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आशा भोसले के निधन पर शाहरुख-आमिर खान ने जताया शोक, कहा- उनकी आवाज...

शाहरुख खान ने उस महान गायिका के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर एक्स हैंडल पर की है और लिखा है, 'आशा ताई के निधन की खबर सुनकर सचमुच बहुत दुख हुआ. उनकी आवाज़ भारतीय सिनेमा के मुख्य स्तंभों में से एक रही है और आने वाली सदियों तक पूरी दुनिया में गूंजती रहेगी. उनकी प्रतिभा ऐसी है जो कई पीढ़ियों तक जीवित रहेगी. उन्होंने हमेशा मुझ पर अपना आशीर्वाद और प्यार बरसाया, और मुझे उनकी बहुत याद आएगी. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, आशा ताई. लव यू.'

मुंबई: पद्म विभूषण आशा भोसले के निधन की खबर ने पूरे देश में सनसनी मचा दी है. फिल्मी सितारों से लेकर राजनेताओं ने दिग्गज गायिका के निधन पर शोक जताया है. बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और आमिर खान ने पद्म विभूषण आशा भोसले के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है.

आमिर खान ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर गायिका को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है, 'आशाजी का अचानक निधन हम सभी के लिए एक गहरा सदमा है और यह एक ऐसा लॉस है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. वह उन चार महान हस्तियों में से आखिरी थीं. आशाजी के निधन के साथ ही एक युग का अंत हो गया है. वह अपने गीतों के जरिए हमेशा हमारे बीच जीवित रहेंगी. उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी. उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. हमेशा प्यार और सम्मान.'

आमिर खान का पोस्ट (Instagram)

आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने भी उनकी मौत की खबर की पुष्टि की है. मीडिया से बात करते हुए आनंद ने बताया, 'मेरी मां का आज निधन हो गया. लोग कल सुबह 11 बजे लोअर परेल के 'कासा ग्रांडे' में, जहां वे रहती थीं, उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दे सकते हैं. उनका अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा.'

आशा भोसले के पार्थिव शरीर को कल, 13 अप्रैल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक उनके मुंबई स्थित आवास पर रखा जाएगा, ताकि रिश्तेदार और प्रशंसक उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे. अंतिम संस्कार शाम लगभग 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में होगा.