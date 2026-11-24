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एवेंजर्स: डूम्सडे फाइनल ट्रेलर X रिव्यू: इस सुपरहीरो को टी-शर्ट में देख निराश हुए दर्शक, 'डूम' के दर्शन ना होने का भी है दुख

एवेंजर्स: डूम्सडे फाइनल ट्रेलर X रिव्यू ( POSTER )

हैदराबाद: मार्वल स्टूडियोज ने 17 दिसंबर को भारत के थिएटर्स में रिलीज होने से पहले एवेंजर्स: डूम्सडे का फाइनल ट्रेलर रिलीज कर दिया है. फिल्म 17 दिसंबर को इंटरनेशनल रिलीज के लिए शेड्यूल है. प्रीव्यू में हाई-स्टेक्स मल्टीवर्सल एक्शन दिखाया गया है, जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर विलेन डॉक्टर डूम के तौर पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वापसी कर रहे हैं, जो एक अल्टरनेट यूनिवर्स से टोनी स्टार्क का एक रूप है. वहीं, एवेंजर्स: डूम्सडे के फाइनल ट्रेलर पर एक्स हैंडल पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है.

एवेंजर्स: डूम्सडे फाइनल ट्रेलर

आने वाले कलाकारों की टीम में MCU के बड़े किरदारों के साथ-साथ फॉक्स की X-Men फिल्मों के कई हीरो भी शामिल हैं, जो ऑफिशियली मेन टाइमलाइन में आ गए हैं. स्टीव रोजर्स को पैगी कार्टर के साथ चुपचाप रहते हुए दिखाया गया है, उन्होंने अपने सुपरहीरो वाले अतीत को अपने बेटे से छिपाकर रखा है. हालांकि, घर की शांति तब टूट जाती है जब डॉक्टर डूम, जो कभी उसे बहुत प्रिय था, सब कुछ खोने के गम में, रोजर्स परिवार को निशाना बनाता है, जिससे फैंटास्टिक फोर को आगे आकर स्टीव को बचाना पड़ता है. डूम मेन विलेन है, लेकिन बड़ा संकट इनकर्शन से पैदा होता है, यह खतरनाक मल्टीवर्सल घटनाएं हैं, जिनमें दो यूनिवर्स टकराते हैं, जिससे या तो एक दुनिया खत्म हो जाती है, ताकि दूसरी बच सके, या दोनों खत्म हो जाते हैं. अर्थ 616 और अर्थ-828 के हीरो पहली बार ऐसे खतरे का सामना कर रहे हैं, इसलिए यह लड़ाई में माहिर X-Men की जिम्मेदारी है कि वे उन्हें आगे आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार करें, इससे पहले कि डूम अपने इरादे पूरी तरह से बताए. एवेंजर्स: डूम्सडे फाइनल ट्रेलर X रिव्यू एक यूजर ने लिखा है, सबसे बड़ी निराशा 'डॉक्टर डूम' को लेकर है. उन्हें 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का मुख्य खतरा माना जा रहा है, लेकिन फैंस को उनकी एक ठीक-ठाक झलक भी देखने को नहीं मिली. इतने सालों बाद, फैंस चाहते थे कि स्टीव रोजर्स एक शानदार 'कैप्टन अमेरिका' के रूप में वापसी करें, और उनकी एंट्री इतनी दमदार हो कि सबके रोंगटे खड़े हो जाएं।. स्टीव रोजर्स की वापसी MCU के इतिहास के सबसे बड़े पलों में से एक होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें उनके मशहूर 'कैप्टन अमेरिका' सूट के बजाय एक साधारण टी-शर्ट और आम कपड़ों में देखकर फैंस को ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी. हम उनकी मौजूदगी, उनका प्रभाव और उनकी ताकत देखना चाहते थे, और यह भी जानना चाहते थे कि वे एवेंजर्स के सामने आने वाला अब तक का सबसे बड़ा खतरा क्यों बनने वाले हैं'.