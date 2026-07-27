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असम में बाढ़: सिंगर पापोन ने देशवासियों से की अपील, बोले- प्रभावित लोगों की मदद करें

हैदराबाद: सिंगर पापोन ने भारत और दुनिया भर के लोगों से असम की मदद करने की भावुक अपील की है. असम बीते कुछ दिनों से भीषण बाढ़ आपदा का सामना कर रहा है. असम में जन्मे इस म्यूजिशियन ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने तबाही के बड़े पैमाने की ओर ध्यान दिलाया और आपदा के कारण बेघर हुए हजारों परिवारों के लिए तुरंत सहायता की मांग की.

27 जुलाई को पापोन ने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है, 'भारत को नमस्कार, दुनिया को नमस्कार. मैं बस यह बताना चाहता हूं कि अभी असम में क्या हो रहा है. इस साल बाढ़ की वजह से कितनी तबाही मची है. यहां बहुत बारिश होती है, बाढ़ भी आती है, लेकिन इस बार के हालात की आप कल्पना भी नहीं कर सकते.'

सिंगर ने पानी में डूबे गांवों, बेघर हुए परिवारों और जान-माल के भारी नुकसान के बारे में बात की. उन्होंने इस आपदा से वन्यजीवों और मवेशियों पर पड़े असर का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं, लोग बेघर हैं, सैकड़ों लोग लापता हैं, लोगों की जान गई है. और न जाने कितने जानवर मर गए हैं. हालात बहुत बुरे हैं, इसलिए प्लीज इस बात को सबसे तक पहुंचाएं.'