'अवतार फायर एंड ऐश' X रिव्यू: विजुअल इफेक्ट्स के कायल हुए दर्शक, जानें कैसी लगी लोगों को जेम्स कैमरून की फिल्म
'अवतार फायर एंड ऐश' आज, 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. आइए एक नजर डालें फिल्म के एक्स रिव्यू पर...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 19, 2025 at 1:48 PM IST
हैदराबाद: बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' को टक्कर देने एक नई फिल्म आ गई है. 'अवतार' (2009) और 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (2022) की सफलता के बाद, जेम्स कैमरून तीन साल बाद तीसरी किस्त के साथ सिनेमाघरों में लौटे हैं. वह फ्रैंचाइजी की नई फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' के साथ पैंडोरा की दुनिया में वापसी किए हैं. यह फिल्म 19 दिसंबर को भारत में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है.
थिएटर से बाहर निकलते ही दर्शक जेम्स कैमरून की नई फिल्म को एक शानदार सिनेमैटिक अनुभव बता रहे हैं. उन्हें जीनियस कहते हुए, फैंस फिल्ममेकर की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है.
एक्स (पूर्व में ट्विटर ) हैंडल पर ज्यादातर रिव्यू फिल्म की विजुअल इफेक्ट्स, टेक्निकल की शानदार परफॉर्मेंस पर जोर दे रहे हैं. जबकि कहानी कहने के तरीके पर लोगों की राय बंटी हुई है. दर्शक को लगा कि कर्नल क्वारिच अभी भी असरदार हैं, लेकिन अब फ्रैंचाइजी को एक नए विलेन की जरूरत है, और सुझाव दिया कि वरंग को मुख्य विलेन के तौर पर और गहराई से दिखाया जा सकता था.
#AvatarFireAndAsh - 4.5/5 stars 🌟— King (@iamKing1837) December 17, 2025
PEAK CINEMATIC EXPERIENCE.
MINDBLOWING storytelling and visuals, BEST movie in the Avatar franchise. Only downside: some scenes are repetitive and slightly predictable.
A MUST WATCH on the big screen, once in a lifetime experience.#Avatar3 pic.twitter.com/jsVj1S5Pvo
'अवतार फायर एंड ऐश' एक्स रिव्यू
एक यूजर ने एक्स हैंडल पर फिल्म पर अपना रिव्यू साझा करते हुए फिल्म को 4.5/5 स्टार दिया है और पोस्ट में लिखा है, 'बेहतरीन सिनेमैटिक अनुभव. मन को मोह लेने वाली कहानी और विजुअल्स, अवतार फ्रैंचाइजी की सबसे अच्छी फिल्म. बस एक कमी: कुछ सीन दोहराए गए हैं और थोड़े अनुमान लगाने लायक हैं. बड़े पर्दे पर जरूर देखें, जिंदगी में एक बार मिलने वाला अनुभव.'
#Avatar3Review— Ravi Chaudhary (@BURN4DESIRE1) December 16, 2025
Avatar: Fire & Ash isn’t just a film — it’s an experience 🔥
James Cameron once again proves why Avatar is the biggest cinematic universe ever created.
• Visuals: Unmatched, otherworldly, next-level
• World-building: Deeper, darker, emotionally richer
• Action:… pic.twitter.com/saLnOw4QP3
#AvatarFireAndAsh is a visually stunning spectacle, BUT half the movie felt like a filler, copy-paste retread of the first two movies with questionable character decisions. The other half was genuinely compelling and continued the story. Cameron knows how to make a blockbuster. pic.twitter.com/YzqS2K4X9D— John Flickinger (@theFLICKpick) December 19, 2025
#AvatarFireAndAsh one of my favorite things about this franchise is that Neytiri always showing up to rescue Jake. She’s more than just his knight in a shining armor. Jake truly couldn’t have come this far without her. He’s nothing without Neytiri and he KNOWS that. pic.twitter.com/coZmVClOiy— diagnosed with death (@bltrfvks) December 17, 2025
एक यूजर ने लिखा है, 'अवतार: फायर एंड ऐश सिर्फ एक फिल्म नहीं है यह एक अनुभव है. जेम्स कैमरन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अवतार अब तक बनाया गया सबसे बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स क्यों है. विजुअल्स: बेजोड़, दूसरी दुनिया के, नेक्स्ट-लेवल, वर्ल्ड-बिल्डिंग: गहरा, ज्यादा डार्क, इमोशनली ज्यादा रिच, म्यूजिक और साउंड डिजाइन: थिएटर हिला देने वाला, क्लाइमेक्स: आपको हैरान कर देगा और और ज्यादा देखने की चाहत जगाएगा. बॉक्स ऑफिस सुनामी लोड हो रही है.'
