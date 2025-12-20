अवतार- फायर एंड ऐश बॉक्स ऑफिस: इतने करोड़ से खोला खाता, भारत में 'धुरंधर' के आगे ढेर हुई जेम्स कैमरून की फिल्म
अवतार: फायर एंड ऐश भारत में ओपनिंग डे पर धुरंधर से ज्यादा कमाई नहीं कर पाई है. जबकि धुरंधर ने 15वें दिन भी धमाका किया.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 20, 2025 at 10:16 AM IST
हैदराबाद: अवतार: फायर एंड ऐश बीती 19 दिसंबर को वर्ल्डवाइड रिलीज हुई. फिल्म अवतार: फायर एंड ऐश ने अपना पहला दिन बॉक्स ऑफिस पर निपटा दिया है. दर्शकों को जेम्स कैमरून की फिल्म का तीसरा पार्ट बेहद पसंद आ रहा है. धुरंधर के क्रेज के बीच फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है. धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है, और अवतार 3 के लिए भारत में कमाना इतना आसान नहीं होगा. फिल्म अवतार: फायर एंड ऐश ने पहले दिन कितना कलेक्शन किया है. चलिए जानते हैं.
अवतार- फायर एंड ऐश डे 1 कलेक्शन
सैकनिल्क के अनुसार, अवतार: फायर एंड ऐश ने भारत में पहले दिन अच्छा खासा बिजनेस किया है. अवतार 3 ने भारत में पहले दिन 20 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, लेकिन यह धुरंधर से कम है. धुरंधर ने शुक्रवार को 22 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. कहा जा सकता है कि धुरंधर ने अवतार: फायर एंड ऐश का बॉक्स ऑफिस पर खेल बिगाड़ दिया है. बता दें, अवतार वे ऑफ वाटर (अवतार 2) ने भारत में ग्रॉस 48.75 करोड़ रुपये और नेट 40.3 करोंड रुपये से ओपनिंग ली थी.
अवतार- फायर एंड ऐश ऑक्यूपेंसी रेट
अवतार: फायर एंड ऐश का इंग्लिश भाषा में 69.68 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ है. इसमें मॉर्निंग शो में 53.74 फीसदी, दोपहर के शो में 67.19 फीसदी, इवनिंग शो में 85.42 फीसदी और नाइट शो में सबसे ज्यादा 72.35 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ है. वहीं, हिंदी भाषा में ऑक्यूपेंसी रेट की बात करें तो यह ओपनिंग डे पर 66.31 फीसदी दर्ज हुआ है. इसमें मॉर्निंग शो में 66.50 फीसदी, दोपहर के शो में 65.75 फीसदी, इवनिंग शो में 0 फीसदी और नाइट शो में सबसे ज्यादा 66.67 फीसदी ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज हुआ है.
अवतार- फायर एंड ऐश वर्ल्डवाइड कलेक्शन
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अवतार 3 को ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार रिस्पॉन्स मिला है. इसने 43.1 मिलियन डॉलर (386 करोड़ रुपये) दो दिन में कमाए हैं. फिल्म 18 देशों में 17 दिसंबर को रिलीज हुई और 18 दिसंबर को 25 और देशों में रिलीज हुई थी. अवतार 3 ने ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, आईलैंड, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया और थाईलैंड में बिगेस्ट ऑपनर फिल्म बनी है. इसमें चीन में हुई कमाई के आंकड़े शामिल नहीं हैं. चीन में ओपनिंग डे पर अवतार 3 ने 153 करोड़ रुपये की अनुमानित कमाई की है. साल 2022 से अब तक सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म साबित हुई है, बस जूटोपिया और फास्ट एक्स से पीछे है.
पैंडोरा ग्रह में बनी यह फिल्म इस बार जंगल और पानी से होती हुई आग-राख पर पहुंच चुकी है. फिल्म के विजुअल्स दर्शकों को आंखें बड़ी कर रहे हैं. पिछली दो पार्ट से ज्यादा काम तीसरी किस्त में देखने को मिल रहा है. जेम्स कैमरून ने अपनी पुरानी स्टारकास्ट के साथ दर्शकों को अवतार की दुनिया का नया फ्लेवर दिया है, जिसके लिए वह जाने जाते हैं. अब देखना होगा फिल्म भारत में अपने पहले वीकेंड में कमाई के कितने झंडे गाड़ती है.