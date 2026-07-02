अशनूर कौर के घर में बाढ़ का पानी? 'बिग बॉस 19' की कंटेस्टेंट ने दी सफाई, कहा- बारिश की वजह से...
अशनूर कौर ने साफ किया है कि उनके मुंबई वाले घर में पानी बारिश की वजह से नहीं, बल्कि पाइप फटने के कारण भरा था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 2, 2026 at 5:24 PM IST
हैदराबाद: 'बिग बॉस 19' में नजर आईं टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर के घर का वीडियो सामने आया था, जिसमें उनके मुंबई वाले घर में पानी भरा देखकर उनके फैंस हैरान रह गए. पानी की वजह से घर के कई फर्नीचर भी खराब हो गए. चूंकि, मुंबई में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, इसलिए फैंस को लगा कि बारिश का पानी उनके घर के अंदर तक पहुंच गया. लेकिन अब अशनूर ने घर में पानी-पानी होने की असल वजह बताई है.
बुधवार, 1 जुलाई को अशनूर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि उनके घर में पानी भर गया था. घर में हर तरफ पानी ही पानी था और कई लोग घर के फर्श पर फैले पानी की सफाई और पोंछा लगाते हुए दिखे. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'एक इवेंट के लिए निकलना है और घर में यह हो गया है. मुझ पर लगी सारी 'नजर' खुशी, सफलता और तरक्की में बदल जाए.'
Actress Ashnoor Kaur shared an Instagram story showing rainwater entering her home during Mumbai’s heavy rainfall.— Chota Don (@choga_don) July 1, 2026
But the bigger question is: if she doesn’t live on the ground floor, where did the water come from?
She lives on the fourth floor, so it seems unlikely that her… pic.twitter.com/kZvHIe0z4K
इस पोस्ट के बाद आज, 2 जुलाई को अशनूर ने एक और पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने घर में हुए पानी-पानी की वजह बताई. उन्होंने साफ किया, 'सबसे पहले, उन सभी का शुक्रिया जिन्होंने पानी भरने वाली स्टोरी के बाद मेरा हाल-चाल पूछा. मेरा डीएम प्यार और कंसर्न से भरा हुआ है.'
उन्होंने आगे पोस्ट में बताया कि उनके घर में पानी कैसे भरा. उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा है, 'यह पाइप फटने की वजह से हुआ था (बारिश के पानी की वजह से नहीं, हाहा). हालांकि, हमारी सोसाइटी की तेज और प्रोफेशनल हाउसकीपिंग टीम की वजह से कुछ ही मिनटों में स्थिति को काबू में कर लिया गया और कोई नुकसान नहीं हुआ.' उन्होंने यह भी बताया कि पानी भरने से मची अफरातफरी का उनके पालतू कुत्ते ने कैसे 'मजा' लिया और वह इस हंगामे के बीच एक कोने में बैठा रहा.
अशनूर कौर को सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में देखा गया था. लेकिन एक टास्क के दौरान तान्या मित्तल को लकड़ी के तख्ते से मारने के कारण उन्हें शो से बाहर कर दिया गया. 'बिग बॉस 19' का फिनाले 7 दिसंबर को हुआ और एक्टर गौरव खन्ना शो के विजेता बने.