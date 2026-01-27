ETV Bharat / entertainment

AA22XA6 में दिखेगा दीपिका पादुकोण का सबसे अलग अवतार, एटली ने एक्ट्रेस को बताया 'लकी चार्म', जानें क्यों

जवान जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर देने वाले डायरेक्टर एटली एक बार फिर दीपिका पादुकोण के साथ काम कर रहे हैं.

Atlee calls deepika padukone lucky charm
AA22XA6 में दिखेगा दीपिका पादुकोण का सबसे अलग अवतार (Announcement Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 27, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: एटली की अपकमिंग फिल्म, जिसे फिलहाल AA22XA6 नाम दिया गया है, अपने ऑफिशियल ऐलान के बाद से ही जबरदस्त चर्चा में बनी हुई है. लेकिन जैसे ही एक दमदार अनाउंसमेंट एसेट के जरिए दीपिका पादुकोण के इस प्रोजेक्ट से जुड़ने की खबर सामने आई, फिल्म को लेकर बातचीत और भी तेज हो गई। इस खुलासे के साथ ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई और AA22XA6 हाल के समय की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में शामिल हो गई. एटली की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बताई जा रही इस प्रोजेक्ट में अल्लू अर्जुन भी नजर आएंगे, जिससे फिल्म का स्केल और दर्शकों की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है.

जवान जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर देने वाले डायरेक्टर एटली एक बार फिर दीपिका पादुकोण के साथ काम कर रहे हैं, जो दोनों की दूसरी फिल्म होगी. एक एक्सक्लूसिव बातचीत में एटली ने इस प्रोजेक्ट पर खुलकर बात की और दीपिका की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें अपनी “लकी चार्म” बताया.

“हां, वह मेरी लकी चार्म हैं,” एटली ने इस कोलैबोरेशन को लेकर खुशी जताते हुए कहा. “दीपिका के साथ यह मेरी दूसरी फिल्म है और उनके साथ काम करना शानदार रहता है. वह वाकई कमाल की हैं.

इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है क्योंकि एटली ने इशारा किया है कि इस फिल्म में दर्शक दीपिका पादुकोण का एक बिल्कुल नया रूप देखेंगे. डायरेक्टर ने बताया कि AA22XA6 मां बनने के बाद दीपिका की पहली फिल्म होगी, जिससे यह कोलैबोरेशन और भी खास बन जाता है.

एटली ने आगे कहा, 'मां बनने के बाद वह इस फिल्म से शुरुआत कर रही हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार दर्शक दीपिका को बिल्कुल अलग अंदाज में देखेंगे, जिससे उनके किरदार और फिल्म की कहानी को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है.

हालांकि AA22XA6 से जुड़ी ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन एटली की ब्लॉकबस्टर सोच और दीपिका पादुकोण की स्टार पावर ने पहले ही उम्मीदें काफी ऊंची कर दी हैं. जवान के बाद दोनों की यह फिर से जोड़ी फैंस को एक और दमदार सिनेमैटिक अनुभव का बेसब्री से इंतजार करा रही है.

एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए, दीपिका पादुकोण के पास इस साल एक और बड़ा प्रोजेक्ट भी लाइनअप में है. वह फिल्म ‘किंग’ में नजर आएंगी, जो 24 दिसंबर को रिलीज होने वाली है, जहां उनकी एक बार फिर शाहरुख खान के साथ जोड़ी बनेगी, जिससे आगे का लाइनअप और भी पावर-पैक हो गया है.

