आशा भोसले का निधन: 1974 में चित्तौड़ दुर्ग पर ने मीरा मंदिर में गाए भजन, दाल-बाटी-चूरमा का लिया स्वाद
आशा भोसले ने 1974 में दुर्ग स्थित मीरा मंदिर में काफी देर तक भजन गाए और वहां बैठकर बातें कीं.
Published : April 12, 2026 at 6:48 PM IST
चित्तौड़गढ़: मशहूर गायिका आशा भोसले के निधन से संगीत प्रेमियों को गहरा सदमा लगा है. जैसे ही उनके निधन की खबर आई, हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. आशा भोसले की चित्तौड़गढ़ दुर्ग से भी खास यादें जुड़ी रही हैं. वे चित्तौड़ दुर्ग पर दो बार आई थीं. आज से करीब 52 साल पहले, अक्टूबर 1974 में और 2012 में आसा भोसले चित्तौड़ दुर्ग पर आई थीं. उस समय किसी को उनकी आने की सूचना नहीं थी.
चित्तौड़ दुर्ग के आखिरी किलेदार परिवार के जयप्रकाश भटनागर ने बताया कि सुबह 9 बजे गुनगुनी धूप में वे अपने घर के बाहर खड़े थे. एक बड़ी गाड़ी गुजरी जिसमें आशा भोसले, उनकी बहन उषा मंगेशकर, पायलट हेमंत भोसले और कुछ अन्य लोग सवार थे. व्यू पॉइंट पर गाड़ी रुकी तो भटनागर ने पहले उन्हें लता मंगेशकर समझ लिया और पूछा, “लता दीदी हैं क्या?” ड्राइवर ने मना किया, लेकिन बार-बार पूछने पर बताया कि ये आशा भोसले हैं.
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दाल-बाटी और चूरमा खाया: भटनागर ने खुद को रेडियो श्रोता संघ से बताया और दुर्ग भ्रमण कराने की पेशकश की. आशा भोसले ने सहमति जताई. उन्होंने दुर्ग स्थित मीरा मंदिर में काफी देर तक भजन गाए और वहां बैठकर बातें कीं. इस दौरान उन्होंने पुराने कलाकारों के नाम लेते हुए कहा कि उनमें उन्हें देवानंद सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं. दुर्ग घूमने के बाद लंच के लिए उन्होंने दाल-बाटी-चूरमा खाने की इच्छा जताई.
जयप्रकाश भटनागर ने बताया कि पाडनपोल के पास घर पर बन रही दाल-बाटी के साथ उन्होंने इमली के पेड़ की पत्तियां तोड़कर साफ कीं और खाना शुरू कर दिया. भटनागर ने बताया कि आशा भोसले ने उनसे एक ही निवेदन किया था कि उन्हें लताजी से मिलवा दें. बाद में भटनागर तीन बार मुंबई गए और तीसरी बार में लता मंगेशकर के घर पैदल पहुंचकर उनसे मिलवाया, जहां काफी देर तक बातचीत हुई.
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2012 की यात्रा: दिसंबर 2012 में आशा भोसले अपनी बहनों उषा भोसले, एक अन्य बहन और भांजी के साथ चार-पांच गाड़ियों के काफिले में उदयपुर से चित्तौड़गढ़ दुर्ग आई थीं. राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (आरटीडीसी) की होटल पन्ना के मैनेजर रविंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि पूरा परिवार शाम को दुर्ग पहुंचा. सर्दी का मौसम होने के कारण जल्दी अंधेरा हो गया था. वे कुम्भा महल में स्थित लाइट एंड साउंड शो देखना चाहती थीं. समय से पहले पहुंचकर परिवार के साथ बेंच पर काफी देर बैठी रहीं.
बाद में उन्होंने शो देखा और इसकी खूब सराहना की. रात के समय विशाल दुर्ग को देखकर वे अभिभूत हो गईं और बोलीं, “यह हमारी बहुत बड़ी विरासत है.” सर्दी में उन्होंने डिस्पोजल ग्लास में चाय भी पी. उनके मन में पद्मिनी महल घूमने की भी इच्छा थी, लेकिन अंधेरा होने के कारण वे नहीं जा पाईं। यह दौरा पूरी तरह निजी था, इसलिए मीडिया में कहीं नहीं आया और ना ही कोई फोटो वायरल हुई. आशा भोसले की ये दोनों यात्राएं चित्तौड़गढ़ की सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय लोगों की मेहमाननवाजी की सुंदर मिसाल बन गई हैं.
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