#AvatarFireAndAsh is another monumental feat, a stunning movie rich in detail and emotion with a plot so dense it becomes difficult to fully grasp on your first watch. Terrific action with outstanding set pieces and some of the most breathtaking visuals ever put to screen mostly… pic.twitter.com/ppdH3BxjjK— The Sietch of Sci-Fi | (@TSoS_) December 18, 2025
So finally the Round 1 of #AvatarFireAndAsh at #DolbyCinema , CityPride Cinemas, Pune!— Shyam Krishnan (@ShyamkrishnanB) December 19, 2025
I am still processing the out of the world experience I just witnessed. This finale of the trilogy is of epic proportions. Eventhough this much length was not required, there was not much… pic.twitter.com/DbWqzauZkS
James Cameron returns with a visual masterpiece in #AvatarFireAndAsh. The world of Pandora grows even larger with the fascinating new Ash tribe and their leader, Varang. The special effects and action scenes are stunning, making it a true theatrical event.— Thyview (@Thyview) December 19, 2025
However, the story…
एक दूसरे यूजर ने लिखा है, 'अवतार फायर एंड ऐश देखने में बहुत शानदार है, लेकिन आधी फिल्म फालतू लगी, पहले दो फिल्मों की कॉपी-पेस्ट रीमेक जिसमें किरदारों के फैसले भी अजीब थे. दूसरा आधा हिस्सा सच में दिलचस्प था और कहानी को आगे बढ़ाया. कैमरून जानते हैं कि ब्लॉकबस्टर फिल्म कैसे बनाते हैं.'
Rating: ⭐️⭐️⭐️#AvatarFireAndAsh: An immersive experience with breathtaking visuals. #JamesCameron is successful in crafting a big screen spectacle. The razor-sharp action sequences and the technical richness are among the pluses.#AvatarFireAndAshReview— Nishit Shaw (@NishitShawHere) December 19, 2025
Because the novelty is… pic.twitter.com/TCqnI3Sarl
#AvatarFireAndAsh - 3D Experience Was Fantastic..🔥👌👏 Semma Depth and Detailing..🌟 Watch it in Biggest and Best Screen possible..🤙 pic.twitter.com/Ww9vGzoOXd— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) December 19, 2025
एक यूजर ने लिखा है, 'अवतार फायर एंड ऐश - 3डी एक्सपीरियंस शानदार था. जबरदस्त डेप्थ और डिटेलिंग. इसे सबसे बड़ी और सबसे अच्छी स्क्रीन पर देखें.'
#AvatarFireAndAsh in PCX with Dolby 3D and HFR🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/2Ta7u9Otp8— vishnu (@maheshscofieldd) December 18, 2025
'अवतार फायर एंड ऐश' के बारे में
दर्शकों के रिएक्शन के अलावा, यह फिल्म अपने बड़े स्केल के लिए भी ध्यान खींच रही है. 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' के ज्यादातर मुख्य कलाकार नजर आए हैं, जिनमें सैम वर्थिंगटन, जोई सल्डाना, सिगोरनी वीवर, स्टीफन लैंग, केट विंसलेट और क्लिफ कर्टिस शामिल हैं. ऊना चैपलिन और डेविड थेवलिस जैसे नए कलाकारों ने पैंडोरा की बढ़ती दुनिया में नई एनर्जी लाई है.