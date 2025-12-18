ETV Bharat / entertainment

'अवतार 3' डे 1 प्रिडिक्शन: कल होगी रिलीज, तोड़ेगी पार्ट 2 का रिकॉर्ड, क्या कर पाएगी दुनियाभर में इतनी कमाई?

जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' 19 दिसंबर को रिलीज हो रही है. आइए जानें पहले दिन फिल्म कितनी कमाई सकती है.

Avatar Fire and Ash
'अवतार: फायर एंड ऐश' (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 18, 2025

हैदराबाद: फिल्ममेकर जेम्स कैमरन की 'अवतार: फायर एंड ऐश'19 दिसंबर को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसमें भारत भी शामिल है. 20th सेंचुरी स्टूडियोज और डिज्नी इस एपिक फिल्म को बड़े पर्दे पर वापस ला रहे हैं. उनकी दो प्रीक्वल, अवतार (2009) और अवतार द वे ऑफ वॉटर (2022), दोनों ने ग्लोबली 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की और अब तक की दो सबसे बड़ी फिल्में बन गईं. उम्मीद की जा रही है कि जेम्स कैमरून की फिल्म ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 350 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई के साथ डेब्यू कर सकती है.

इंटरनेशनल प्रमोशन के लिए, जेम्स कैमरन और उनके स्टार्स दिसंबर की शुरुआत में चीन के सान्या में एक प्रीमियर में गए. इसके अलावा अवतार 3 की टीम पेरिस, मिलान, मैड्रिड, टोक्यो, लंदन, वेलिंगटन, मैक्सिको सिटी और लॉस एंजिल्स में भी स्टार-स्टडेड रेड कार्पेट इवेंट में दिखी.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 380 डी-बॉक्स/फोरडी मोशन ऑडिटोरियम, 120 स्क्रीनएक्स लोकेशन, 1050 प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट स्क्रीन (लगभग 80 प्रतिशत 3डी और जिसमें 175 डॉल्बी स्क्रीन शामिल हैं) और 430 आईमैक्स 3डी ऑडिटोरियम मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स के 3,800 थिएटर 'अवतार: फायर एंड ऐश' के लिए तैयार किए गए हैं.

अंग्रेजी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अवतार: फायर एंड ऐश के 3800 सिनेमाघरों में ओपनिंग वीकेंड में घरेलू स्तर पर 90 मिलियन डॉलर से 105 मिलियन डॉलर के बीच कमाई कर सकती है. इस बीच, इसके इंटरनेशनल परफॉर्मेंस से अवतार 3 की ग्लोबल डेब्यू कमाई 340 मिलियन डॉलर से 365 मिलियन डॉलर के बीच होने की उम्मीद है, जिसमें आईमैक्स और थ्रीडी शो का बड़ा सपोर्ट होगा.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के पहले पार्ट ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 77 मिलियन डॉलर कमाए थे. सीक्वल ने अपने घरेलू डेब्यू में 134 मिलियन डॉलर कमाए. अगर फिल्म का तीसरा पार्ट भी इसी तरह परफॉर्म करता है, तो अवतार इतिहास की पहली ऐसी फिल्म फ्रेंचाइजी बन सकती है जिसके तीन पार्ट्स ने 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा कमाए हों.

'अवतार: फायर एंड ऐश' की एडवांस बुकिंग में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। 18 दिसंबर को दोपहर 2:00 बजे तक 'अवतार: फायर एंड ऐश' को बुकमाय शो पर 1.4 मिलियन से ज्यादा लोगों ने पसंद किया है. पिछले एक घंटे में ही 7.46 हजार टिकट बुक हुए हैं. बता दें कि बहुत कम फिल्मों ने टिकटिंग ऐप पर 1 मिलियन इंटरेस्ट का आंकड़ा पार किया है.

जेम्स कैमरन की 'अवतार: फायर एंड ऐश' 19 दिसंबर, 2025 को दुनिया भर में रिलीज होगी. भारत में यह इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होगीय पहली दो फिल्मों की सफलता को देखते हुए इस फ़िल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं.

