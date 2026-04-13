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WATCH: आशा भोसले के जाने से पूरी तरह से टूटीं जनाई, अंतिम संस्कार पर फफक-फफक कर रोई दिवंगत गायिका की पोती

जनाई भोसले, जो खुद भी एक गायिका हैं, आशा के बहुत करीब थीं. उनका इंस्टाग्राम अकाउंट उनके और उनकी दादी की तस्वीरों से भरा हुआ है. जनाई भोसले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वह अंतिम संस्कार के दौरान फूट-फूटकर रोती हुई नजर आ रही हैं.

मुंबई: मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का आज, 13 अप्रैल को शिवाजी पार्क श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया. संगीत जगत की इस दिग्गज हस्ती का 12 अप्रैल को निधन हो गया था.आशा भोसले का अंतिम संस्कार सोमवार को शिवाजी पार्क श्मशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ किया गया. इस दौरान उनकी पोती-गायिका जनाई भोसले पूरी तरह से टूटी हुई नजर आईं.

वीडियो में देख सकते हैं कि परिवार के सदस्य जनाई को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं. वीडियो में जनाई दादी के जाने से पूरी तरह से टूटी हुई नजर आ रही हैं. इस बीच दिग्गज अदाकार पद्मिनी कोल्हापुरे उन्हें पानी पीने के लिए देती हैं. जनाई का यह वीडियो देख फैंस का दिल पूरी तरह से पसीज गया है.

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह आशा भोसले को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने उनके आवास पहुंचे थे. उन्होंने दिवंगत गायिका की पोती जनाई भोसले से मुलाकात की. जनाई के पास पहुंचकर, उन्होंने उनका ध्यान खींचने के लिए उन्हें धीरे से थपथपाया. जब वह उनसे मिलने के लिए मुड़ीं, तो वह पल बेहद भावुक हो गया. अंतिम संस्कार के मौके पर रणवीर को देखकर जनाई फूट-फूटकर रो पड़ी. धुरंधर एक्टर ने उन्हें सांत्वना दी और गले लगाकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं.

सांत्वना देने वालों में भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज भी शामिल थे. सिराज भी आशा भोसले को अंतिम विदाई देने के लिए उनके आवास पहुंचे थे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सिराज को भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए देखा जा सकता है. वे उन तमाम लोगों के बीच जनाई को ढूंढ़ रहे थे, जो अंतिम दर्शन के लिए वहां जमा हुए थे. जब वे मिलते हैं, तो जनाई उनसे लिपटकर फूट-फूटकर रो पड़ती है.

आशा भोसले ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली. शनिवार को सीने में इन्फेक्शन और थकान के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद, उनके बेटे आनंद भोसले ने उनके निधन की खबर की पुष्टि की थी.