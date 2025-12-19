ETV Bharat / entertainment

'अवतार फायर एंड ऐश' X रिव्यू: विजुअल इफेक्ट्स के कायल हुए दर्शक, जानें कैसी लगी लोगों को जेम्स कैमरून की फिल्म

'अवतार फायर एंड ऐश' आज, 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. आइए एक नजर डालें फिल्म के एक्स रिव्यू पर...

Avatar Fire And Ash
'अवतार फायर एंड ऐश' (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 19, 2025 at 1:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' को टक्कर देने एक नई फिल्म आ गई है. 'अवतार' (2009) और 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (2022) की सफलता के बाद, जेम्स कैमरून तीन साल बाद तीसरी किस्त के साथ सिनेमाघरों में लौटे हैं. वह फ्रैंचाइजी की नई फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' के साथ पैंडोरा की दुनिया में वापसी किए हैं. यह फिल्म 19 दिसंबर को भारत में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है.

थिएटर से बाहर निकलते ही दर्शक जेम्स कैमरून की नई फिल्म को एक शानदार सिनेमैटिक अनुभव बता रहे हैं. उन्हें जीनियस कहते हुए, फैंस फिल्ममेकर की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है.

एक्स (पूर्व में ट्विटर ) हैंडल पर ज्यादातर रिव्यू फिल्म की विजुअल इफेक्ट्स, टेक्निकल की शानदार परफॉर्मेंस पर जोर दे रहे हैं. जबकि कहानी कहने के तरीके पर लोगों की राय बंटी हुई है. दर्शक को लगा कि कर्नल क्वारिच अभी भी असरदार हैं, लेकिन अब फ्रैंचाइजी को एक नए विलेन की जरूरत है, और सुझाव दिया कि वरंग को मुख्य विलेन के तौर पर और गहराई से दिखाया जा सकता था.

'अवतार फायर एंड ऐश' एक्स रिव्यू
एक यूजर ने एक्स हैंडल पर फिल्म पर अपना रिव्यू साझा करते हुए फिल्म को 4.5/5 स्टार दिया है और पोस्ट में लिखा है, 'बेहतरीन सिनेमैटिक अनुभव. मन को मोह लेने वाली कहानी और विजुअल्स, अवतार फ्रैंचाइजी की सबसे अच्छी फिल्म. बस एक कमी: कुछ सीन दोहराए गए हैं और थोड़े अनुमान लगाने लायक हैं. बड़े पर्दे पर जरूर देखें, जिंदगी में एक बार मिलने वाला अनुभव.'

एक यूजर ने लिखा है, 'अवतार: फायर एंड ऐश सिर्फ एक फिल्म नहीं है यह एक अनुभव है. जेम्स कैमरन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अवतार अब तक बनाया गया सबसे बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स क्यों है. विजुअल्स: बेजोड़, दूसरी दुनिया के, नेक्स्ट-लेवल, वर्ल्ड-बिल्डिंग: गहरा, ज्यादा डार्क, इमोशनली ज्यादा रिच, म्यूजिक और साउंड डिजाइन: थिएटर हिला देने वाला, क्लाइमेक्स: आपको हैरान कर देगा और और ज्यादा देखने की चाहत जगाएगा. बॉक्स ऑफिस सुनामी लोड हो रही है.'

एक दूसरे यूजर ने लिखा है, 'अवतार फायर एंड ऐश देखने में बहुत शानदार है, लेकिन आधी फिल्म फालतू लगी, पहले दो फिल्मों की कॉपी-पेस्ट रीमेक जिसमें किरदारों के फैसले भी अजीब थे. दूसरा आधा हिस्सा सच में दिलचस्प था और कहानी को आगे बढ़ाया. कैमरून जानते हैं कि ब्लॉकबस्टर फिल्म कैसे बनाते हैं.'

एक यूजर ने लिखा है, 'अवतार फायर एंड ऐश - 3डी एक्सपीरियंस शानदार था. जबरदस्त डेप्थ और डिटेलिंग. इसे सबसे बड़ी और सबसे अच्छी स्क्रीन पर देखें.'

'अवतार फायर एंड ऐश' के बारे में
दर्शकों के रिएक्शन के अलावा, यह फिल्म अपने बड़े स्केल के लिए भी ध्यान खींच रही है. 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' के ज्यादातर मुख्य कलाकार नजर आए हैं, जिनमें सैम वर्थिंगटन, जोई सल्डाना, सिगोरनी वीवर, स्टीफन लैंग, केट विंसलेट और क्लिफ कर्टिस शामिल हैं. ऊना चैपलिन और डेविड थेवलिस जैसे नए कलाकारों ने पैंडोरा की बढ़ती दुनिया में नई एनर्जी लाई है.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

AVATAR FIRE AND ASH X REVIEW
AVATAR 3 MOVIE X REVIEW
AVATAR 3 REVIEW
अवतार फायर एंड ऐश एक्स रिव्यू
AVATAR FIRE AND ASH X REVIEW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.