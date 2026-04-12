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आशा भोसले का निधन: 1974 में चित्तौड़ दुर्ग पर ने मीरा मंदिर में गाए भजन, दाल-बाटी-चूरमा का लिया स्वाद

साल 2012 की तस्वीर जब आशा भोसले चित्तौड़ दुर्ग पर आई थी ( Photo Courtesy- Ravindra Chaturvedi )