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World Music Day: आशा भोसले की आखिरी रिकॉर्डिंग्स, AR रहमान ने 'Asha Forever' का टीजर जारी कर 'सुरों की मल्लिका' को दी श्रद्धांजलि

आशा भोसले/ए.आर. रहमान ( @arrahman X Handle )

हैदराबाद: म्यूजिक लवर्स को एक बार फिर भारतीय संगीत की दो सबसे मशहूर आवाजें, ए.आर. रहमान और आशा भोंसले, एक खास नए गाने के साथ सुनाई देगी. वर्ल्ड म्यूजिक डे पर ए.आर रहमान ने अपने आने वाले गाने का टीजर जारी किया है. आशा भोंसले के निधन से पहले रिकॉर्ड किया गया यह गाना उनके बेहतरीन करियर की आखिरी रिकॉर्डिंग्स में से एक है. इस वजह से यह न सिर्फ एक हिस्टोरिकल कोलैबोरेशन है, बल्कि दुनिया भर के म्यूजिक लवर्स के लिए एक भावुक पल भी है. रविवार, 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे पर ए.आर रहमान ने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर आने वाले गाने का टीजर का अनावरण किया. इस टीजर को उन्होंने एक खास नोट के साथ जोड़ा, जिसमें लिखा है, 'इस वर्ल्ड म्यूजिक डे पर, हम एक ऐसी आवाज का जश्न मना रहे हैं जिसने पीढ़ियों, भाषाओं और सीमाओं को पार कर लिया है. यह ट्रिब्यूट एक सपने की तरह शुरू हुआ था जब आशा भोसले जी हमारे साथ थीं. हमें उम्मीद थी कि वह इस प्रोजेक्ट में मौजूद प्यार और आभार को देखेंगी.'