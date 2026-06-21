World Music Day: आशा भोसले की आखिरी रिकॉर्डिंग्स, AR रहमान ने 'Asha Forever' का टीजर जारी कर 'सुरों की मल्लिका' को दी श्रद्धांजलि
ए.आर. रहमान ने आशा भोसले को ट्रिब्यूट देने वाले गाने का टीजर जारी किया है. यह गाना उनकी आखिरी रिकॉर्डिंग्स में से एक है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 21, 2026 at 5:21 PM IST
हैदराबाद: म्यूजिक लवर्स को एक बार फिर भारतीय संगीत की दो सबसे मशहूर आवाजें, ए.आर. रहमान और आशा भोंसले, एक खास नए गाने के साथ सुनाई देगी. वर्ल्ड म्यूजिक डे पर ए.आर रहमान ने अपने आने वाले गाने का टीजर जारी किया है. आशा भोंसले के निधन से पहले रिकॉर्ड किया गया यह गाना उनके बेहतरीन करियर की आखिरी रिकॉर्डिंग्स में से एक है. इस वजह से यह न सिर्फ एक हिस्टोरिकल कोलैबोरेशन है, बल्कि दुनिया भर के म्यूजिक लवर्स के लिए एक भावुक पल भी है.
रविवार, 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे पर ए.आर रहमान ने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर आने वाले गाने का टीजर का अनावरण किया. इस टीजर को उन्होंने एक खास नोट के साथ जोड़ा, जिसमें लिखा है, 'इस वर्ल्ड म्यूजिक डे पर, हम एक ऐसी आवाज का जश्न मना रहे हैं जिसने पीढ़ियों, भाषाओं और सीमाओं को पार कर लिया है. यह ट्रिब्यूट एक सपने की तरह शुरू हुआ था जब आशा भोसले जी हमारे साथ थीं. हमें उम्मीद थी कि वह इस प्रोजेक्ट में मौजूद प्यार और आभार को देखेंगी.'
On this World Music Day, we celebrate a voice that has transcended generations, languages, and borders.— A.R.Rahman (@arrahman) June 21, 2026
This tribute began as a dream while Asha Bhosle ji was still with us. We had hoped she would witness the love and gratitude this project carries.
Around the world, we… pic.twitter.com/hxr3sOFdtI
उन्होंने आगे लिखा, 'दुनिया भर में, हम म्यूजिक के दिग्गजों का जश्न मनाते हैं. हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसकी आवाज अनगिनत जिंदगियों का साउंडट्रैक बन गई है. सबसे मतलब वाला ट्रिब्यूट अलग-अलग म्यूजिशियन, ट्रेडिशन्स और साउंड्स को एक साथ लाकर उनकी असाधारण विरासत का जश्न मनाना था.'
आखिरी में दिवंगत गायिका को श्रद्धांजलि देते हुए रहमान ने लिखा है, 'यह आशा जी को हमारी विनम्र पेशकश है. उनका म्यूजिक आने वाली पीढ़ियों के दिलों को प्रेरित करता रहे. आज, हम टीजर के साथ इस सफर की एक झलक शेयर कर रहे हैं. पूरा ट्रिब्यूट जल्द ही दिखाया जाएगा. हमें उम्मीद है कि आप सभी इसे उसी प्यार से लेंगे, जिससे इसे बनाया गया था.'
यह गाना, भारतीय सिनेमा और ग्लोबल म्यूजिक में आशा भोसले के बेमिसाल योगदान का जश्न मनाने के लिए बनाया गया है. इसे विदाई के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी विरासत के सम्मान के तौर पर पेश किया गया है जो कलाकारों और दर्शकों की कई पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है. रहमान और आशा भोंसले दोनों ने एक साथ मिलकर कई गाने गाए हैं. इनमें 'राधा कैसे ना जले', 'कहीं आग लगे', 'रंगीला रे' जैसे मशहूर गाने शामिल हैं.