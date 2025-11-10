ETV Bharat / entertainment

बर्थडे: जब हीरो पर भारी पड़ी आशुतोष राणा की खलनायकी, आखिरी वाला विलेन देख कहेंगे ये है असली 'एनिमल'

आशुतोष राणा ने अपनी इस फिल्म में विलेन का ऐसा खूंखार रोल किया था कि आज भी देखेंगे तो रूंह कांप उठेगी.

Ashutosh Rana Birthday
आशुतोष राणा बर्थडे (Poster)
हैदराबाद: बेहतरीन बॉलीवुड एक्टर आशुतोष राणा और उनके फैंस के लिए आज 10 नवंबर का दिन बेहद खास है, क्योंकि इस दिन एक्टर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं. आशुतोष 10 नवंबर 1967 को मध्य प्रदेश के गडवाढ़ा में पैदा हुए थे. आशुतोष बॉलीवुड के एकमात्र ऐसे एक्टर हैं, जिनकी खलयानकी के रोल फिल्म की लीड हीरो पर भारी पड़ते हैं. उनके इस खास दिन पर बात करेंगे उन फिल्मों की, जिसमें आशुतोष का आपको असली 'एनिमल' रोल देखने को मिलेंगे.

आवारापन

इमरान हाशमी और श्रेया सरन स्टारर फिल्म आवारापन एक जबरदस्त और हिट फिल्म है, इसमें एक्टर ने मालिक नाम का खूंखार रोल प्ले किया था. फिल्म में आशुतोष गैंगस्टर थे, जो बिना सोचे समझे ही लोगों को मौत के घाट उतार देता है.

संघर्ष

अगले ही साल 1999 में आशुतोष को अक्षय कुमार और प्रीति जिंटा स्टारर फिल्म संघर्ष में लज्जा शंकर पांडे के ऐसे खलनायक के रूप में देखा था, जिसने दर्शकों में डर पैदा कर दिया था. एक्टर का यह रोल आज भी लोगों में दहशत पैदा कर सकता है.

बादल

बॉबी देओल और रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म बादल साल 2000 में रिलीज हुई थी. यह उनके करियर की 11वीं फिल्म है, जिसमें उन्होंने एक खतरनाक पुलिसवाले का रोल प्ले किया था.

राज

डीनो मोरिया और बिपाशा बसु स्टारर फिल्म राज एक सुपरहिट फिल्म है, जिसके गाने आज भी सुने जाते हैं. ना सिर्फ गाने बल्कि यह फिल्म डरावनी होने के चलते भी चर्चा में थी. इस फिल्म में आशुतोष ने प्रो. अग्नि स्वरूप का रोल प्ले किया था और पूरी फिल्म में उन्होंने दर्शकों को खूब डराया था.

दुश्मन

फिल्म दुश्मन देखने के बाद यकीकन आपकी रूह कांप उठेगी. फिल्म में इतनी वॉयलेंस है कि एक-एक सीन देखते ही सीने में खौफ बैठ जाता है. फिल्म में आशुतोष ने गोकुल पंडित का ऐसा विलेन किरदार निभाया था, जो किसी जंगली जानवर से कम नहीं था.साल 1998 में रिलीज हुई इस फिल्म में काजोल का डबल रोल था.

