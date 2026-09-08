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Asha Bhosle Birth Anniversary: आशा ताई का आखिरी गाना 'ऐ मेरी जिंदगी' रिलीज, 'ओम का हरि' में दिखीं गायिका की झलक

हैदराबाद: भारतीय संगीत की दिग्गज गायिका आशा भोसले का आज (8 सितंबर) बर्थ एनिवर्सरी है. वह भारतीय सिनेमा की महान गायिकाओं में से एक थीं. इसी साल 12 अप्रैल को उनका निधन हो हो गया था. चूंकि, आज (8 सितंबर) आशा भोसले की बर्थ एनिवर्सरी है, इसलिए इस खास मौके को और भी खास बनाने के लिए 'ओम का हरि' के मेकर्स ने गायिका का आखिरी फिल्मी गाना 'ऐ मेरी जिंदगी' रिलीज किया है. इस म्यूजिक वीडियो में मशहूर गायिका के साथ गाने की रिकॉर्डिंग की झलकियां दिखाई गई हैं.

'ओम का हरि' के मेकर्स ने मंगलवार को यूट्यूब पर 'ऐ मेरी जिंदगी' का वीडियो सॉन्ग रिलीज किया है. इस गाने में आशा भोसले का स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करते हुए एक छोटा सा हिस्सा दिखाया गया है. इसमें उन्हें फिल्म के मेकर्स और एक्टर अंशुमन झा के साथ बातचीत करते हुए देखा जा सकता है. गाने की शूटिंग के दौरान के खास पल देखने लायक हैं.

वीडियो में आशा भोसले यह याद करती हुई दिख रही हैं कि वह इस गाने के लिए कैसे जुड़ीं. उन्होंने बताया कि मेकर्स ने उन्हें फोन करके कहा कि वे गाना भेज रहे हैं. गाना सुनने के बाद, दिवंगत सिंगर ने बिना किसी सवाल के तुरंत इसे गाने के लिए हामी भर दी. उन्हें यह गाना बहुत पसंद आया था.