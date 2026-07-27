असम में बाढ़: सिंगर पापोन ने देशवासियों से की अपील, बोले- प्रभावित लोगों की मदद करें
सिंगर पापोन ने देशभर के लोगों से अपील की है कि वे आगे आएं और असम में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करें.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 27, 2026 at 7:00 PM IST
हैदराबाद: सिंगर पापोन ने भारत और दुनिया भर के लोगों से असम की मदद करने की भावुक अपील की है. असम बीते कुछ दिनों से भीषण बाढ़ आपदा का सामना कर रहा है. असम में जन्मे इस म्यूजिशियन ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने तबाही के बड़े पैमाने की ओर ध्यान दिलाया और आपदा के कारण बेघर हुए हजारों परिवारों के लिए तुरंत सहायता की मांग की.
27 जुलाई को पापोन ने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है, 'भारत को नमस्कार, दुनिया को नमस्कार. मैं बस यह बताना चाहता हूं कि अभी असम में क्या हो रहा है. इस साल बाढ़ की वजह से कितनी तबाही मची है. यहां बहुत बारिश होती है, बाढ़ भी आती है, लेकिन इस बार के हालात की आप कल्पना भी नहीं कर सकते.'
सिंगर ने पानी में डूबे गांवों, बेघर हुए परिवारों और जान-माल के भारी नुकसान के बारे में बात की. उन्होंने इस आपदा से वन्यजीवों और मवेशियों पर पड़े असर का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं, लोग बेघर हैं, सैकड़ों लोग लापता हैं, लोगों की जान गई है. और न जाने कितने जानवर मर गए हैं. हालात बहुत बुरे हैं, इसलिए प्लीज इस बात को सबसे तक पहुंचाएं.'
বান পীড়িত ঠাই বোৰৰ পৰা আমাক যোগাযোগ কৰাৰ বাবে, আৰু flood relief drive tu সঁচাই ইমান অন্তৰেৰে আৰু কষ্টৰে আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে , সমগ্ৰ Volunteer খিনিক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। 🙏🏽— papon angaraag (@paponmusic) July 27, 2026
Thanking all the volunteers in the flood affected areas for carrying out the work with so much… pic.twitter.com/iCtydMYdKO
उन्होंने कहा, 'मैं भारत और दुनिया भर के सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि वे असम की ओर ध्यान दें. यह इंसानियत का मामला है. हम सभी को मिलकर काम करना होगा और जो कुछ भी हम कर सकते हैं, उसे जल्द से जल्द करना होगा. हम सब यहां अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं. अगर आप मदद करना चाहते हैं, तो प्लीज आगे आएं.'
सोमवार को यहां 'डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम' (DRIMS) की ओर से जारी ताजा बुलेटिन के मुताबिक, असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 68 हो गई है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि राज्य सरकार के मंत्री पुनर्वास कार्यों में तालमेल बिठाने के लिए पूरे राज्य में जाएंगे. राज्य सरकार की प्राथमिकता शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोगों तक राहत पहुंचाना है.