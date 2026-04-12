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आशा भोसले का निधन: सायरा बानो, जावेद अख्तर, उषा उथुप समेत कई हस्तियों ने दिग्गज गायिका को दी श्रद्धांजलि

मुंबई: दिग्गज गायिका आशा भोसले का रविवार को निधन हो गया. उन्होंने 92 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली. भारत रत्न और 'भारत की नाइटिंगेल' लता मंगेशकर की छोटी बहन, आशा भोसले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बहुमुखी गायिका के रूप में जानी जाती थीं. दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें शनिवार (11 अप्रैल) को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. रविवार (12 अप्रैल) को उनका निधन हो गया. उनके निधन के बाद, मनोरंजन जगत के कलाकारों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी है.

सायरा बानो

ईटीवी भारत से बात करते हुए सायरा बानो ने गायिका के साथ अपने निजी जुड़ाव को याद किया और कहा, 'हमारे परिवार का आशा भोसले और लताजी के साथ गहरा रिश्ता था. पुराने ज़माने में, सभी रिकॉर्डिंग माइक्रोफ़ोन की मदद से लाइव की जाती थीं, जबकि ऑर्केस्ट्रा संगीत बजा रहा होता था और साथ में गायन भी चल रहा होता था. रिकॉर्डिंग के दौरान, आशाजी हमेशा मुझे अंदर बुलाती थीं और अपने हाव-भाव से मुझे बताती थीं कि गाना कैसे गाना है. मैं आभारी हूँ कि उनकी बीमारी से पहले मैं उनसे बात कर पाई. उनकी आवाज़ का दायरा अद्भुत था. आशा भोसले ने हमेशा स्नेह और सम्मान दिखाया. ऐसे लोग विरले ही मिलते हैं. मैं उन्हें हमेशा याद रखूँगी.'

उषा उथुप

प्लेबैक गायिका उषा उथुप ने एक भावुक श्रद्धांजलि दी और ईटीवी भारत के साथ बातचीत में उनके साथ बिताए गए पलों को याद किया. उन्होंने कहा, 'आशा भोसले जी, आपकी आत्मा को शांति मिले. अब पंचम जी और आप फिर से मिलेंगे. उन्होंने 92 वर्ष की आयु में हमें अलविदा कह दिया, लेकिन जो विरासत वह पीछे छोड़ गई है, वह बेजोड़ है. वह एक निडर, मज़बूत और बहुमुखी गायिका के रूप में जानी जाती थीं. उनके गीत हमेशा हमारे साथ रहेंगे.'

कैलाश खेर

गायक कैलाश खेर ने भी गायिका की आवाज की सराहना की है. उन्होंने कहा, 'आशा भोसले इस देश के लिए एक अनमोल खजाना थीं. लताजी और आशाजी जैसे महान लोग बहुत कम मिलते हैं. हालांकि वे अब शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी आत्मा और उनकी आवाज हमेशा जीवित रहेंगी. उनका संगीत, उनका हास्य और उनका अनुशासन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा.'