PM मोदी से अक्षय कुमार तक, असरानी के निधन से टूटे सब, नम आंखों से दी श्रद्धांजलि, बोले- आपका जाना बहुत....

असरानी के निधन पर शोक जताया शोक ( ANI )

हैदराबाद: 'अंग्रेजों के जमाने के जेलर' जैसे दमदार डायलॉग बोलकर फेमस हुए एक्टर गोवर्धन असरानी दुनिया से अलविदा ले चुके हैं. दिवाली के जैसे शुभ मौके पर एक्टर का 84 साल की उम्र में लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया. एक्टर ने अपने फैंस को सोशल मीडिया पर आकर दिवाली की शुभकामनाएं दी थी और इसके थोड़ी देर बाद ही उनका निधन हो गया. आज से पांच दिन पहले एक्टर को तबीयत बिगड़ने के चलते जुहू के भारतयी आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 20 अक्टूबर की दोपहर 3.30 बजे उनका निधन हो गया. एक्टर के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बॉलीवुड के तमाम स्टार्स ने शोक जताया है और उन्हें भावभीनी श्रद्धाजंलि दी है. अक्षय कुमार ने किया शोक व्यक्त (Akshay Kumar IG Story) अक्षय कुमार बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने असरानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है . एक्टर ने बताया है कि एक हफ्ते पहले ही उन्होंने अपनी नई फिल्म हैवान की शूटिंग उनके साथ की थी. अक्षय कुमार ने असरानी के साथ कई फिल्में की हैं और अपने पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है. अनुपम खेर दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने भी असरानी के निधन पर शोक जताया है. एक्टर ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह काफी दुखी दिख रहे हैं. इस पोस्ट के साथ एक्टर ने लिखा है, अपनी उपस्थिति से दुनिया को बेहतर बनाने के लिए शुक्रिया, आपको हमेशा याद रखा जाएगा, ओम शांति राजपाल यादव ने जताया शोक (Rajpal Yadav IG Story) राजपाल यादव