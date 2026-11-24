एवेंजर्स: डूम्सडे फाइनल ट्रेलर X रिव्यू: इस सुपरहीरो को टी-शर्ट में देख निराश हुए दर्शक, 'डूम' के दर्शन ना होने का भी है दुख
एवेंजर्स: डूम्सडे फाइनल ट्रेलर पर लोगों के मिक्स रिएक्शन आए हैं. कईयों ने ट्रेलर देखकर फिल्म की कहानी भी बयां की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2026 at 10:02 AM IST
हैदराबाद: मार्वल स्टूडियोज ने 17 दिसंबर को भारत के थिएटर्स में रिलीज होने से पहले एवेंजर्स: डूम्सडे का फाइनल ट्रेलर रिलीज कर दिया है. फिल्म 17 दिसंबर को इंटरनेशनल रिलीज के लिए शेड्यूल है. प्रीव्यू में हाई-स्टेक्स मल्टीवर्सल एक्शन दिखाया गया है, जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर विलेन डॉक्टर डूम के तौर पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वापसी कर रहे हैं, जो एक अल्टरनेट यूनिवर्स से टोनी स्टार्क का एक रूप है. वहीं, एवेंजर्स: डूम्सडे के फाइनल ट्रेलर पर एक्स हैंडल पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है.
एवेंजर्स: डूम्सडे फाइनल ट्रेलर
आने वाले कलाकारों की टीम में MCU के बड़े किरदारों के साथ-साथ फॉक्स की X-Men फिल्मों के कई हीरो भी शामिल हैं, जो ऑफिशियली मेन टाइमलाइन में आ गए हैं. स्टीव रोजर्स को पैगी कार्टर के साथ चुपचाप रहते हुए दिखाया गया है, उन्होंने अपने सुपरहीरो वाले अतीत को अपने बेटे से छिपाकर रखा है. हालांकि, घर की शांति तब टूट जाती है जब डॉक्टर डूम, जो कभी उसे बहुत प्रिय था, सब कुछ खोने के गम में, रोजर्स परिवार को निशाना बनाता है, जिससे फैंटास्टिक फोर को आगे आकर स्टीव को बचाना पड़ता है.
डूम मेन विलेन है, लेकिन बड़ा संकट इनकर्शन से पैदा होता है, यह खतरनाक मल्टीवर्सल घटनाएं हैं, जिनमें दो यूनिवर्स टकराते हैं, जिससे या तो एक दुनिया खत्म हो जाती है, ताकि दूसरी बच सके, या दोनों खत्म हो जाते हैं. अर्थ 616 और अर्थ-828 के हीरो पहली बार ऐसे खतरे का सामना कर रहे हैं, इसलिए यह लड़ाई में माहिर X-Men की जिम्मेदारी है कि वे उन्हें आगे आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार करें, इससे पहले कि डूम अपने इरादे पूरी तरह से बताए.
Is this Avengers: Doomsday or Endgame 2.0? 💀 The trailer feels like a recycled version of Endgame, and that last scene is literally giving us the same old Avengers Assemble moment. Come on, Marvel! Stop selling us nostalgia in a new package and calling it something revolutionary. We waited years for DOOMSDAY, not a remake of Endgame with a different title. And my X-Men deserved a much bigger introduction than this! Where’s the creativity? Where’s the shock factor? WHERE’S THE DOOMSDAY WE WERE PROMISED? Hyped? Not really. Disappointed? ABSOLUTELY. ☹️ https://t.co/EAp6N7Higt— Ravi (@ravimane53) November 23, 2026
एवेंजर्स: डूम्सडे फाइनल ट्रेलर X रिव्यू
एक यूजर ने लिखा है, सबसे बड़ी निराशा 'डॉक्टर डूम' को लेकर है. उन्हें 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का मुख्य खतरा माना जा रहा है, लेकिन फैंस को उनकी एक ठीक-ठाक झलक भी देखने को नहीं मिली. इतने सालों बाद, फैंस चाहते थे कि स्टीव रोजर्स एक शानदार 'कैप्टन अमेरिका' के रूप में वापसी करें, और उनकी एंट्री इतनी दमदार हो कि सबके रोंगटे खड़े हो जाएं।. स्टीव रोजर्स की वापसी MCU के इतिहास के सबसे बड़े पलों में से एक होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें उनके मशहूर 'कैप्टन अमेरिका' सूट के बजाय एक साधारण टी-शर्ट और आम कपड़ों में देखकर फैंस को ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी. हम उनकी मौजूदगी, उनका प्रभाव और उनकी ताकत देखना चाहते थे, और यह भी जानना चाहते थे कि वे एवेंजर्स के सामने आने वाला अब तक का सबसे बड़ा खतरा क्यों बनने वाले हैं'.
