AA22XA6 में दिखेगा दीपिका पादुकोण का सबसे अलग अवतार, एटली ने एक्ट्रेस को बताया 'लकी चार्म', जानें क्यों

AA22XA6 में दिखेगा दीपिका पादुकोण का सबसे अलग अवतार ( Announcement Poster )

हैदराबाद: एटली की अपकमिंग फिल्म, जिसे फिलहाल AA22XA6 नाम दिया गया है, अपने ऑफिशियल ऐलान के बाद से ही जबरदस्त चर्चा में बनी हुई है. लेकिन जैसे ही एक दमदार अनाउंसमेंट एसेट के जरिए दीपिका पादुकोण के इस प्रोजेक्ट से जुड़ने की खबर सामने आई, फिल्म को लेकर बातचीत और भी तेज हो गई। इस खुलासे के साथ ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई और AA22XA6 हाल के समय की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में शामिल हो गई. एटली की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बताई जा रही इस प्रोजेक्ट में अल्लू अर्जुन भी नजर आएंगे, जिससे फिल्म का स्केल और दर्शकों की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है. जवान जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर देने वाले डायरेक्टर एटली एक बार फिर दीपिका पादुकोण के साथ काम कर रहे हैं, जो दोनों की दूसरी फिल्म होगी. एक एक्सक्लूसिव बातचीत में एटली ने इस प्रोजेक्ट पर खुलकर बात की और दीपिका की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें अपनी “लकी चार्म” बताया. “हां, वह मेरी लकी चार्म हैं,” एटली ने इस कोलैबोरेशन को लेकर खुशी जताते हुए कहा. “दीपिका के साथ यह मेरी दूसरी फिल्म है और उनके साथ काम करना शानदार रहता है. वह वाकई कमाल की हैं.