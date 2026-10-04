ऑरा इंडिया टूर: इन 7 शहरों में होने जा रहे दिलजीत दोसांझ के Concerts, एक क्लिक में जानें डेट और टिकट डिटेल्स
पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ ने अपने इंडिया कॉन्सर्ट की तारीख और शहरों के नाम का एलान किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 4, 2026 at 2:38 PM IST
हैदराबाद: लंदन के वेम्बली स्टेडियम में हेडलाइन करने वाले पहले दक्षिण एशियाई कलाकार के तौर पर इतिहास रचने के बाद मशहूर म्यूजिक स्टार दिलजीत दोसांझ 2026 में अपना 'ऑरा वर्ल्ड टूर' लेकर आ रहे हैं. सिंगर ने 4 अक्तूबर को अपने इंडिया टूर की डिटेल्स सोशल मीडिया पर शेयर की है. यह कॉन्सर्ट सिर्फ लाइव म्यूजिक और जबरदस्त बीट्स वाली शाम से कहीं ज्यादा होगा.
दिलजीत दोसांझ ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम पर ऑरा इंडिया टूर 2026 का अनाउंसमेंट किया है. पोस्ट के अनुसार, यह कार्यक्रम 1 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर से शुरू होगा, सात शहरों का यह टूर नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू होगा. इसके बाद 15 नवंबर, 2026 को इंदौर के सी21 एस्टेट में और फिर 21 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में परफॉर्मेंस होगी.
'ऑरा इंडिया टूर' 27 नवंबर को मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स पहुंचेगा, जिसके बाद 29 नवंबर को बेंगलुरु के NICE ग्राउंड्स और 5 दिसंबर को लखनऊ के 19वें नेशनल जंबोरी ग्राउंड्स में परफॉर्मेंस होगी. चंडीगढ़ के लिए एक अतिरिक्त तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी.
दिलजीत दोसांझ ने कहा कि वह देश भर के विभिन्न शहरों में परफॉर्मे करने के लिए एक्साइडेट हैं. एक विज्ञप्ति के अनुसार, दिलजीत ने अपना उत्साह साझा करते हुए कहा, 'अपने देश विच परफॉर्म करण दी वाइब ही होर हुंदी आ. इस टूर दे नाल इक वार फिर दिल्ली टन इंदौर तक अपने देश दे शहरां विच अपने फैंस दे नाल मिलन दा मौका मिल रहा है, ते मैं इस सफर लेई बहुत एक्साइडेट हूं. तुहाडा प्यार हमेशा मेरे नाल रेहा है, हुन वारी आ तुहाडे शहर आउं दी. नवंबर ते दिसंबर मिलदे आन, पूरी वाइब दे नाल.'
इस टूर को बुकमाईशो लाइव और लाइव नेशन मिलकर प्रोड्यूस और प्रमोट कर रहे हैं. शो के टिकट बुक माय शो पर उपलब्ध होंगे. रुपे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए लिमिटेड प्री-सेल 6 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे शुरू होगी. यह टूर दोसांझ के इंटरनेशनल ऑरा टूर के बाद हो रहा है, जिसके तहत उन्होंने दुनिया भर के बड़े वेन्यूज में परफॉर्म किया है.