🚨REASONS WHY FANS ARE DISAPPOINTED WITH THE FINAL AVENGERS DOOMSDAY TRAILER.🚨 -They showed Steve Rogers in T- Shirt...See more https://t.co/6m6g7xBMeK— Aarya 🕊️ (@Vitamin_Vk18) November 23, 2026
एक यूजर ने ट्रेलर में सुपरहीरो के लुक की तारीफ की है.इसने लिखा है, 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का फाइनल ट्रेलर एक बेहद शानदार नई झलक पेश करता है. एक और लिखता है, 'एवेंजर्स: डूम्सडे' ट्रेलर में दिखाया गया है कि म्योल्निर उड़कर स्टीव रोजर्स के हाथ में आ जाता है, जिस पर थॉर कहता है, 'यह मुमकिन नहीं है'. फैंस का मानना है कि यह असल में लोकी है, जिसने भेष बदल रखा है, क्योंकि वह पहले भी कैप्टन अमेरिका का रूप ले चुका है. चूंकि थॉर को लगता है कि लोकी मर चुका है, इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि टाइमलाइन्स को बचाने के लिए दी गई उसकी कुर्बानी ने शायद उसे आखिरकार 'योग्य' बना दिया है'.
🚨 WHAT WE COULD SEE IN THE NEXT AVENGERS: DOOMSDAY TRAILER! 🤯 - Doctor Doom's first official look - RDJ's terrifying Doom voice - Steve Rogers' return - Thor confronting Doctor Doom - X-Men and Avengers crossover…See more https://t.co/GG1ksZqgw9— Sourabh (@xzx_slipknot) November 23, 2026
एक और लिखता है, मार्वल ने 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का फाइनल ट्रेलर रिलीज कर दिया है और साथ ही टिकटों की बिक्री भी शुरू हो गई है. इसमें सामने आई कहानी की डिटेल्स वाकई होश उड़ा देने वाली हैं. 'एंडगेम' के बाद स्टीव रोजर्स और बाकी हीरोज "चुराई हुई ज़िंदगी" जी रहे हैं, जिसका बदला लेने के लिए डॉक्टर डूम उनका शिकार कर रहा है. इस वजह से स्टीव, थॉर, फैंटास्टिक फोर और एक्स-मेन को एक साथ आना पड़ता है, ताकि वे ढहते हुए ब्रह्मांडों के बीच एक भीषण युद्ध लड़ सकें. क्रिस इवांस और क्रिस हेम्सवर्थ के साथ साइक्लोप्स को "टू मी, माय एक्स-मेन" (मेरे एक्स-मेन, मेरे पास आओ) कहते हुए देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए. इस ट्रेलर के किस पल ने आपको सबसे ज्यादा हैरान कर दिया?.
Avengers: Doomsday final trailer is an absolutely epic new look. This is everything!! December 18!! https://t.co/Tq28BgtMZK— Brandon Davis (@BrandonDavisBD) November 23, 2026
डाउनी जूनियर के साथ, कलाकारों में क्रिस इवांस स्टीव रोजर्स/कैप्टन अमेरिका के रूप में, क्रिस हेम्सवर्थ थॉर के रूप में, पॉल रुड एंट-मैन के रूप में, लेटिटिया राइट ब्लैक पैंथर के रूप में, सेबेस्टियन स्टेन विंटर सोल्जर के रूप में, टॉम हिडलेस्टन लोकी के रूप में, और सिमू लियू शांग-ची के रूप में वापसी कर रहे हैं.
यह ट्रेलर फ्रैंचाइजी के बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई के बाद आया है. एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर (2019) की ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जिसमें डूम्सडे से सीधे जुड़े चार नए सीन हैं. हाल ही में, यह फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर $26 मिलियन के साथ नंबर 1 पर आई और दुनिया भर में $143 मिलियन जोड़कर, अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड फिर से हासिल कर लिया.
स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे की कमर्शियल सफलता के बाद , डूम्सडे से डिज्नी और मार्वल के लिए एक और बड़ी ग्लोबल बॉक्स ऑफिस सफलता की उम्मीदें बनी हुई हैं.