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अगस्त 2026 बॉक्स ऑफिस क्लैश: 'टॉक्सिक', बटवारा 1947, 'आवारापन 2' बढ़ाएंगी थिएटर का पारा, टूटेंगे कमाई के रिकॉर्ड्स?

अगस्त 2026 बॉक्स ऑफिस क्लैश: 'टॉक्सिक', बटवारा 1947, 'आवारापन 2' ( Posters )

हैदराबाद: इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर धमाके की तैयारी हो चुकी है. फेस्टिव या फिर कहें ज्यादा हॉलीडे वाले मंथ में फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों को रिलीज करने पर जोर देते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा दर्शक उनकी फिल्मों पर पैसा खर्च कर सकें. आज के सिनेमा सिनेरियो देखें तो फिल्में इतनी बनकर तैयार हो चुकी होती हैं कि एक अच्छी डेट नहीं मिल पाती है. वहीं हॉलीडे मंथ में हर प्रोड्यूसर अपनी फिल्म रिलीज करना चाहता है. बता दें, हर साल भारत में 100 से अधिक हिंदी फिल्में रिलीज होती हैं, ऐसे में उन्हें अपने मनमुताबिक डेट और स्क्रीन भी नसीब नहीं होती है. अब जब अगस्त का हॉलीडे मंथ पास में हैं, तो इस महीने में इंडियन सिनेमा की मोस्ट अवेटेड फिल्में रिलीज होने जा रही हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त क्लैश करती दिखेंगी. आवारपन 2 बनाम बटवारा 1947 स्वतंत्रता दिवस 2026 के वीकेंड में दो बिल्कुल अलग-अलग हिंदी फिल्में आमने-सामने होंगी. आवारापन 2 के साथ इमरान हाशमी अपने करियर के सबसे पसंदीदा किरदारों में से एक में वापसी कर रहे हैं. हालांकि 2007 में आई फिल्म का प्रीक्वल बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाया था, लेकिन टेलीविजन, स्ट्रीमिंग और इसके लोकप्रिय साउंडट्रैक के जरिए फिल्म ने धीरे-धीरे कल्ट स्टेटस हासिल कर लिया. अब यह सीक्वल पुरानी यादों और समय के साथ बढ़ते हुए फैंस के दम पर रिलीज हो रही है. इसके ठीक सामने सनी देओल और राजकुमार संतोषी की हिट जोड़ी की फिल्म 'बटवारा 1947' होगी, जो देशभक्ति से लबरेज होगी. देशभक्ति पर आधारित इस ऐतिहासिक ड्रामा को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं और सनी देओल इसके लीड स्टार हैं. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होने के कारण, उम्मीद है कि यह फिल्म पारिवारिक दर्शकों और हिंदी भाषी बाजार (एचएसएम) के दर्शकों को खूब पसंद आएगी, जहां देशभक्ति फिल्मों का प्रदर्शन पारंपरिक रूप से अच्छा रहा है.