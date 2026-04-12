आशा भोसले : अपनी जिद और प्रतिभा से हासिल किया अनूठा मुकाम
चंचल, उदास या पॉप, हर मनोदशा को व्यक्त करने वाली आवाज खामोश हो गई. पढ़ें पूरी खबर.
Published : April 12, 2026 at 2:33 PM IST
मुंबई : मशहूर सिंगर आशा भोसले का रविवार को निधन हो गया. वह 92 साल की थीं. आशा भोसले ने अपनी अनूठी आवाज से हिंदी पार्श्व गायन में अलग मुकाम हासिल किया था. उनकी आवाज में एक अलग ही चंचलता और आत्मा थी, जिसने कई पीढ़ियों को गुदगुदाया. वह आवाज जिसे सुनकर लोग सुबह उठते थे, रात को सोते थे, उन प्रेम कहानियों में खो जाते थे जो कभी पूरी नहीं हो सकीं और हां, उस पर झूमते और रॉक एंड रोल करते थे. साल 2023 में एक न्यूज एजेंसी को दिए गए एक इंटरव्यू में आशा भोसले ने कहा था, "सांस नहीं होती तो आदमी मर जाता है, मेरे लिए संगीत मेरी सांस है. मैंने अपना जीवन इसी सोच के साथ बिताया है."
आशा भोसले, मंगेशकर बहनों में से सबसे अलग थीं. कहा जाता है कि उनकी बहुमुखी प्रतिभा की बराबरी उनकी बहन भी नहीं कर सकती थीं. वह मात्र 16 साल की थीं, जब उन्होंने गणपतराव भोसले से शादी की. बाद में उन्होंने अपने सहयोगी और मशहूर संगीतकार आर डी बर्मन से विवाह किया.
आशा भोसले, ऐसा नाम बोलते ही जो छवि लोगों के दिलों में बसी है, वह कुछ ऐसा है- मुस्कुराता हुआ चेहरा, हमेशा साड़ी में, बिंदी लगाए और करीने से जूड़े में बंधे बाल. 80 साल की उम्र में भी पूरे जोश के साथ "एक मैं और एक तू" पर नाचती हुई, और सबसे यादगार पल 2024 में दुबई में एक कॉन्सर्ट में विक्की कौशल के सिग्नेचर हुक स्टेप को दोहराते हुए "तौबा, तौबा" पर उनका नृत्य.
उनकी आवाज और आवाज की विविधता अनूठी थी. एक ओर उन्होंने "आजा, आजा" पर श्रोताओं को बड़ी कुशलता से थिरकाया, तो दूसरी ओर उतनी ही कुशलता से "चैन से हम को कभी" में खोए हुए प्यार का मातम मनाया.
बॉलीवुड में लगभग हर फिल्म के गाने में महिला मुख्य भूमिकाओं के लिए आशा की आवाज का इस्तेमाल किया गया है. आशा ने करीब आठ दशकों तक हिंदी पार्श्व गायन की दुनिया पर राज किया. उन्होंने 12,000 गानों का अविश्वसनीय रिकॉर्ड बनाया.
उनका पहला गाना 1943 में 10 साल की उम्र में मराठी फिल्म "माझा बल" के लिए था. उन्होंने 2010 के दशक के अंत तक और उसके बाद भी गाना जारी रखा. वह वैश्विक संगीत इतिहास में सबसे लंबे समय तक गाने वाली गायिका बन गईं.
अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के विपरीत, उनकी आवाज स्थिर और मधुर बनी रही, यहां तक कि 80 साल की उम्र में भी.लता मंगेशकर का निधन फरवरी 2022 में 92 वर्ष की आयु में हुआ. लता और आशा के करियर को अलग करना मुश्किल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है.
दो ऐसी आवाजें जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया. एक ऐसी सार्वभौमिक पहचान का प्रतिनिधित्व किया जिसकी कोई सीमा नहीं थी. जहां लता को पहले प्रसिद्धि मिली, वहीं जोशीली आशा ने भी उनका अनुसरण किया. उन्होंने न केवल शोहरत साझा की, बल्कि उसकी सीमाओं का विस्तार भी किया, उसे अपने जोश और अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा से अपना बना लिया.
जहां लता संगीत निर्देशक मदन मोहन, जो मधुर संगीत और गजलों के उस्ताद थे, की पहली पसंद थीं, वहीं आशा भी इस विधा में उतनी ही निपुण थीं. उन्हें आज भी फिल्म "उमराव जान" में गाई गई गजलों के लिए याद किया जाता है. इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था.
कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई. पहले ओ पी नैयर के साथ उनके लयबद्ध और जोशीले गीतों के लिए और बाद में आर डी बर्मन के साथ कैबरे, रोमांस, विलाप और अन्य सभी भावपूर्ण शैलियों से प्रेरित गीतों के लिए.
