बेटी की सुसाइड के बाद आई थी आशा भोसले की ये फिल्म, सेट पर रोल में असल में रोती थीं गायिका, यहां देखें मूवी
इस फिल्म की रिलीज से पहले आशा की बेटी ने आत्महत्या की थी और इसका दर्द गायिका को मरते दम तक रहा था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 13, 2026 at 3:41 PM IST
हैदराबाद: भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके जाने से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और फैंस में शोक की लहर दौड़ गई. आशा को इंडस्ट्री में आशा ताई कहकर बुलाया जाता था. उन्होंने अपने लंबे सिंगिंग करियर में हर तरह के गाने (दर्दभरे, लव-रोमांटिक और आइटम सॉन्ग) गाए थे. उनकी सिंगिंग में जरा भी कमी नहीं थी और एक दफा उन्हें इस बात को माना था कि म्यूजिक कंपोजर उन्हें उनकी स्वर्गीय दीदी लता मंगेशकर के मुकाबले मुश्किल गाने दिया करते थे. आशा ने भी जो गाना मिला और उसे दिल से गाया. इसलिए आज भी उनके नगमे लोग आज भी गुनगुनाते हैं. गाने के साथ-साथ उन्होंने फिल्मों में भी अभिनय किया था.
आशा जी की डेब्यू फिल्म
अपने लंबे सिंगिंग करियर में आशा ने 12 हजार से ज्यादा गाने गाए थे. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उन्हें इतिहास में सबसे अधिक बार रिकॉर्डिंग करने वाली कलाकार के रूप में दर्ज किया गया है. उन्होंने 79 साल की उम्र में एक्टिंग में हाथ आजमाया था. आशा ने मराठी फिल्म माई (2013) में इतना भावुक रोल किया था कि दर्शकों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे. फिल्म में उन्होंने एक ऐसी मां का रोल किया था, जो अल्जाइमर से पीड़ित थी. ऐसे में उनका बेटा उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ने का फैसला लेते हैं. यह फिल्म आशा जी के लिए बेहद खास और दिल से जुड़ी हुई थी.
यह उनकी डेब्यू फिल्म थी. एक इंटरव्यू में खुद आशा ने बताया था कि इस रोल की कहानी ने उन्हें बहुत भावुक कर दिया था. इस फिल्म में उन्होंने रोने के लिए किसी ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि रोल के मुताबिक उन्हें असली के आंसू आते थे. आपको बता दें, माई की रिलीज से एक साल पहले उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली थी और साल 2015 में उनके बेटे का कैंसर से निधन हो गया था.
'माई' को ऑनलाइन कहां देखें?
'माई' में आशा भोसले के अलावा अनुपम खेर, पद्मिनी कोल्हापुरे, राम कपूर जैसे कलाकार दिखे थे. इस फिल्म को यूट्यूब पर आसानी से देख सकते हैं. वहीं, यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर भी उपलब्ध है.