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Assam Flood: असम में बाढ़ से हाहाकार, पीड़ित परिवारों को देख अदा शर्मा का पसीजा दिल, बोलीं- अगर...

असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है. इस पर एक्ट्रेस अदा शर्मा का रिएक्शन आया है. उन्होंने लोगों से एक खास अपील की है.

Adah Sharma Assam flood
अदा शर्मा/असम में बाढ़ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 26, 2026 at 5:13 PM IST

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हैदराबाद: असम में बाढ़ आने से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है. राज्य में हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है. इस बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को अपना सपोर्ट दिया है. साथ ही उन्होंने लोगों से बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की अपील भी की है.

26 जुलाई को अदा ने अपने इंस्टाग्राम पर असम के बाढ़ से प्रभावित इलाकों की तस्वीरें पोस्ट कीं. तस्वीरों में गांवों को जलमग्न होते हुए देखा जा सकता है. इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए उन्होंने एक लंबा नोट लिखा है. उन्होंने हजारों परिवारों को हो रही मुश्किलों के बारे में बताया और लोगों से मदद के लिए आगे आने की अपील की.

'द केरल स्टोरी' एक्ट्रेस ने लोगों की जिंदगी पर इसके असर की ओर ध्यान दिलाया. उन्होंने बताया कि लगभग 6.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, कई गांव डूब गए हैं और कई परिवारों को रिलीफ कैंप में पनाह लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है.

नोट में एक्ट्रेस ने लिखा है, 'लगभग 900 गांव पानी में डूब गए हैं. लगातार बाढ़ के कारण करीब 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और लगभग 3 लाख लोग राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं. घर, स्कूल, खेत और रोजी-रोटी के साधन बह गए हैं. जरा सोचिए, पानी आपके घर में घुस रहा है और आपकी यादें, कपड़े, किताबें, फसलें और रोज़ी-रोटी सब बहा ले जा रहा है और आपको पता नहीं कि कल क्या होगा. सोचिए, अपने बच्चे को सिर्फ पहने हुए कपड़ों के साथ रेस्क्यू बोट में बैठाना पड़ रहा है.'

उन्होंने आगे लिखा है, 'अगर आप मदद कर सकते हैं, तो प्लीज अपनी पसंद की किसी भरोसेमंद राहत संस्था के जरिए दान करने पर विचार करें. एक छोटा सा योगदान भी उन परिवारों को खाना, साफ पीने का पानी, दवाइयां और रहने की जगह दिलाने में मदद कर सकता है जिन्होंने सब कुछ खो दिया है.' इस नोट में एक्ट्रेस ने हेल्पलाइन नंबर भी दिया है.

इससे पहले, एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने देश भर के लोगों से अपील की थी कि वे असम में आई भयानक बाढ़ से प्रभावित लोगों के साथ अपना सपोर्ट दें और एकजुटता दिखाएं. असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, और लेटेस्ट डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (DRIMS) अपडेट में बाढ़ से जुड़ी 14 और मौतों की रिपोर्ट के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है. इनमें से सात मौतें चराईदेव में, छह शिवसागर में और एक मौत जोरहाट में दर्ज की गई.

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