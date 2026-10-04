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ऑरा इंडिया टूर: इन 7 शहरों में होने जा रहे दिलजीत दोसांझ के Concerts, एक क्लिक में जानें डेट और टिकट डिटेल्स

दिलजीत दोसांझ ( ANI )

हैदराबाद: लंदन के वेम्बली स्टेडियम में हेडलाइन करने वाले पहले दक्षिण एशियाई कलाकार के तौर पर इतिहास रचने के बाद मशहूर म्यूजिक स्टार दिलजीत दोसांझ 2026 में अपना 'ऑरा वर्ल्ड टूर' लेकर आ रहे हैं. सिंगर ने 4 अक्तूबर को अपने इंडिया टूर की डिटेल्स सोशल मीडिया पर शेयर की है. यह कॉन्सर्ट सिर्फ लाइव म्यूजिक और जबरदस्त बीट्स वाली शाम से कहीं ज्यादा होगा.

दिलजीत दोसांझ ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम पर ऑरा इंडिया टूर 2026 का अनाउंसमेंट किया है. पोस्ट के अनुसार, यह कार्यक्रम 1 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर से शुरू होगा, सात शहरों का यह टूर नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू होगा. इसके बाद 15 नवंबर, 2026 को इंदौर के सी21 एस्टेट में और फिर 21 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में परफॉर्मेंस होगी. 'ऑरा इंडिया टूर' 27 नवंबर को मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स पहुंचेगा, जिसके बाद 29 नवंबर को बेंगलुरु के NICE ग्राउंड्स और 5 दिसंबर को लखनऊ के 19वें नेशनल जंबोरी ग्राउंड्स में परफॉर्मेंस होगी. चंडीगढ़ के लिए एक अतिरिक्त तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी.