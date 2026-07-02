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अशनूर कौर के घर में बाढ़ का पानी? 'बिग बॉस 19' की कंटेस्टेंट ने दी सफाई, कहा- बारिश की वजह से...

अशनूर कौर ( IANS )

हैदराबाद: 'बिग बॉस 19' में नजर आईं टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर के घर का वीडियो सामने आया था, जिसमें उनके मुंबई वाले घर में पानी भरा देखकर उनके फैंस हैरान रह गए. पानी की वजह से घर के कई फर्नीचर भी खराब हो गए. चूंकि, मुंबई में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, इसलिए फैंस को लगा कि बारिश का पानी उनके घर के अंदर तक पहुंच गया. लेकिन अब अशनूर ने घर में पानी-पानी होने की असल वजह बताई है. बुधवार, 1 जुलाई को अशनूर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि उनके घर में पानी भर गया था. घर में हर तरफ पानी ही पानी था और कई लोग घर के फर्श पर फैले पानी की सफाई और पोंछा लगाते हुए दिखे. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'एक इवेंट के लिए निकलना है और घर में यह हो गया है. मुझ पर लगी सारी 'नजर' खुशी, सफलता और तरक्की में बदल जाए.'