अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर एटली ने किया खुलासा, 9 या 10 साल नहीं, 18 सालों की मेहनत है 'राका'
अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर एटली ने AA22XA6 के ऑफिशियल टाइटल का एलान किया है. उन्होंने फिल्म के सफर के बारे में बताया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 8, 2026 at 2:03 PM IST
हैदराबाद: फिल्ममेकर एटली ने तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को उनके 44वें जन्मदिन पर आगामी फिल्म AA22XA6 के ऑफिशियल टाइटल के साथ उनकी पहली झलक दिखाई है. उन्होंने फिल्म का पोस्टर साझा करते हुए एक खास मैसेज भी दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म राका के लंबे सफर के बारे में बताया है.
एटली ने बुधवार, 8 अप्रैल को एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल अपनी आगामी फिल्म AA22XA6 का पोस्टर शेयर करते हुए फिल्म का टाइटल बताया है. मेकर ने AA22XA6 का नाम राका रखा है. पोस्टर में अल्लू अर्जुन हाफ बाल्ड में नजर आ रहे हैं.
वहीं, उनके हाथ को एक दानव का लुक दिया गया है. हालांकि उनका पूरा लुक अभी भी सीक्रेट है, लेकिन फर्स्ट लुक पोस्टर देखकर ऐसा लगता है कि एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर आने वाली है. पोस्टर में एक वाइल्ड और ट्राइबल टोन भी है, जिसने दर्शकों को फिल्म की दुनिया और किरदारों के बारे में जानने के लिए उत्सुक कर दिया है.
#Raaka isn’t just a film… it’s a part of me I’ve carried for years. For 18 years, I held on to one idea, never letting it fade.— atlee (@Atlee_dir) April 8, 2026
It tested me, shaped me, and stayed with me through everything. And honestly… this is just the beginning#HappyBirthdayAlluArjun sir@alluarjun… pic.twitter.com/UuKdpJRChs
अल्लू अर्जुन के इस धांसू पोस्टर को साझा करते हुए एटली ने राका के सफर के बारे में खुलासा किया है. पुष्पा राज को बर्थडे विश करते हुए एटली ने कैप्शन में लिखा है, 'राका सिर्फ एक फिल्म नहीं है. यह मेरा एक हिस्सा है जिसे मैंने सालों तक संभाला है. 18 साल तक, मैंने एक आइडिया को थामे रखा, उसे कभी फीका नहीं पड़ने दिया. इसने मुझे परखा, मुझे बनाया, और हर चीज में मेरे साथ रहा. और सच कहूं तो यह तो बस शुरुआत है.' आखिरी में एटली ने अल्लू अर्जुन को बर्थडे विश करते हुए अपने पंक्तियों को विराम दिया है.
'राका' एटली और अल्लू अर्जुन के बीच कोलेबोरेशन के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है. इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच एक्साइटमेंट है. राका को एक ग्रैंड फैंटेसी-एक्शन एंटरटेनर के तौर पर पेश किया गया है, जिसे ग्लोबल ऑडियंस के लिए बनाया गया है. ऑडियंस को ध्यान में रखकर पोस्टर को आठ भाषाओं में भी रिलीज किया गया है.
राका में अल्लू अर्जुन के अलावा, दीपिका पादुकोण भी अहम रोल में हैं. फिल्म के बारे में ज्यादा जानकारी अभी गुप्त रखी गई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अभी प्रोडक्शन चल रहा है, और 2026 में बड़े शूटिंग शेड्यूल प्लान किए गए हैं. अगर सब कुछ तय समय के मुताबिक हुआ, तो फिल्म के साल के आखिर तक खत्म होने की उम्मीद है और 2027 में इसे बड़े थिएटर में रिलीज किया जाएगा.