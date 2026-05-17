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एटली-प्रिया ने अपनी न्यूबॉर्न बेबी के नाम का किया ऑफिशियल एलान, कपल ने मीर की बहन का रखा ये नाम

एटली-प्रिया ( IANS )

हैदराबाद: 'जवान' डायरेक्टर एटली और उनकी पत्नी प्रिया ने पिछले महीने पहले एक बेटी का स्वागत किया. इस जोड़े ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुशी फैंस संग साझा की थी. अब लगभग एक महीने के बाद कपल ने अपनी बेटी के नाम से पर्दा हटाया है. रविवार, 17 मई को एटली और जवान ने इंस्टाग्राम पर एक ज्वाइंट पोस्ट अपलोड किया. इस पोस्ट में कुछ और नहीं, बल्कि उनकी बेटी का नाम दिया गया है. हल्के रंगों वाले इस पोस्ट में उनकी नन्ही बेटी का छोटा सा हाथ नजर आ रहा है. इस तस्वीर के साथ एक भावुक संदेश भी था, जिसमें लिखा था, 'एक नन्ही सी जान, जिसने हमारे दिलों में सबसे बड़ी जगह बना ली है.' तस्वीर के साथ, एटली और प्रिया ने दुनिया को अपनी बेटी का नाम बताया और उसके पीछे का खास मतलब भी समझाया. इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'हमारे प्यार की इस कला को अब एक नाम मिल गया है- मियू (Miyou), जिसका मतलब है सुंदरता, कोमलता और प्यार. प्यार के साथ, मीर, प्रिया और एटली.'