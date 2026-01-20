ETV Bharat / entertainment

फिर पापा बनेंगे 'जवान' के डायरेक्टर एटली, पत्नी प्रिया के बेबी बंप की शेयर कीं तस्वीरें, सेलेब्स-फैंस दे रहे बधाई

हैदराबाद: शाहरुख खान के साथ जवान जैसी मेगा-ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने वाले साउथ फिल्मों के डायरेक्टर एटली ने एक बार फिर अपने फैंस को गुडन्यूज दी है. डायरेक्टर ने आज 20 जनवरी को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर बताया है कि वह फिर से पिता बनने वाले हैं. एटली ने पत्नी प्रिया एटली की बेबी बंप वाली तस्वीरें शेयर की हैं और उसमें अपने पहले बेटे मीर को भी दिखाया है. एटली और प्रिया 31 जनवरी 2022 को पहली बार पेरेंट्स बने थे और अब कपल मौजूदा साल में फिर से पेरेंटस बने की तैयारी कर रहा है.

एटली और प्रिया ने अपने कंबाइंड इंस्टाग्राम पोस्ट में खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इसमें प्रिया एटली अपनी टी-शर्ट उठाकर अपना बेबी बंप शो कर रही हैं. मीर, प्रिया और एटली को व्हाइट कॉस्ट्यूम में ट्यूनिंग करते देखा जा रहा है. इस पोस्ट में चार अलग-अलग तस्वीरें हैं, जिसमें प्रिया का पति एटली संग रोमांटिक अंदाज में बेबी बंप साफ झलक रहा है. इन तस्वीरों में एटली और प्रिया की मैटरनिटी फोटोशूट की भी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं. इस गुडन्यूज पोस्ट को शेयर कर प्रिया और एटली ने लिखा है, 'हमारे घर में एक और नया मेंबर आने वाला है, हां, हम दोबारा प्रेग्नेंट हैं, आपके प्यार, आशीर्वाद और प्रार्थनाओं की जरूरत, एटली, प्रिया, मीर, बेकी, यूकी, चोकी, कॉफी और गूफी'. इस पोस्ट के साथ एटली ने रेड हार्ट इमोजी भी शेयर किया है.

सेलेब्स और फैंस ने दी बधाई

अब एटली और प्रिया के गुडन्यूज पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स की बधाइयों का तांता लग चुका है. सामंथा रुथ प्रभु, कीर्ति सुरेश, कल्याणी प्रियदर्शन समेत कई सेलेब्स ने प्रिया और एटली को इस प्यारी से न्यूज के लिए बधाइयां दी हैं. वहीं, कमेंट्स बॉक्स फैंस और सेलेब्स के रेड हार्ट इमोजी से भर चुका है. इस पोस्ट को खबर लिखे जाने तक 48 हजार से ज्यादा फैंस ने लाइक कर दिया है.

कीर्ति सुरेश ने लिखा है, मेरे डार्लिंग्स को बधाई, नीके और कैनी की तरफ से आपको प्यार भेज रही हूं'. लोका स्टारर कल्याणी प्रियर्दशन ने कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट इमोजी शेयर किए हैं. बता दें, एटली और प्रिया ने साल 2014 में शादी रचाई थी और साल 2022 में कपल को पहला बेटा हुआ था. कपल ने उस वक्त में यह गुडन्यूज दी है, जब उनका पहला बेटा 31 जनवरी 2026 को 4 साल का होने जा रहा है. एटली के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह इन दिनों अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म AA26XA6 पर काम कर रहे हैं.