूप में, फिल्म के सबसे बड़े टॉकिंग पॉइंट्स में से एक बनी हुई है. टीजर विलेन के सेंट्रल रोल को और मजबूत करता है, जो एवेंजर्स: डूम्सडे में होने वाली तबाही और लड़ाई के लेवल का इशारा करता है. हालांकि मार्वल ने कई ट्रेलर और कैरेक्टर अनाउंसमेंट रिलीज किए हैं, लेकिन कहानी के बारे में ज्यादा जानकारी अभी भी गुप्त रखी गई है. उम्मीद है कि इस फिल्म में मार्वल के कई जेनरेशन के हीरो एक साथ आएंगे, जिसमें फैंटास्टिक फोर, न्यू एवेंजर्स, वकंदन कैरेक्टर और ओरिजिनल X-Men फैंचाइज के सदस्य शामिल हैं.