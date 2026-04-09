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विधानसभा चुनाव 2026: केरलम में मोहनलाल से असम में जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा तक, इन सेलेब्स ने डाले वोट, देखें

मोहनलाल/जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा ( ANI )

हैदराबाद: देश में आज, 9 अप्रैल को तीन राज्यों केरलम, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव 2026 के लिए वोट डाले गए. जहां राज्य की जनता घरों से बाहर निकलकर अपने पंसदीदा पार्टी को वोट दिया, वहीं, फिल्मी सितारों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया. चुनाव के इस फेज में असम में 126, केरलम में 140 और पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए वोटिंग हुई. केरलम विधानसभा चुनाव 2026

सुपरस्टार मोहनलाल ने गुरुवार को केरलम विधानसभा चुनाव में अपना वोट डाला और लोगों से अपनी डेमोक्रेटिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की. मलयालम सुपरस्टार को पोलिंग बूथ के बाहर लोगों के बीच लाइन में खड़े होते हुए देखा गया. वोट डालने के बाद मोहनलाल ने अपनी कार से एक सेल्फी अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट की. सेल्फी में एक्टर ने अपनी इंडेक्स फिंगर पर लगी कभी न मिटने वाली स्याही का निशान दिखाया और पूरे राज्य के वोटर्स से वोट डालने की अपील की. ​​उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, मैंने अपना काम कर दिया. आपकी बारी, केरलवासियों, वोट डालो.' एक्टर ने तिरुवनंतपुरम के नेमोम चुनाव क्षेत्र के एक स्कूल में वोट डाला.