अवतार: फायर एंड ऐश बॉक्स ऑफिस: भारत में 'धुरंधर' के आगे जेम्स कैमरून की फिल्म का कमाना हो रहा मुश्किल

हैदराबाद: जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने अपना पहला वीकेंड पूरा कर लिया है. भारत में 'अवतार: फायर एंड ऐश' के लिए कमाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहां उसकी टक्कर बॉलीवुड फिल्म धुरंधर से हो रही है. धुरंधर का क्रेज इतना है कि रिलीज के 15 दिनों के बाद भी फिल्म हाउसफुल चल रही है. फिर भी 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने भारत में 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और वर्ल्डवाइड फिल्म कमाई के खूब झंडे गाड़ रही है. बात करेंगे 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने भारत और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कितना कमा लिया है और फिल्म ने क्या-क्या रिकॉर्ड बनाए और तोड़े हैं.

'अवतार: फायर एंड ऐश' डे 3 कलेक्शन

सैकनिल्क के अनुसार, 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने भारत में अपने पहले रविवार यानी तीसरे दिन शनिवार से ज्यादा कमाई की है. 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने तीसरे दिन भारत में 25 करोड़ रुपये कमाए हैं. वहीं, फिल्म ने भारत में 19 करोड़ रुपये से खाता खोला था और दूसरे दिन 22.25 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' का भारत में कुल कलेक्शन 66.25 करोड़ रुपये हो गया है. वर्ल्डवाइड फिल्म ने 345 मिलियन डॉलर कमा लिए हैं. इसी के साथ 'अवतार: फायर एंड ऐश' साल 2025 की दूसरी बेस्ट ग्लोबल डेब्यू फिल्म बन गई है और इस हिसाब से फिल्म और भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है. 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 88 मिलियन और ओवरसीज में 257 डॉलर की कमाई की है. धुरंधर 17वें दिन तीसरे रविवार को भारत में 38.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. धुरंधर ने 16 दिनों में भारत में 538.50 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

फिल्म के तीनों पार्ट पर एक नजर

साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म अवतार- वे ऑफ वॉटर ने नॉर्थ अमेरिका में 134 मिलियन डॉलर और ग्लोबली 435 मिलियन डॉलर की कमाई की थी. अवतार 3 ने अवतार 2 से 35 फीसदी कम कमाई की है. फिल्म के पहले दो पार्ट बॉक्स ऑफिस पर हिट हुए हैं. अवतार (2009) ने 77 मिलियन डॉलर से डोमेस्टिक ओपनिंग की थी और 7 हफ्तों तक टॉप पर बनी रही. अवतार का लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन 2.92 बिलियन डॉलर का है. वहीं, दूसरे पार्ट ने 2.3 बिलियन डॉलर की कमाई की थी, लेकिन 'अवतार: फायर एंड ऐश' को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. अवतार 3 ने प्रीमियम फॉर्मेट शो से पहले वीकेंड पर 66 फीसदी की कमाई की है. वहीं, 55 फीसदी दर्शक ने इसे 3डी में देखा है. चीन में 'अवतार: फायर एंड ऐश' स्ट्रॉन्ग रही और यहां इसने 57.6 मिलियन डॉलर की कमाई की है.

'अवतार: फायर एंड ऐश' का बॉक्स ऑफिस क्लैश