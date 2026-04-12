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आशा भोसले के अस्पताल में भर्ती होने से 'चिंतित' हुए पीएम मोदी, सिंगर की रिकवरी के लिए भगवान से की प्रार्थना

मशहूर सिंगर आशा भोसले अस्पताल में भर्ती है. यह खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.

Asha Bhosle PM Narendra Modi
आशा भोसले/पीएम मोदी (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 12, 2026 at 11:11 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिग्गज गायिका आशा भोसले की अचानक तबीयत खराब होने की खबर से पूरा देश चिंतित है. हिंदी सिनेमा की सबसे महान गायिकाओं में से एक मानी जाने वाली आशा भोसले को बहुत ज्यादा थकान और सीने में इन्फेक्शन के कारण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हर कोई उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए भगवान से प्रार्थना की है.

पीएम मोदी ने आशा भोसले के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है. अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. रविवार, 12 अप्रैल को पीएम मोदी ने अपने ऑफिशियल एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर एक मैसेज साझा करते हुए, इस दिग्गज गायिका के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.

पीएम ने अपने एक्स हैंडल पोस्ट में लिखा है, 'यह सुनकर बहुत चिंता हुई कि आशा भोसले जी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.'

पिछले साल, पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर आशा भोसले ने उनके लिए एक खास वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया था. इस वीडियो में, मशहूर गायिका ने कहा था, 'हमारे लिए तो एक घर संभालना भी मुश्किल होता है. पीएम मोदी जी इतने बड़े देश को संभाल रहे हैं. वह बहुत ही अनुशासित हैं. वह सुबह 4 बजे उठते हैं और योग करते हैं. मुझे उनका अनुशासन बहुत पसंद है. मैंने उनके मुंह से कभी किसी के लिए कोई बुरी बात नहीं सुनी.'

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि वह बहुत ही दयालु इंसान हैं. जब मैं उनके लेक्चर सुनती हूं, तो वह हमेशा लोगों को हंसाते हैं. वह कविताएं सुनाते हैं और मजाक-मस्ती करते हैं. वह दूसरों के बुरे बर्ताव पर भी हंसते हैं. यह बहुत बड़ी बात है. भगवान उन्हें लंबी उम्र दें. वह इसी तरह हमारे साथ रहें.'

आशा भोसले के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आने के तुरंत बाद, आशा भोसले की पोती ज़नाई भोसले ने सोशल मीडिया पर एक अपडेट शेयर किया. उन्होंने साफ किया कि दिग्गज गायिका को 'बहुत ज़्यादा थकान' और 'सीने में इन्फेक्शन' की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

अपनी दादी के साथ एक प्यारी तस्वीर शेयर करते हुए जनाई ने उनके हेल्थ के बारे में जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, 'मेरी दादी, आशा भोसले को बहुत ज्यादा थकान और सीने में इन्फेक्शन के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी निजता का सम्मान करें. उनका इलाज चल रहा है और हमें उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगी. हम आपको जल्द ही इस बारे में सकारात्मक जानकारी देंगे.'

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