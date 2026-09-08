Asha Bhosle Birth Anniversary: आशा ताई का आखिरी गाना 'ऐ मेरी जिंदगी' रिलीज, 'ओम का हरि' में दिखीं गायिका की झलक
दिवंगत गायिका आशा भोसले का आज बर्थ एनिवर्सरी है. इस मौके पर 'ओम का हरि' के मेकर्स ने उनका आखिरी गाना रिलीज किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2026 at 6:14 PM IST
हैदराबाद: भारतीय संगीत की दिग्गज गायिका आशा भोसले का आज (8 सितंबर) बर्थ एनिवर्सरी है. वह भारतीय सिनेमा की महान गायिकाओं में से एक थीं. इसी साल 12 अप्रैल को उनका निधन हो हो गया था. चूंकि, आज (8 सितंबर) आशा भोसले की बर्थ एनिवर्सरी है, इसलिए इस खास मौके को और भी खास बनाने के लिए 'ओम का हरि' के मेकर्स ने गायिका का आखिरी फिल्मी गाना 'ऐ मेरी जिंदगी' रिलीज किया है. इस म्यूजिक वीडियो में मशहूर गायिका के साथ गाने की रिकॉर्डिंग की झलकियां दिखाई गई हैं.
'ओम का हरि' के मेकर्स ने मंगलवार को यूट्यूब पर 'ऐ मेरी जिंदगी' का वीडियो सॉन्ग रिलीज किया है. इस गाने में आशा भोसले का स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करते हुए एक छोटा सा हिस्सा दिखाया गया है. इसमें उन्हें फिल्म के मेकर्स और एक्टर अंशुमन झा के साथ बातचीत करते हुए देखा जा सकता है. गाने की शूटिंग के दौरान के खास पल देखने लायक हैं.
वीडियो में आशा भोसले यह याद करती हुई दिख रही हैं कि वह इस गाने के लिए कैसे जुड़ीं. उन्होंने बताया कि मेकर्स ने उन्हें फोन करके कहा कि वे गाना भेज रहे हैं. गाना सुनने के बाद, दिवंगत सिंगर ने बिना किसी सवाल के तुरंत इसे गाने के लिए हामी भर दी. उन्हें यह गाना बहुत पसंद आया था.
'ऐ मेरी जिंदगी' को राजीव सारंग ने कंपोज किया है और प्रदीप शर्मा खुसरो ने लिखा है. इस गाने में पुराने जमाने का जादू है और आशा की आवाज इसमें एक प्यारा और भावुक रंग भरती है.
बता दें कि इसे 2023 के आखिर में रिकॉर्ड किया गया था और इसके वीडियो में आशा ताई को स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करते हुए भी दिखाया गया है. स्टूडियो में उनकी मुलाकात एक्टर अंशुमन झा से हुई थी और उन्होंने शूट के बारे में बातचीत की थी. 'ऐ मेरी जिंदगी' वीडियो गाने में आशा भोसले की आखिरी झलक निश्चित रूप से आपका दिल जीत लेगी.
आशा भोसले का निधन 12 अप्रैल 2026 को मुंबई में 92 साल की उम्र में हुआ. बहुत ज्यादा थकान और छाती में संक्रमण के कारण उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. आखिरकार, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के कारण उनका निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार 13 अप्रैल को मुंबई के शिवाजी पार्क में किया गया था.