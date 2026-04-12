आशा भोसले का निधन: सायरा बानो, जावेद अख्तर, उषा उथुप समेत कई हस्तियों ने दिग्गज गायिका को दी श्रद्धांजलि
आशा भोसले के निधन पर सायरा बानो, जावेद अख्तर, मधुर भंडारकर, उषा उथुप, रजा मुराद समेत दिग्गजों ने श्रद्धांजलि दी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 12, 2026 at 5:24 PM IST
मुंबई: दिग्गज गायिका आशा भोसले का रविवार को निधन हो गया. उन्होंने 92 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली. भारत रत्न और 'भारत की नाइटिंगेल' लता मंगेशकर की छोटी बहन, आशा भोसले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बहुमुखी गायिका के रूप में जानी जाती थीं. दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें शनिवार (11 अप्रैल) को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. रविवार (12 अप्रैल) को उनका निधन हो गया. उनके निधन के बाद, मनोरंजन जगत के कलाकारों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी है.
सायरा बानो
ईटीवी भारत से बात करते हुए सायरा बानो ने गायिका के साथ अपने निजी जुड़ाव को याद किया और कहा, 'हमारे परिवार का आशा भोसले और लताजी के साथ गहरा रिश्ता था. पुराने ज़माने में, सभी रिकॉर्डिंग माइक्रोफ़ोन की मदद से लाइव की जाती थीं, जबकि ऑर्केस्ट्रा संगीत बजा रहा होता था और साथ में गायन भी चल रहा होता था. रिकॉर्डिंग के दौरान, आशाजी हमेशा मुझे अंदर बुलाती थीं और अपने हाव-भाव से मुझे बताती थीं कि गाना कैसे गाना है. मैं आभारी हूँ कि उनकी बीमारी से पहले मैं उनसे बात कर पाई. उनकी आवाज़ का दायरा अद्भुत था. आशा भोसले ने हमेशा स्नेह और सम्मान दिखाया. ऐसे लोग विरले ही मिलते हैं. मैं उन्हें हमेशा याद रखूँगी.'
उषा उथुप
प्लेबैक गायिका उषा उथुप ने एक भावुक श्रद्धांजलि दी और ईटीवी भारत के साथ बातचीत में उनके साथ बिताए गए पलों को याद किया. उन्होंने कहा, 'आशा भोसले जी, आपकी आत्मा को शांति मिले. अब पंचम जी और आप फिर से मिलेंगे. उन्होंने 92 वर्ष की आयु में हमें अलविदा कह दिया, लेकिन जो विरासत वह पीछे छोड़ गई है, वह बेजोड़ है. वह एक निडर, मज़बूत और बहुमुखी गायिका के रूप में जानी जाती थीं. उनके गीत हमेशा हमारे साथ रहेंगे.'
कैलाश खेर
गायक कैलाश खेर ने भी गायिका की आवाज की सराहना की है. उन्होंने कहा, 'आशा भोसले इस देश के लिए एक अनमोल खजाना थीं. लताजी और आशाजी जैसे महान लोग बहुत कम मिलते हैं. हालांकि वे अब शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी आत्मा और उनकी आवाज हमेशा जीवित रहेंगी. उनका संगीत, उनका हास्य और उनका अनुशासन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा.'
रजा मुराद
दिग्गज अभिनेता रजा मुराद ने आशा भोसले की बेमिसाल आवाज और अनुशासन की तारीफ और कहा, 'मैंने आशा भोसले जैसी आवाज कभी नहीं सुनी. मैं बचपन से ही उनके गाने सुनता आ रहा हूं. ओ.पी. नैयर और पंचम दा के साथ गाए उनके सभी गाने यादगार हैं. उनकी आवाज की सहजता, चंचलता और मखमली अंदाज की कोई बराबरी नहीं कर सकता. पंचम दा के गुजरने के बाद, आशा जी पूरी तरह टूट गई थीं. हालांकि, उन्होंने इस दुख से खुद को संभाला और अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया. वह बेहद अनुशासित थीं. वह कभी भी किसी की बदतमीज़ी या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करती थी. वह अपने पीछे अनगिनत यादें और एक अनमोल विरासत छोड़ गई हैं.'
अशोक सराफ
अभिनेता अशोक सराफ ने उनके निधन को एक बहुत बड़ी क्षति बताया. उन्होंने कहा, 'आशा भोसले का निधन एक बहुत बड़ी क्षति है. उनकी सुरीली और अनोखी आवाज़ को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा. मैं बचपन से ही उनके गाने सुनता आ रहा हूँ और उन्होंने हमेशा मुझ पर अपना प्यार और स्नेह बरसाया है.'
महेश कोठारे
अभिनेता और फिल्म निर्माता महेश कोठारे ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, 'आशा ताई ने मेरी फ़िल्म 'जीवलागा' में गाना गाया था. वह अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और उनका संगीत हमेशा हमारे साथ रहेंगे. हम सभी उन्हें हमेशा याद रखेंगे.
कैलाश खेर
फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने उनके साथ काम करने के दिनों को याद किया और उनकी ऊर्जा की तारीफ की. उन्होंने कहा, 'हम आशा भोसले के गाने सुनते हुए बड़े हुए हैं. मैं खुशकिस्मत था कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला. उन्होंने मेरी फिल्मों 'सत्ता' और 'कॉरपोरेट' में गाने गाए. उनकी जादुई आवाज ने दशकों तक संगीत प्रेमियों का दिल जीता. आज भी, उनके गाने हर जगह सुने जा सकते हैं. वे अंत तक सक्रिय रहीं. उनकी ऊर्जा अविश्वसनीय थी.'