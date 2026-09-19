जुबीन गर्ग डेथ एनिवर्सरी: सिंगर को फैंस ने दी श्रद्धांजलि, स्कूल में हुए प्रोग्राम, पत्नी बोलीं- वे अमर रहें
गर्ग का निधन 19 सितंबर, 2025 को सिंगापुर में 52 वर्ष की आयु में हुआ. उन्होंने लगभग 40 भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने गाए.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2026 at 5:08 PM IST
हैदराबाद: असम में आज शुक्रवार (19 सितंबर) को पॉपुलर गायक, संगीतकार और कल्चरल आइकन जुबीन गर्ग की पहली पुण्यतिथि मनाई जा रही है. इसके तहत राज्य भर में श्रद्धांजलि और स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है. उस कलाकार को याद किया जा रहा है, जिसका संगीत पीढ़ियों को जोड़ता रहता है.
राज्य में 17 सितंबर से तीन दिवसीय जुबीन दिवस भी मनाया जा रहा है. गायक का अंतिम संस्कार गुवाहाटी के पास सोनापुर स्थित जुबीन क्षेत्र में हुआ था, जहां हजारों फैंस उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने और असम की सांस्कृतिक विरासत में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए जुटे हैं.
Guwahati, Assam: The first death anniversary of Assamese singer Zubeen Garg is being observed across Assam. At Assam Jatiya Vidyalay, his wife, Garima Saikia Garg, participated in a programme held on the occasion. pic.twitter.com/q7plA6ExRv— IANS (@ians_india) September 19, 2026
One year has passed since we lost you, yet Assam still feels the ache of your absence. 💔— Rishi Baruah (@rishi_baruah) September 19, 2026
Zubeen Garg was never just a voice; he was the soul of our songs, the heartbeat of Assam and a feeling that words can never truly capture.
One year without you. Forever in our hearts.❤️… pic.twitter.com/BZJgOhlFFg
उनके काम और असमिया लोक संस्कृति पर उनके प्रभाव को उनकी मृत्यु की पहली बरसी पर राज्य भर के प्रशंसकों से श्रद्धांजलि मिल रही है. जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए बॉलीवुड गायक शान ने जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पर एक गाना अपलोड किया था.
Guwahati, Assam: Zubeen Garg's wife, Garima Saikia Garg, says, " assam jatiya vidyalaya has taken a step to keep zubeen alive, and around six lakh students from jatiya vidyalayas across assam have participated together, along with their parents, special guests and teachers..." pic.twitter.com/5IezUDzwAY— IANS (@ians_india) September 19, 2026
#WATCH | Guwahati, Assam | Union Minister Sarbananda Sonowal pays tribute to artist Zubeen Garg in Guwahati.— ANI (@ANI) September 19, 2026
Union Minister Sarbananda Sonowal says, “Today, people across the country and the world are uniting to pay tribute to Assam's beloved artist, Zubeen Garg… He has won… pic.twitter.com/PtBNLO6ORh
इस गाने को महालक्ष्मी अय्यर ने शान के साथ में गाया है. गाने का वीडियो क्लिप शेयर करते हुए शान ने लिखा, 'जुबीन अमर रहें, वो जो सबका अपना है... हमेशा रहेगा... बनकर अपना!!" यह गाना 8 जुलाई को रिलीज हुआ था.
On the Remembrance Day of legendary artist Zubeen Garg, HCM Dr @himantabiswa paid tributes to the iconic artist and donated blood in Guwahati. pic.twitter.com/wJskmrIAGf— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) September 19, 2026
वहीं, गुवाहटी के नूनमीत इलाके में स्थित एक स्कूल में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सिंगर की पत्नी गरिमा सैकिया ने इसमें भाग लिया. कार्यक्रम के दौरान सिंगर की पत्नी ने कहा, लोगों का उनके प्रति प्रेम और स्नेह अपार है. वह एक महान व्यक्तित्व थे और मैं चाहती हूं कि वह अमर रहें'.
A voice that became an emotion, a legend that became immortal.❤️🎶— 𝐒 𝐰 𝐚 𝐫 𝐚˚.✦ (@SwaraMSDian) September 19, 2026
Forever in our hearts, Zubeen Da.🙏🏻✨ pic.twitter.com/TeAxrr0n3J
आज पूर्वोत्तर के सर्वप्रिय गायक-संगीतकार ज़ुबीन गर्ग को हमसे बिछड़े एक वर्ष हो गया, परंतु उनके स्वर का वह अपनापन और उनके संगीत की उन्मुक्त तथा विलक्षण तासीर आज भी स्मृतियों में उतनी ही जीवंत है। दो दशक से अधिक पुरानी हमारी मित्रता और साथ बिताए वे अनगिनत क्षण सदा स्मृति में रहते… pic.twitter.com/9EgA7LXMBB— Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) September 19, 2026
बता दें, राज्य सरकार ने रक्तदान शिविरों का आयोजन किया. राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने सिंगर को श्रद्धांजलि दी और कहा, हमारा उनसे सौहार्दपूर्ण संबंध था. असम के लोगों के लिए उन्हें भूलना असंभव है.
तीन दशकों से अधिक के अपने म्यूजिकल करियर के दौरान, जुबीन गर्ग ने लगभग 40 भाषाओं और बोलियों में 40,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए, जो एक कलाकार और संगीतकार के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को पेश करता है.
PTI PHOTOS | People pay tribute to the late Assamese singer Zubeen Garg on his first death anniversary in Guwahati on September 19.#PTIPhotos pic.twitter.com/NRSGxCtb5b— Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2026
गर्ग का निधन 19 सितंबर, 2025 को सिंगापुर में 52 साल की उम्र में हुआ था. अपने करियर के दौरान, उन्होंने न केवल एक गायक और संगीतकार के रूप में, बल्कि एक गीतकार, अभिनेता और फिल्म निर्माता के रूप में भी असमिया संगीत और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया.