'अवतार 3' डे 1 प्रिडिक्शन: कल होगी रिलीज, तोड़ेगी पार्ट 2 का रिकॉर्ड, क्या कर पाएगी दुनियाभर में इतनी कमाई?

'अवतार: फायर एंड ऐश' ( Poster )

हैदराबाद: फिल्ममेकर जेम्स कैमरन की 'अवतार: फायर एंड ऐश'19 दिसंबर को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसमें भारत भी शामिल है. 20th सेंचुरी स्टूडियोज और डिज्नी इस एपिक फिल्म को बड़े पर्दे पर वापस ला रहे हैं. उनकी दो प्रीक्वल, अवतार (2009) और अवतार द वे ऑफ वॉटर (2022), दोनों ने ग्लोबली 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की और अब तक की दो सबसे बड़ी फिल्में बन गईं. उम्मीद की जा रही है कि जेम्स कैमरून की फिल्म ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 350 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई के साथ डेब्यू कर सकती है. इंटरनेशनल प्रमोशन के लिए, जेम्स कैमरन और उनके स्टार्स दिसंबर की शुरुआत में चीन के सान्या में एक प्रीमियर में गए. इसके अलावा अवतार 3 की टीम पेरिस, मिलान, मैड्रिड, टोक्यो, लंदन, वेलिंगटन, मैक्सिको सिटी और लॉस एंजिल्स में भी स्टार-स्टडेड रेड कार्पेट इवेंट में दिखी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 380 डी-बॉक्स/फोरडी मोशन ऑडिटोरियम, 120 स्क्रीनएक्स लोकेशन, 1050 प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट स्क्रीन (लगभग 80 प्रतिशत 3डी और जिसमें 175 डॉल्बी स्क्रीन शामिल हैं) और 430 आईमैक्स 3डी ऑडिटोरियम मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स के 3,800 थिएटर 'अवतार: फायर एंड ऐश' के लिए तैयार किए गए हैं.