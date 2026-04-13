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WATCH: आशा भोसले की अंतिम विदाई, मोहम्मद सिराज को देख फूट-फूटकर रोने लगीं दिवंगत गायिका की पोती

भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज आशा भोसले को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पहुंचे. इस दौरान उन्हें जनाई को सांत्वना देते हुए देखा गया.

Zanai Tears Mohammed Siraj
जनाई भोसले के साथ मोहम्मद सिरा (PTI Video)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 13, 2026 at 5:59 PM IST

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मुंबई: क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को मुंबई में आशा भोसले को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पर पहुंचे. इस दिग्गज गायिका का 12 अप्रैल को निधन हो गया था. फिल्म, राजनीति और खेल जगत की कई हस्तियां उनके लोअर परेल स्थित आवास पर उन्हें भावभीनी विदाई देने के लिए इकट्ठा हुईं.

मौके से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. सिराज को मुंबई में आशा भोसले के घर पर देखा गया. वे आशा भोसले की पोती ज़नाई भोसले को सांत्वना और सहारा देने के लिए वहां पहुंचे थे, जिनके साथ उनका भाई-बहन जैसा गहरा रिश्ता है.

वीडियो में, सिराज को भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए देखा जा सकता है. वे उन तमाम लोगों के बीच जनाई को ढूंढ़ रहे थे, जो अंतिम दर्शन के लिए वहां जमा हुए थे. जब वे मिलते हैं, तो जनाई उनसे लिपटकर फूट-फूटकर रो पड़ती है.

आशा भोसले की अंतिम विदाई देने उनके आवास पहुंचे थे मोहम्मद सिराज (PTI)

जनाई को सिराज के सीने पर सिर रखकर रोते हुए देखा जा सकता है, जबकि सिराज उन्हें दिलासा देते हुए दिखाई देते हैं और उसके साथ खड़े रहते हैं. इस क्लिप में, सिराज को जनाई भोसले को गर्मजोशी से गले लगाते हुए और इस मुश्किल घड़ी में उन्हें सांत्वना देते हुए देखा जा सकता है.

जनाई भोसले, जो एक गायिका भी हैं, पहले सिराज के साथ अपने करीबी और दोस्ताना रिश्ते को लेकर सुर्खियों में रही थीं. मोहम्मद सिराज और जनाई भोसले को अक्सर कई इवेंट और पार्टियों में देखा गया. पिछले साल, उनके जन्मदिन के जश्न की साथ वाली तस्वीरों ने उनके बीच किसी संभावित रिश्ते को लेकर अटकलों को हवा दी थी.

लेकिन जनाई ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे भाई-बहन जैसा रिश्ता साझा करते हैं और एक-दूसरे को अपने परिवार का ही हिस्सा मानते हैं. डेटिंग की अटकलों को खत्म करने के लिए जनाई ने 2025 में रक्षाबंधन के मौके पर सिराज को राखी भी बांधी और सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया.

आशा भोसले के निधन से संगीत जगत और उनके फैंस भारत की सबसे प्रतिष्ठित आवाजों में से एक को खोने का शोक मना रहे हैं. फिल्म जगत की कई जानी-मानी हस्तियां आशा भोसले को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंची थी. इनमें रणवीर सिंह, सचिन तेंदुलकर, आशा पारेख, रितेश देशमुख और तब्बू शामिल समेत कई सितारे शामिल थे.

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