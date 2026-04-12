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आशा भोसले का निधन: कब, कहां और कितने बजे दिग्गज गायिका का होगा अंतिम संस्कार, जानें यहां

ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉ. प्रतीत समदानी ने इस महान गायिका के निधन की पुष्टि की. डॉ. समदानी ने कहा, 'आशा भोसले ने आज ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली. मल्टी-ऑर्गन फेलियर (शरीर के कई अंगों के काम करना बंद कर देने) के कारण उनका निधन हुआ.

मुंबई: मशहूर दिग्गज गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया, जिससे भारतीय संगीत के एक युग का अंत हो गया. उन्हें हाल ही में ज्यादा थकान और सीने में इन्फेक्शन के कारण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. आज, 12 अप्रैल को उनका निधन हो गया है.

डॉक्टर के अलावा आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने भी उनकी मौत की खबर की पुष्टि की है. मीडिया से बात करते हुए आनंद ने बताया, 'मेरी मां का आज निधन हो गया. लोग कल सुबह 11 बजे लोअर परेल के 'कासा ग्रांडे' में, जहां वे रहती थीं, उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दे सकते हैं. उनका अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा.'

आशा भोसले के पार्थिव शरीर को कल, 13 अप्रैल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक उनके मुंबई स्थित आवास पर रखा जाएगा, ताकि रिश्तेदार और प्रशंसक उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे. अंतिम संस्कार शाम लगभग 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में होगा.

आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले का बयान (ANI)

कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा भोसले के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है. अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. रविवार, 12 अप्रैल को पीएम मोदी ने अपने ऑफिशियल एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर एक मैसेज साझा करते हुए, इस दिग्गज गायिका के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. पीएम ने लिखा है, 'यह सुनकर बहुत चिंता हुई कि आशा भोसले जी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.'

आशा भोसले के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आने के तुरंत बाद 11 अप्रैल को आशा भोसले की पोती जनाई भोसले ने सोशल मीडिया पर एक अपडेट शेयर किया. उन्होंने साफ किया कि दिग्गज गायिका को 'बहुत ज़्यादा थकान' और 'सीने में इन्फेक्शन' की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था.