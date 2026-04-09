विधानसभा चुनाव 2026: केरलम में मोहनलाल से असम में जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा तक, इन सेलेब्स ने डाले वोट, देखें
केरलम, असम और पुडुचेरी में आज विधानसभा चुनाव 2026 के लिए वोटिंग हुई, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के सितारों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 9, 2026 at 6:14 PM IST
हैदराबाद: देश में आज, 9 अप्रैल को तीन राज्यों केरलम, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव 2026 के लिए वोट डाले गए. जहां राज्य की जनता घरों से बाहर निकलकर अपने पंसदीदा पार्टी को वोट दिया, वहीं, फिल्मी सितारों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया. चुनाव के इस फेज में असम में 126, केरलम में 140 और पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए वोटिंग हुई.
केरलम विधानसभा चुनाव 2026
सुपरस्टार मोहनलाल ने गुरुवार को केरलम विधानसभा चुनाव में अपना वोट डाला और लोगों से अपनी डेमोक्रेटिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की. मलयालम सुपरस्टार को पोलिंग बूथ के बाहर लोगों के बीच लाइन में खड़े होते हुए देखा गया.
Done my part.— Mohanlal (@Mohanlal) April 9, 2026
Your turn, Keralam go vote! pic.twitter.com/zZNJdhdKQC
वोट डालने के बाद मोहनलाल ने अपनी कार से एक सेल्फी अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट की. सेल्फी में एक्टर ने अपनी इंडेक्स फिंगर पर लगी कभी न मिटने वाली स्याही का निशान दिखाया और पूरे राज्य के वोटर्स से वोट डालने की अपील की. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, मैंने अपना काम कर दिया. आपकी बारी, केरलवासियों, वोट डालो.' एक्टर ने तिरुवनंतपुरम के नेमोम चुनाव क्षेत्र के एक स्कूल में वोट डाला.
#WATCH | Keralam Elections 2026 | Actor Mammootty and his wife Sulfath Kutty cast their vote at a polling station in Kochi today. pic.twitter.com/1C8WxcsyC8— ANI (@ANI) April 9, 2026
मलयालम सिनेमा के मशहूर एक्टर ममूटी को कोच्चि के एक पोलिंग बूथ पर अपनी पत्नी सुल्फथ कुट्टी के साथ वोट डालते देखा गया. एक्टर ब्राउन शर्ट और सनग्लासेस पहने हुए सादे अंदाज में पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे. उनकी मौजूदगी ने वोटरों और देखने वालों का ध्यान खींचा. ममूटी को एक्टर और उनके बेटे दुलकर सलमान के साथ पोलिंग बूथ से निकलते हुए भी देखा गया.
मलयालम एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया. वह सुबह-सुबह पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपना वोट डाला. उन्हें थेवारा के गवर्नमेंट फिशरीज हाई स्कूल में लाइन में खड़े देखा गया था. वोट डालने के बाद उन्होंने अपने फैंस को अपडेट करने के लिए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपनी स्याही लगी उंगली की तस्वीर भी डाली और कैप्शन में लिखा, 'इसे काउंट करें.'
असम विधानसभा चुनाव 2026
दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग और उनकी बहन पाल्मी बोरठाकुर ने दिसपुर में पोलिंग बूथ 116 पर अपना वोट डाला. रिपोर्टर्स से बात करते हुए गरिमा ने कहा, 'मुझे कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला. पहले, मैं ज़ुबीन के साथ वोट देने जाती थी. वोट डालना हमारा फर्ज है. मैं फिजिकली ठीक नहीं हूं, लेकिन मैं यहां वोट देने आई हूं. हम इनके (ज़ुबीन गर्ग के लिए) इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं. उम्मीद है जल्द ही कोई रिजल्ट आएगा.'
#WATCH | Assam Elections 2026 | Wife of late singer Zubeen Garg, Garima Saikia Garg, and his sister Palmee Borthakur arrived at polling booth number 116 in Dispur assembly constituency to cast their vote. pic.twitter.com/L2kjBnKsVf— ANI (@ANI) April 9, 2026