अगस्त 2026 बॉक्स ऑफिस क्लैश: 'टॉक्सिक', बटवारा 1947, 'आवारापन 2' बढ़ाएंगी थिएटर का पारा, टूटेंगे कमाई के रिकॉर्ड्स?
अगले महीने अगस्त में भी कुछ फिल्में रिलीज होने जा रही हैं, जो बॉक्स ऑफिस का खेल बिगाड़ने का दम रखती हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 11, 2026 at 1:49 PM IST
हैदराबाद: इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर धमाके की तैयारी हो चुकी है. फेस्टिव या फिर कहें ज्यादा हॉलीडे वाले मंथ में फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों को रिलीज करने पर जोर देते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा दर्शक उनकी फिल्मों पर पैसा खर्च कर सकें. आज के सिनेमा सिनेरियो देखें तो फिल्में इतनी बनकर तैयार हो चुकी होती हैं कि एक अच्छी डेट नहीं मिल पाती है. वहीं हॉलीडे मंथ में हर प्रोड्यूसर अपनी फिल्म रिलीज करना चाहता है. बता दें, हर साल भारत में 100 से अधिक हिंदी फिल्में रिलीज होती हैं, ऐसे में उन्हें अपने मनमुताबिक डेट और स्क्रीन भी नसीब नहीं होती है. अब जब अगस्त का हॉलीडे मंथ पास में हैं, तो इस महीने में इंडियन सिनेमा की मोस्ट अवेटेड फिल्में रिलीज होने जा रही हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त क्लैश करती दिखेंगी.
आवारपन 2 बनाम बटवारा 1947
स्वतंत्रता दिवस 2026 के वीकेंड में दो बिल्कुल अलग-अलग हिंदी फिल्में आमने-सामने होंगी. आवारापन 2 के साथ इमरान हाशमी अपने करियर के सबसे पसंदीदा किरदारों में से एक में वापसी कर रहे हैं. हालांकि 2007 में आई फिल्म का प्रीक्वल बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाया था, लेकिन टेलीविजन, स्ट्रीमिंग और इसके लोकप्रिय साउंडट्रैक के जरिए फिल्म ने धीरे-धीरे कल्ट स्टेटस हासिल कर लिया. अब यह सीक्वल पुरानी यादों और समय के साथ बढ़ते हुए फैंस के दम पर रिलीज हो रही है.
इसके ठीक सामने सनी देओल और राजकुमार संतोषी की हिट जोड़ी की फिल्म 'बटवारा 1947' होगी, जो देशभक्ति से लबरेज होगी. देशभक्ति पर आधारित इस ऐतिहासिक ड्रामा को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं और सनी देओल इसके लीड स्टार हैं. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होने के कारण, उम्मीद है कि यह फिल्म पारिवारिक दर्शकों और हिंदी भाषी बाजार (एचएसएम) के दर्शकों को खूब पसंद आएगी, जहां देशभक्ति फिल्मों का प्रदर्शन पारंपरिक रूप से अच्छा रहा है.
वहीं, आवारपन 2 और बटवारा 1947 अलग-अलग ऑडियंस को टारगेट करेंगी. हालांकि, रिलीज की तारीखों में ओवरलैप होने का मतलब है कि वे अनिवार्य रूप से प्रीमियम स्क्रीन, शो टाइमिंग और ओपनिंग वीकेंड के कारोबार के लिए कंपीट करेंगी, जो साल के सबसे आकर्षक थिएटर सीजन में से एक है.
टॉक्सिक बनाम ईथा बनाम वैन
असली मुकाबला महीने के आखिरी हफ्ते में शुरू होगा जब यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. गीतु मोहनदास द्वारा निर्देशित यह गैंगस्टर-एक्शन ड्रामा इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार करने वाली फिल्म है, और उम्मीद है कि यह शुरुआती दिनों में आईमैक्स और अन्य प्रीमियम फॉर्मेट स्क्रीन पर धूम मचाएगी.
महज दो दिन बाद, स्त्री स्टार श्रद्धा कपूर स्टारर 'ईथा' और सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'वन' की रिलीज से फिल्मों की टक्कर और भी बढ़ जाएगी. लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित 'ईथा' डांस में पारंगत रहीं दिग्गज कलाकार विथाबाई नारायणगांवकर के जीवन पर आधारित है. वहीं, दीपक कुमार मिश्रा और अरुणभ कुमार द्वारा निर्देशित 'वन' एक अलौकिक थ्रिलर है.
टॉक्सिक को दो दिन की शुरुआती बढ़त और ओनम की छुट्टियों का फायदा जरूर मिलने वाला है, लेकिन अगर प्रमोशन के बावजूद दर्शकों की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं रही, तो कुछ ही दिनों के भीतर दो नई फिल्मों के रिलीज होने से फिल्म की रफ्तार धीमी पड़ सकती है. प्रीमियम स्क्रीन पर टॉक्सिक शायद बनी रहे, लेकिन अगर ईथा या विवान में से कोई भी फिल्म दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो जाती है, तो मुकाबला और भी कड़ा हो सकता है. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक साथ कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल हो सकती हैं या फिर कमाई छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट जाएगी.