A voice that will echo through generations, a voice that defined timeless music. Asha Bhosle ji, you will always be remembered. Om Shanti 🙏— Nikhil saini (@iNikhilsaini) April 12, 2026
#AshaBhosle pic.twitter.com/P7GsjjxTsd
उस दौर में जब पार्श्व गायन शास्त्रीय शुद्धता की ओर अधिक झुका हुआ था, आशा ने उसमें नजाकत, आत्मविश्वास और आधुनिकता का तड़का लगाया. वह क्लब सॉन्ग, कैबरे नंबर और युवा रोमांस की आवाज बन गईं - ऐसी शैलियां जिन्हें अपनाने से दूसरे हिचकिचाते थे. ओपी नैयर की मदद से उन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली थी. नैयर ने उन्हें "नया दौर" में मौका दिया, जहां उन्होंने वैजयंतीमाला के लिए गाना गाया. गाना था "मांग के साथ तुम्हारा". इस गाने ने आशा के लिए फिल्म इंडस्ट्री में कई रास्ते खोल दिए, जिसके बाद उन्होंने "वक्त" और "गुमराह" जैसी फिल्मों में भी गाया.
उनके करियर का अगला चरण और भी अधिक परिवर्तनकारी रहा. आर. डी. बर्मन के साथ उनकी साझेदारी ने 1960 और 70 के दशक में हिंदी फिल्म संगीत को नया रूप दिया. "पिया तू अब तो आजा" और "दम मारो दम" जैसे गीतों ने उनकी अद्वितीय बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया. उनकी आवाज कभी भावुक, कभी चंचल, कभी विद्रोही, कभी रोमांटिक, कभी दर्द भरी, लेकिन हमेशा गहरी अभिव्यक्ति से भरपूर थी. फिर भी, उन्हें केवल "बहुमुखी" कहना अनुचित होगा.
आशा भोसले की खासियत सिर्फ उनकी लंबी गायकी ही नहीं थी, बल्कि खुद को नए सिरे से गढ़ने का उनका तरीका भी था. ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा से लेकर वैश्विक मंचों तक, विनाइल रिकॉर्ड से लेकर स्ट्रीमिंग तक, उन्होंने अपनी संगीत शैली को लगातार विकसित करके प्रासंगिक बने रहने का प्रयास किया.
आशा के सबसे लोकप्रिय गानों में 'अभी ना जाओ छोड़ कर', 'इन आंखों की मस्ती', 'दिल चीज क्या है', 'पिया तू अब तो आजा', दुनिया में लोगों को' और जरा से झूम लूं मैं' शामिल हैं. वह मीना कुमारी, मधुबाला, जीनत अमान से लेकर काजोल, उर्मिला मातोंडकर और पद्मिनी और वैजयंतीमाला जैसे दक्षिण अभिनेताओं तक कई प्रमुख महिलाओं की आवाज थीं.
8 सितंबर, 1935 को सांगली (महाराष्ट्र) में जन्मीं आशा को उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर ने उनकी बहन की तरह ही संगीत की शिक्षा दी. शायद संगीत उनके भाग्य में ही लिखा था. चार बहनों में से लता, उषा और आशा पार्श्व गायिकाएं थीं, जबकि मीना संगीतकार हैं. उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर भी संगीतकार हैं.
अपने पिता के निधन के बाद महज 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था. 1943 में फिल्म "माझा बल" के लिए मराठी गीत "चला चला नव बला" था. हिंदी फिल्म जगत में उनकी पहली प्रस्तुति 1948 में फिल्म "चुनरिया" के लिए "सावन आया" गीत से हुई. फिल्म उद्योग में उनके शुरुआती साल संघर्ष से भरे रहे: उन्हें कम दर्जे की फिल्मों में गाने के लिए मजबूर किया गया और पहले से ही मशहूर उनकी बहन के कारण वे हमेशा पीछे रह गईं.
आशा भोसले को दादासाहेब फाल्के, पद्म विभूषण, राष्ट्रीय पुरस्कार और अन्य संगीत सम्मान सहित कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है. यूके में उनका एक फेसम रेस्तरां भी है, इसका नाम "आशा" है. 1990 के दशक में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूम मचाई. बॉय जॉर्ज के गीत "बो डाउन मिस्टर" को अपनी आवाज दी और बॉय बैंड कोड रेड के साथ गाया. उसी वर्ष उन्हें सरोद वादक उस्ताद अली अकबर खान के साथ रिकॉर्ड किए गए शास्त्रीय एल्बम "लेजेंसी" के लिए पहला ग्रैमी नामांकन मिला.उन्होंने उसी निडरता के साथ इंडिपॉप संगीत को अपनाया.
उनका 1997 का गैर-फिल्मी एल्बम "जानम समझा करो", जिसे लेस्ली लुईस ने संगीतबद्ध किया था, में मधुर गीत "रात शबनामी" शामिल था. उन्होंने अदनान शमी के साथ "कभी तो नजर मिलाओ" और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रेट ली के साथ "यू आर द वन फॉर मी" और "हां मैं तुम्हारा हूं" पर भी काम किया.
2006 में उन्हें दूसरा ग्रैमी नामांकन "यू हैव स्टोलन माय हार्ट: सॉन्ग्स फ्रॉम आर डी बर्मन्स बॉलीवुड" के लिए मिला, जिसे उन्होंने अमेरिकी स्ट्रिंग चौकड़ी क्रोनोस चौकड़ी के साथ रिकॉर्ड किया था.लगातार खुद को नए रूप में ढालते हुए, आशा ने सोशल मीडिया पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 7.5 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं.
एक ऐसी कलाकार जो हमेशा बदलती रहीं और अपने व्यक्तित्व और गीतों में जीवन के प्रति एक उमंग और प्रेम का भाव समाहित करती थीं, जिसमें जीवन की सभी जटिलताएं, अच्छाई, बुराई, सुख और दुःख सब शामिल थे.
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