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शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं ये ऑस्ट्रेलियाई मिनिस्टर, 'ओम शांति ओम' को बताया ऑल टाइम फेवरेट

सोशल मीडिया पर एक ऑस्ट्रेलियाई मिनिस्टर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह खुद को शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन बता रहे हैं.

Australian minister Tony Burke Shah Rukh Khan
ऑस्ट्रेलियाई मंत्री टोनी बर्क/'ओम शांति ओम' (ANI/Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 28, 2026 at 9:00 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फैन-फॉलोइंग तो दुनियाभर में है. लेकिन कोई ऐसा है, जो खुद को उनका सबसे बड़ा फैन भी मानता है. इतना ही नहीं, शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'ओम शांति ओम' इस खास शख्स की ऑल टाइम फेवरेट फिल्म भी है. कौन है वो शख्स? चलिए आपको बताते हैं.

शाहरुख खान के फैंस के लिए 'ओम शांति ओम' उनकी सबसे यादगार फिल्मों में से एक है. रिलीज होने के सालों बाद भी यह फिल्म जबरदस्त लोकप्रियता बटोर रही है. फराह खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म के डायलॉग और गाने आज भी लोगों को दीवाना कर देते हैं. इस फिल्म को ना सिर्फ भारतीय फैंस से प्यार मिला है, बल्कि इसे भारत के बाहर भी दर्शकों का प्यार मिला है.

हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं, जो खुद को शाहरुख खान का सबसे बड़ा फैन बताते हैं, वो कोई और नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री टोनी बर्क हैं. जी हां, ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री टोनी बर्क खुद को शाहरुख खान का सबसे बड़ा फैन बताते हैं. एसआरके के एक फैन पेज द्वारा शेयर किया गया उनका एक वीडियो एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर वायरल हो रहा है. इस क्लिप में, वह अपनी पसंदीदा बॉलीवुड फिल्मों के नाम बताते हैं और सुपरस्टार के प्रति अपना प्यार भी जाहिर करते हैं.

एक पॉडकास्ट में टोनी बर्क से 3 फेवरेट बॉलीवुड फिल्मों के बारे में पूछा जाता है. उन्होंने इसकी शुरुआत सुपरस्टार शाहरुख खान के प्रति अपनी पसंद जाहिर करते हुए की. उन्होंने जवाब दिया, 'मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूं, इसलिए मैं यहीं से शुरुआत करता हूं और, मुझे ए.आर. रहमान के साउंडट्रैक भी बहुत पसंद हैं.'

मिनिस्टर ने आगे कहा, 'मैं थोड़ा पक्षपाती हूं, इसलिए मैं 'चक दे! इंडिया' को चुनूंगा, क्योंकि इसकी शूटिंग यहीं हुई थी.' जब होस्ट ने मजाक में पूछा कि क्या इस स्पोर्ट्स ड्रामा को देखते समय वह भारत के लिए चीयर कर रहे थे, तो उन्होंने जवाब दिया, 'नहीं, नहीं, हालांकि, 'लगान' देखते समय मैंने भारत के लिए ज़रूर चीयर किया था. लेकिन 'चक दे! इंडिया' देखते समय, मैं ऑस्ट्रेलिया का ही साथ दे रहा था.' उन्होंने ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म 'जोधा अकबर' की भी काफी तारीफ की, और इसे 'एक ब्यूटीफुल एपिक' और 'एक जबरदस्त फिल्म' बताया.

बर्क ने आगे होस्ट से परमिशन लेते हुए कहा कि क्या वह एक और फिल्म का नाम ले सकते हैं, तो होस्ट ने हामी में जवाब दिया. मिनिस्टर ने कहा, 'आखिरी फिल्म जिसका ज़िक्र मैं करना चाहूंगा, वह सिर्फ मेरी फेवरेट बॉलीवुड फिल्म ही नहीं है, बल्कि असल में वह मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है वो है- 'ओम शांति ओम'. मुझे लगता है कि इस फिल्म की कहानी में एक अनोखी खूबसूरती है. लेकिन इसमें एक डायलॉग है जो दो बार इस्तेमाल हुआ है. मुझे लगता है कि वह सबसे सीधे-सादे और खूबसूरत डायलॉग्स में से एक है, और शाहरुख खान हर बार उसका इस्तेमाल करते हैं. यह सिंपल हैप्पी एंडिंग है, अगर यह हैप्पी नहीं है, तो यह एंड नहीं है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है.'

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