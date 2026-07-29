असम बाढ़: सलमान खान और आलिया भट्ट समेत इन स्टार्स ने जताई चिंता, बढ़ाया मदद के लिए हाथ
के समर्थन में बॉलीवुड हस्तियां भी एकजुट हो रही हैं. जहां अभिनेत्री आलिया भट्ट जागरूकता फैलाने और लोगों को मदद के लिए प्रोत्साहित करने
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 29, 2026 at 12:18 PM IST
हैदराबाद: असम में लोग अब तक की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहे हैं. वहीं आमजन जीवन तहस-नहस हो चुका है. सोशल मीडिया पर बाढ़ प्रभावित इलाकों से वायरल हो रहे वीडियो ने लोगों के पैरों तले जमीन खिसका दी है. चारों तरफ हाहाकर मचा हुआ है. वहीं, लोगों से जो बन पड़ रहा है मदद कर रहे हैं. मदद में इंडियन सेलेब्स भी पीछे नहीं हैं. वहीं, राज्य के समर्थन में बॉलीवुड हस्तियां भी एकजुट हो रही हैं. जहां अभिनेत्री आलिया भट्ट जागरूकता फैलाने और लोगों को मदद के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपने मंच का इस्तेमाल कर रही हैं, वहीं सलमान खान ने कथित तौर पर अपने गैर सरकारी संगठन 'बीइंग ह्यूमन' के जरिए से राहत अभियान शुरू किया है.
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए, आलिया ने बाढ़ से हुई तबाही और प्रभावित लोगों के जीवन की भयावहता को दिखाया है. एक्ट्रेस ने लिखा, 'इस समय बाढ़ हमारे देश के कई हिस्सों को प्रभावित कर रही है, जिनमें असम सबसे बुरी तरह प्रभावित है और बेहद चुनौतीपूर्ण समय का सामना कर रहा है. 60 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है. लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं। पूरे परिवार अपने घर, अपनी ज़मीन, अपने पशुधन... और कुछ लोगों ने तो अपने प्रियजनों को भी खो दिया है'.
अभिनेत्री ने यह भी बताया कि बाढ़ राज्य में एक लगातार होने वाली त्रासदी बन गई है. यह हर साल होती है, और फिर भी हमें चौंका देती है. असम को अभी तत्काल राहत की जरूरत है, और इसे लंबे समय तक चलने वाले पुनर्निर्माण के लिए समर्थन की आवश्यकता होगी. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि लोग राहत कार्यों में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं.
#SalmanKhan collaborates with SKFC to provide food and essential supplies to Assam's worst-hit areas.— $@M (@SAMTHEBESTEST_) July 28, 2026
For the last 10 10 days, the state has been battling one of its worst floods in recent years. Salman, who has been shooting for his next in Mumbai, has come forward to provide… pic.twitter.com/2QOcinX53i
जहां आलिया जागरूकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, वहीं सलमान खान ने प्रत्यक्ष राहत कार्यों के जरिए मदद करने का विकल्प चुना है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अभिनेता ने असम में अपने एक फैन क्लब के साथ मिलकर 'बीइंग ह्यूमन' के तहत राहत अभियान शुरू किया है. पहले चरण में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैयार भोजन के पैकेट और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण शामिल है.
आने वाले हफ्तों में, इस पहल के तहत राशन किट, दवाएं, पीने का पानी, सैनिटरी नैपकिन और मच्छर भगाने वाली दवा उपलब्ध कराई जाएगी, साथ ही बाढ़ से क्षतिग्रस्त स्कूलों और अस्पतालों के पुनर्निर्माण में भी सहायता प्रदान की जाएगी.
असम के रहने वाले गायक पापोन ने भी एक वीडियो संदेश के माध्यम से भावुक अपील की. स्थिति को हृदयविदारक बताते हुए उन्होंने भारत और विदेश के लोगों से समर्थन देने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, 'गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं, लोग बेघर हैं, सैकड़ों लोग लापता हैं, लोगों ने अपनी जान गंवाई है... कई जानवर मर गए हैं. यह एक भयावह स्थिति है, इसलिए कृपया इस बारे में जागरूकता फैलाएं. उन्होंने आगे कहा, 'मैं भारत और दुनिया भर के सभी लोगों से असम की ओर देखने का अनुरोध करता हूं. यह मानवता का मामला है... हम सभी को एक साथ आना चाहिए, जो कुछ भी हम कर सकते हैं, और हमें इसे जल्द से जल्द करना होगा.
अभिनेत्री अदा शर्मा ने भी हजारों परिवारों की पीड़ा की ओर ध्यान दिलाया. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने आपदा के भावनात्मक प्रभाव का वर्णन किया और लोगों से विश्वसनीय राहत संगठनों के माध्यम से दान करने की अपील की. उन्होंने लिखा, 'असम जलमग्न है. लगभग 900 गांव डूब चुके हैं. करीब 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और लगभग 3 लाख लोग लगातार बाढ़ के बाद राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं. घर, स्कूल, खेत और आजीविका सब कुछ बह गया है.
उन्होंने लोगों से बाढ़ के बढ़ते जल में सब कुछ खो देने के दर्द को समझने की अपील की और कहा कि एक छोटा सा योगदान भी प्रभावित परिवारों को भोजन, स्वच्छ पेयजल, दवाइयां और आश्रय मुहैया कराने में मदद कर सकता है. इससे पहले भूमि पेडनेकर ने भी मदद की अपील की थी, जबकि अभिनेता आदिल हुसैन ने सोशल मीडिया के जरिए इस संकट के बारे में जागरूकता फैलाई थी.
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सैकड़ों गांवों में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. कृषि भूमि के बड़े हिस्से जलमग्न हैं, जबकि हजारों परिवार राहत शिविरों में रह रहे हैं और बचाव एवं पुनर्वास कार्य जारी है.